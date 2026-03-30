|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 30.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vieroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. marca 2026
Kedy siahnuť po plastových pohároch a ako ich správne recyklovať
Zistite, kedy použiť plastové poháre, ako uľahčujú prestieranie na stôl a ako správne triediť obalové materiály. Praktické tipy na oslavy a eventy.
Zdieľať
Organizujete oslavu, firemný event alebo letnú grilovačku a riešite prestieranie na stôl? Siahnuť po skle, alebo po praktickejšom riešení? Plastové poháre patria medzi najpoužívanejšie obalové materiály pri podujatiach. Napriek tomu mnohí stále nevedia, kedy sú skutočne vhodné a ako ich správne recyklovať.
Viete o tom, že podľa OECD Global Plastics Outlook (2022) sa globálna produkcia plastov od roku 2000 viac než zdvojnásobila a presiahla 460 miliónov ton ročne?
Plastové poháre a obalové materiály ako praktické riešenie na rýchle prestieranie na stôl
Pri väčších stretnutiach rozhoduje čas, logistika aj bezpečnosť. Z tohto dôvodu sa plastové poháre stali populárnym riešením, ktoré umožňuje rýchle prestieranie na stôl a zároveň minimalizuje riziko rozbitia.
Kedy plastové poháre zjednodušujú prestieranie na stôl pri rôznych podujatiach
Na festivaloch, firemných večierkoch či záhradných párty sú plastové poháre praktickým riešením. Analýzy životného cyklu (LCA) ukazujú, že environmentálny dopad riadu závisí najmä od počtu použití, spotreby energie pri umývaní a transportu. Pri veľkých podujatiach zohráva dôležitú úlohu najmä organizácia servírovania a následného zberu riadu.
Tipy z praxe:
-
Firemné eventy – priehľadné plastové poháre na prosecco či limonádu pôsobia esteticky a zároveň bezpečne.
-
Festivaly a športové podujatia – plast eliminuje riziko poranenia rozbitým sklom.
-
Catering a street food – kombinácia plastové poháre a ďalšie obalové materiály umožňuje rýchle servírovanie nápojov.
Kreatívny tip: Doplňte prestieranie na stôl o farebné papierové obrúsky alebo tematické dekorácie. Aj jednoduché stolovanie tak môže pôsobiť profesionálne a vizuálne atraktívne.
Ako správne triediť plastové poháre a ďalšie obalové materiály po použití
Podľa European Environment Agency (2023) sa v Európskej únii recykluje približne 40 % plastového obalového odpadu, pričom významná časť plastov stále končí v zmesovom odpade práve kvôli nesprávnemu triedeniu.
Praktické pravidlá:
-
Plastové poháre patria do žltého kontajnera na plast.
-
Pred vyhodením ich vyprázdnite a jemne stlačte, aby zaberali menej miesta.
-
Ak sú súčasťou balenia aj iné obalové materiály (napr. plastový obal alebo fólia), trieďte ich oddelene.
Tip z praxe: Pri väčších podujatiach umiestnite zberné nádoby na plast priamo pri stoloch. Organizátori eventov potvrdzujú, že dostupné triediace koše dokážu výrazne zvýšiť mieru recyklácie odpadu.
Plastové poháre ako praktická voľba pre moderné prestieranie na stôl
Ak sa používajú rozumne a správne triedia, plastové poháre môžu byť praktickým riešením pre rýchle prestieranie na stôl aj ekologicky zodpovedné podujatia. Myslite na triedenie, plánujte dopredu a vyberajte kvalitné obalové materiály. Vďaka tomu budú vaše oslavy, eventy či festivaly nielen pohodlné, ale aj zodpovednejšie voči životnému prostrediu.
