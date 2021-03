Advokát prichádza so šokujúcim vysvetlením, prečo Matovič nemôže len tak odstúpiť.

Ak pán premiér podá demisiu, pani prezidentka nemusí vymenovať za nového premiéra osobu, ktorú jej označí pán Matovič, hoci je predsedom strany, ktorá vyhrala posledné voľby. Pani prezidentka môže poveriť zostavením vlády hocikoho, myslí si advokát Ján Čarnogurský, ml. a pýta sa: „Plánuje prezidentka podvodný gambit?“, píše vo svojom statuse na sociálnej sieti.

„Pravdepodobne pani prezidentka ani neplánuje poveriť zostavením novej vlády niekoho zo strany OĽaNO, ale nejakú osobu blízku k jej progresívnemu svetonázoru a blízku americkej pani veľvyslankyni. Prečo by sa inak pani prezidentka nedávno približne v rovnakom čase stretávala s pánom Kiskom, predsedom strany Za ľudí, pani Kolíkovou, nominantkou rovnakej strany a pani veľvyslankyňou USA Brinkovou?

Ak teda pán premiér podá demisiu, nová prezidentkou poverená predsedkyňa vlády, napr. pani Kolíková, si vymenuje svoj kabinet, ktorý má získať dôveru parlamentu do 30 dní od vymenovania. Pokiaľ však parlament vláde dôveru nevysloví, nevadí. Ústava predpokladá, že v takom prípade bude nová vláda naďalej vládnuť aj bez dôvery parlamentu až do vymenovania ďalšieho predsedu vlády pani prezidentkou. A to môže pani prezidentka natiahnuť aj na tri roky, do konca tohto volebného obdobia.“ píše Čaronogurský.

„Takáto vláda by asi mala trochu ťažkosti prijať nejaký zákon v parlamente, ale pri správnych dohodách niečo za niečo to nemusí byť až taký neriešiteľný problém. V susednom Česku takto vládol pán Babiš viac ako 2 roky.

Ak pani prezidentka naozaj plánuje poveriť zostavením novej vlády sebe blízku osobu, aj keď táto nebude pochádzať z politickej strany, ktorá vyhrala voľby, bude to obrovský podvod na voličoch.Je preto pochopiteľné, že sa pán Matovič zdráha podať demisiu.

Ak demisiu nepodá, bude si môcť vymenovať vládu akú on chce a nahradiť odídených ministrov novými, jemu blízkymi. Pani prezidentka a ani pani veľvyslankyňa s tým nič nenarobia.

Ak by aj pán Matovič nemal vládnu väčšinu v parlamente pri každom novom zákone, môže ju vytvárať pri každom hlasovaní aj s pomocou nezaradených poslancov. Taká vláda môže kľudne dovládnuť do konca volebného obdobia. História ukázala, že sa to dá. Pre Slovensko nie je dobrá ani jedna z uvedených možností.“, končí pesimisticky analýzu možného vývoja udalostí.