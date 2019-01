KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Trhlina, Favoritka, McQueen a Ľadová sezóna 2

Trhlina

Favoritka

Ľadová sezóna 2

McQueen

Návrat domov

Prasa

Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal.Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedinelý – zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká čoraz hlbšie a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie, než akákoľvek fantázia. Vyberú sa na výpravu priamo do tribečských lesov, kde zažijú čosi vymykajúce sa chápaniu. Spočiatku nevinné pátranie sa končí tragicky. Toto tajomstvo má totiž príšerne ostré zubyNa kráľovskom dvore nešťastnej a slabej anglickej panovníčky Anny Stuartovnej dochádza ku každodennému boju o jej vrtkavú priazeň. Usilujú sa o ňu nielen ministri a vojvodcovia, ale predovšetkým jej dve spoločníčky, Lady Sarah a komorná Abigail. Tieto dve dámy sa v dráme plnej čierneho humoru nezastavia pred ničím.Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa vonku ochladí, začína pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo severu tá pravá Ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstiev a zábavy. Norm najprv spôsobí riadny rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po návrate domov čakala jedna dôležitá úloha. Musí z ostatných zvierat severu postaviť hokejový tím a v jednom veľkolepom zápase zachrániť drahocenný ľad a ich ľadový domov.Jeho život pripomínal rozprávku a horor zároveň. Obyčajný chlapec z robotníckej rodiny sa vďaka svojmu talentu vypracoval do čela módnych značiek Givenchy alebo Gucci. Hoci by sa mohlo zdať, že mu nič nechýba, v jeho živote nechýbali osobní démoni, ktorých cítiť z každej jeho kolekcie, a ktorí nakoniec jeho život ukončili predčasne. Film je spojením rozhovorov jeho príbuzných, kamarátov či spolupracovníkov a neuveriteľného množstva archívnych záberov.Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia, ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta...Iránskych režisérov ktosi brutálne vraždí, jedného za druhým. Aj Hasan Kasmai je síce režisér a podobne ako taký Džafar Panahí sa nachádza na čiernej listine islamistického režimu, ale smrť nie a nie prísť. Prečo sa tajomný zabijak vyhýba práve jemu? Ambiciózny, mierne hysterický a poriadne zdochliacky filmár sa teda vydáva po krvavej stope. Z jeho života sa od tej chvíle stáva delirický trip, plný nezmyslov, inotajov a omylov. Mani Haghighi natočil čiastočne autobiografické bláznivé podobenstvo o spoločnosti, ktorá žije na pokraji strachu, ale nebojí sa o svojej existencii prehovoriť s cynickým úškľabkom. Prasa je drzý politický inotaj, „sedlácka“ crazy komédia i pokrivené gitarové sólo v cele autoritárskeho štátu.