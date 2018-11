KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Dievča v pavúčej sieti a Grinch

Dievča v pavúčej sieti

Hunter Killer: Neviditeľný zabijak

Climax

Grinch

Ten, kto ťa miloval

PREČÍTAJTE SI AJ:

Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium Stiega Larssona sa vracia na plátna v adaptácii krimi bestselleru Dievča v pavúčej sieti. Drsná bojovníčka za spravodlivosť musí tentokrát zastaviť nebezpečnú teroristickú skupinu zvanú Pavúci. V temnom thrilleri sa Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom zamotáva do siete plnej klamstiev, kyber zločincov a korupcie. Jej najväčším súperom však bude vlastná minulosť...Akčný triler Hunter killer: Neviditeľný zabijak s Gerardom Butlerom v hlavnej úlohe vracia na plátna žáner ponorkových trilerov plných akcie, osobných drám a napätia. Budúcnosť svetového poriadku leží v hlbinách ľadového oceánu, kam práve mieri špeciálna útočná ponorka, aby ovládla chladné vody. Ale nie je sama. V ďalších úlohách sa predstavia Gary Oldman, Common alebo Michael Nyqvist.Jeden z najkontroverznejších režisérov súčasnosti v jeho najnovšej snímke sleduje skupinu dvadsiatich tanečníkov, ktorých čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu urobia jednu poslednú párty s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci nevedia kto alebo kedy im drogy dal. Netreba veľa a ich stav vyvrcholí neurózami a psychózami, ktoré len znásobuje elektrizujúci rytmus hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní prepadajú do pekiel…Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac Vianoce. Tie by najradšej zrušil. A vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí Mimoňov, sa o to dokonca aj pokúsi.Komediálne ladený príbeh Ten, kto ťa miloval je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho kúpeľného mesta. Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď na začiatku deja neumrel pri autonehode spôsobenej zlým výberom pneumatík.O mŕtvych len v dobrom, ale na zosnulého Kalinu začínajú na povrch vyplávať minimálne podozrivé skutočnosti vrátane okolností jeho smrti. Stačí pár nechcených indícií, fotiek, mierneho ohovárania zo strany blízkych a jeho manželke, Vande, sa zrúti svet dlho neotrasiteľnej dôvery. Predsa nemôže uveriť tomu, že by jej bol jej milovaný manžel neverný s policajnou konfidentkou Irenou, akokoľvek tomu nasvedčujú najrôznejšie nájdené dokumenty. Ako dlho? A ako mohla byť taká slepá? V snahe dozvedieť sa pravdu sa z Vandy stáva amatérsky detektív. Našťastie má pri sebe skvelý tým kriminalistov v podobe svojich dvoch malých synov s ich babičkou a jedného v živote nepraktického, praktického doktora...