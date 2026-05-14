14. mája 2026
KDH navrhuje prísnejšie pravidlá pre deti na sociálnych sieťach, zaviesť chce aj povinné overovanie veku – VIDEO
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo návrh zákona o ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Cieľom návrhu je nastaviť pravidlá týkajúce sa detí a mladých ľudí v digitálnom priestore.
„Sociálne siete dnes nie sú obyčajné miesto na komunikáciu. Sú to komerčné platformy, ktoré sú nastavené tak, aby dieťa na nich zostalo čo najdlhšie. Dieťa, ktoré si nemôže kúpiť alkohol, dnes často dokáže bez reálnej kontroly vstúpiť do priestoru, kde ho môžu osloviť predátori, kde ho formujú algoritmy a kde sa zarába na jeho pozornosti. Toto nie je normálne. Preto prichádzame s jasnými pravidlami,“ hovorí podpredseda KDH a exminister školstva Ján Horecký.
Účet na sociálnych sieťach
KDH navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, ale platformy by museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje na nahlasovanie kyberšikany, groomingu či rizikového obsahu.
Podľa predkladateľov nejde o zákaz internetu. Deti budú môcť ďalej používať internet, vzdelávacie nástroje, komunikovať s rodinou či využívať digitálne technológie. Návrh sa týka účtov na sociálnych sieťach, ktoré fungujú na profilovaní, odporúčacích algoritmoch, sociálnom tlaku a komerčnej práci s pozornosťou.
KDH podľa Horeckého nereaguje len na kyberšikanu, nenávistný obsah, sexuálne obťažovanie či psychické problémy detí. Návrh zároveň hovorí, že deti sa majú pripravovať na digitálny svet technológií zmysluplne, bezpečne a primerane svojmu veku.
„Rodičia nemajú zostať sami proti globálnym platformám a ich algoritmom. Škola a rodina majú dieťa vychovávať, ale pravidlá musia platiť aj pre tých, ktorí digitálne prostredie vytvárajú a zarábajú na ňom. Zodpovednosť majú niesť platformy, nie deti a rodičia,“ doplnil Horecký.
Mozog vo vývine
Poslanec NR SR a podpredseda KDH Peter Stachura pripomína, že detský mozog je vo vývine. „Dieťa ešte nemá rovnakú schopnosť sebaregulácie ako dospelý človek. Práve preto je oveľa zraniteľnejšie voči návykovým mechanizmom sociálnych sietí, nekonečnému scrollovaniu, neustálym notifikáciám a porovnávaniu sa s inými. To, čo dospelý človek dokáže vyhodnotiť s odstupom, môže dieťa prežívať ako tlak, úzkosť alebo pocit zlyhania.”
Stachura upozornil, že nadmerné a nekontrolované používanie sociálnych sietí môže u detí prispievať k poruchám spánku, zhoršenej koncentrácii, podráždenosti, úzkostiam, zníženému sebavedomiu, sociálnej izolácii či závislostnému správaniu. „Toto je okrem rodinnej politiky aj otázka verejného zdravia. Ak dieťa trávi hodiny denne v prostredí, ktoré stojí na okamžitej odmene, porovnávaní, tlaku a neustálom vyrušovaní, má to dôsledky. Vidíme ich v pozornosti, v spánku, v emóciách aj v tom, ako deti vnímajú samé seba,“ povedal Stachura.
Overovanie veku
Návrh zároveň zavádza povinnosť reálneho overovania veku. Nestačí, aby dieťa pri registrácii iba kliklo, že má 16 rokov. KDH však zdôrazňuje, že overovanie veku nemá znamenať štátne sledovanie internetu ani zhromažďovanie citlivých údajov detí.
„Deti nesmú byť úlovkami sociálnych sietí. Ochrana detí a ochrana súkromia nie sú v rozpore. Cieľom je chrániť deti pred predátormi a manipulatívnymi algoritmami technicky neutrálnym spôsobom, ktorý chráni aj súkromie. Aj vďaka môjmu úsiliu sme už v Európskom parlamente prišli so základným rámcom, o ktorom sa ďalej diskutuje,“ uviedla europoslankyňa KDH Miriam Lexmann.
Samozrejme sú potrebné kroky aj na národnej úrovni. A podľa Lexmann tam Slovensko zaostáva. „Ak platformy dokážu presne cieliť reklamu a optimalizovať obsah na každú sekundu pozornosti, musia vedieť zabezpečiť aj účinnú ochranu detí. Zodpovednosť musí byť tam, kde je dnes moc, technológia aj zisk,“ doplnila Lexmann.
Ochrana v online priestore
Predsedníčka konzília pre sociálne veci KDH Mária Červeňová zdôraznila, že rodičia dnes pri ochrane detí v online priestore často zostávajú sami proti systému, ktorý je silnejší ako bežná rodinná kontrola.
„Keď večer uspávam svoje deti, nechcem rozmýšľať nad tým, či ich najväčším nepriateľom bude človek na ulici alebo algoritmus v mobile. Som mama troch detí a my rodičia už túto bitku nedokážeme zvládnuť sami. Potrebujeme jasné a zdravé hranice. Hranice pre algoritmy, ktoré zarábajú na detskej pozornosti, pre škodlivý obsah aj pre firmy, ktoré dnes nesú obrovskú moc, ale minimálnu zodpovednosť,“ uviedla Červeňová.
Dohľad nad dodržiavaním pravidiel má vykonávať Rada pre mediálne služby. Technický rámec vekového overovania má pripraviť MIRRI tak, aby bol bezpečný, technologicky neutrálny a čo najmenej zasahoval do súkromia používateľov.
Právo dieťaťa na ochranu digitálnej stopy
Návrh posilňuje aj právo dieťaťa na ochranu digitálnej stopy, zavádza neplatnosť zmluvy medzi platformou a dieťaťom mladším ako 16 rokov, posilňuje vzdelávanie o digitálnej bezpečnosti v školách a prísnejšie postihuje online trestné činy páchané voči deťom.
Hlavná účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2027, aby mali platformy, štát aj školy dostatok času pripraviť technické riešenia, pravidlá overovania veku, bezpečnostné opatrenia a vzdelávacie materiály. „Naším cieľom nie je viesť vojnu proti internetu. Naším cieľom je chrániť deti v priestore, ktorý sa za posledné roky dramaticky zmenil. Sociálne siete nemôžu zarábať na zraniteľnosti detí bez toho, aby niesli jasnú zodpovednosť,“ uzavrel podpredseda KDH Ján Horecký.
Zdroj: SITA.sk - KDH navrhuje prísnejšie pravidlá pre deti na sociálnych sieťach, zaviesť chce aj povinné overovanie veku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívne Slovensko sa snaží kauzu matka nechať „vyhniť". Politológ dvíha varovný prst a upozornil aj na správanie Matoviča
Šimko sa stal splnomocnencom pre rozvoj východného Slovenska, venovať sa bude najmä strategickým investíciám
