KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny a Balón

V druhej časti z čarodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sa Grindelwaldove (Johnny Depp) vyhrážky naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore (Jude Law) povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké nebezpečenstvá na neho čakajú.Ostro strážená hranica medzi Západným a Východným Nemeckom sa v 70. rokoch zdala byť nepreniknuteľná. Napriek tomu vo východnej časti jednotlivci aj celé rodiny hľadali akúkoľvek medzeru, ktorá by viedla do slobodného sveta. Neváhali riskovať a využívali každú príležitosť, ktorá ponúkala aspoň nejakú nádej. Napríklad nepozorovane preletieť hranicu v balóne.Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performéra, hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých obrázkoch, obrazoch, fotografiách, živohrách a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a žije. Príbeh storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty Slovenska – ako súčasti Československa, ale aj ako samostatného štátu a najmä ako súčasti európskeho spoločenstva, ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojím dielom, aj životom. Alex Mlynárčik sa stal svojou tvorbou, priateľmi, názormi i prejavmi organickou súčasťou tohto príbehu – a najmä jeho spolutvorcom.Režijný debut Saulov syn maďarského režiséra Lászlóa Nemesa bol absolútnou senzáciou: snímka, ktorá získala o. i. Veľkú cenu poroty v Cannes i Oscara za najlepší cudzojazyčný film, vyjadrovala naliehavú potrebu mladšej filmárskej generácie vyhraniť sa voči vyprázdnenému melodramatickému zobrazovaniu holokaustu a nájsť pre túto tému dynamický a objavný filmový jazyk. Po tomto triumfe prichádza Nemes s novinkou Súmrak, ktorá sa odohráva v jeho rodnej Budapešti na začiatku 20. storočia. Dráma sleduje dvadsaťročnú Irisz Leiter, ktorá prichádza do maďarského hlavného mesta potom, ako dospievala v sirotinci, a náhle je konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom, čo obostiera jej rodinu.