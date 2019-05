KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Godzilla II: Kráľ monštier, Bleskový Manu a Rocketman

Godzilla II: Kráľ monštier

Po celosvetovom úspechu filmov Godzilla a Kong: Ostrov lebiek prichádza do kín ďalšia kapitola z Monsterverza: Godzilla II: Kráľ monštier. V novom akčnom dobrodružstve sa Godzilla postaví zoči voči najznámejším príšerám v histórii pop kultúry.Príbeh sleduje hrdinské úsilie členov kryptozoologickej agentúry Monarch odraziť útok gigantických tvorov, vrátane impozantnej Godzilly, ktorá čelí prerastenému motýľovi - Mothre, vtáčiemu Rodanovi, ale aj svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je trojhlavý drak Kráľ Ghidorah. Keď tieto predpotopné druhy, považované za mýty a stáročia ukrývané po celej planéte, opäť povstanú, začne sa boj o nadvládu a existencia ľudstva bude visieť na vlásku.Hypnotický romantizujúci neonoir najtalentovanejšieho súčasného čínskeho filmára Gana Biho je magickou meditáciou o priestore a čase i enigmatickou básňou o strate a bolesti, snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, melancholicky rozostrenej prítomnosti a minulosti, ktorá možno dokonca ani nebola. Podmanivý rytmus a trúchlivá obrazotvornosť filmu o mužovi, ktorý hľadá svoju dávno stratenú lásku, pripomína ponurejšiu a abstraktnejšiu verziu raných filmov Wonga Kar-waia či vrcholných diel Andreja Tarkovského. Film, ktorý nás zavádza do fantastických ruín provinčného mesta Kaili na juhovýchode Číny, vrcholí vyše 50-minútovým záberom-zjavením, natočeným bez jediného strihu v 3D.Najlepšie kamošky a zároveň najlepšie študentky v triede Amy (Kaitlyn Dever) a Molly (Beanie Feldstein) sú veľmi múdre, šikovné...a dosť neobľúbené. Myslia si, že život je ukrytý len v učebniciach a na svojich spolužiakov s horšími známkami sa pozerajú s neskrývaným dešpektom. Lenže deň pred ukončením štúdia si obe zrazu uvedomia krutú pravdu – 4 roky šprtania boli v podstate stratou času a ony si mohli užívať presne ako všetci ostatní. A tak sa rozhodnú, že poslednú noc na strednej škole si to všetko vynahradia a roztočia to ako sa patrí. Čaká ich veľmi dlhá noc plná dobrodružstiev, na aké ich žiadna z kníh nemohla ani zďaleka pripraviť.V oblakoch, vo vzduchu, nad morom, nad lesom, nad prímorským mestečkom i v jeho uliciach sa odohráva vtáčie animované dobrodružstvo Bleskového Manua.Keď ste teeneger a cudzí človek vám ponúkne, že môžete usporiadať párty v suteréne jeho domu, mali by ste sa mať na pozore. Nič totiž nie je zadarmo, ako dokazuje oscarová Octavia Spencer v temnom thrilleri Mama.Rocketman je hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších hudobníkov súčasnosti. Elton John vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý rocker. Napriek všetkému to prežil v zdraví, aby vám teraz o svojom turbulentnom živote mohol s odstupom porozprávať.