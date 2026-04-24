24. apríla 2026

Koalícia systematicky útočí na sudcov a snaží sa podkopať dôveru v právny štát, upozornila Kolíková – VIDEO


Tagy: Bývalý špeciálny prokurátor Exministerka spravodlivosti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Sudcovia Útoky viceprezident Policajného zboru SR

Tvrdenie potvrdzuje rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR.



6570898463f24931089038 scaled 1 676x451 24.4.2026 (SITA.sk) - Tvrdenie potvrdzuje rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR.


Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR potvrdzuje obavy, že koalícia systematicky útočí na sudcov a snaží sa podkopať dôveru v právny štát. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Zdôraznila, že vláda bezprecedentne zasahuje do nezávislosti súdnictva, čo podľa liberálov potvrdil aj Najvyšší správny súd.

„Sú tu veľmi závažné skúsenosti a potvrdenia toho, na čo dlhodobo upozorňujeme. Vládna koalícia od svojho nástupu robí všetko pre to, aby unikla spravodlivosti, a zároveň útočí na sudcov, ktorí sú pre ňu nepohodlní. Je to bezprecedentné,“ vyhlásila poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Pomsta voči vyšetrovateľom


„Výkonná moc spolu so zákonodarnou priamo útočí na sudcov, ktorí nerozhodujú podľa predstáv vlády. Dokonca sa pripravuje uznesenie parlamentu k prípadom právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. To je úplne nevídané,“ doplnila Kolíková, podľa ktorej vláda takýmto spôsobom kontaminuje dôveru v justíciu.

Vláda sa podľa nej snaží vyslať signál, že súdom sa nedá veriť. „Ale to nie je pravda,“ zdôraznila a pripomenula prípad sudcu, ktorého sa vláda snažila disciplinárne postihnúť.

„Krátko po nástupe ministra (vnútra) Matúša Šutaja Eštoka sme videli pomstu voči vyšetrovateľom, policajtom aj voči viceprezidentovi policajného zboru Branislavovi Kiššovi. Keď sudca Kubiš vydal neodkladné opatrenie a zastavil toto šikanózne konanie, minister na neho zaútočil a minister (spravodlivosti) Boris Susko podal disciplinárny návrh na zníženie platu sudcu – len preto, že bol spolužiakom právneho zástupcu žalobcu. To je absurdné,“ povedala Kolíková, podľa ktorej by takýto prístup paralyzoval celý správny systém.

Rázny postup Súdnej rady


"To, že je takýto dôvod absurdný, jasne povedal aj Najvyšší správny súd SR. Ide o šikanózne konanie zo strany vlády, ktoré súd jednoznačne odmietol. Rovnako aj Súdna rada SR konštatovala, že nejde o žiadne previnenie,“ dodala poslankyňa. Kolíková súčasne varuje pred dôsledkami útokov na sudcov a jasne to podľa nej povedal aj Najvyšší správny súd SR.

„Jeden skorumpovaný sudca môže poškodiť dôveru v celý systém, ale rovnako nebezpečné je, ak bezdôvodne útočíme na sudcu. To je, ako keby sme huslistovi dolámali prsty,“ zdôraznila poslankyňa.

V tejto súvislosti vyzvala Súdnu radu SR na rázny postup, a aby v prípade útokov na sudcov jasne konala a vyslala vláde prísny odkaz, že sudcov nemôžu trestať za to, že rozhodujú podľa svojho svedomia a zákona. Úloha súdnej rady je totiž podľa Kolíkovej kľúčová.

„Vláda prekračuje všetky hranice a niekto ich musí jasne stanoviť,“ uzavrela poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Koalícia systematicky útočí na sudcov a snaží sa podkopať dôveru v právny štát, upozornila Kolíková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
SPP spúšťa veľké batériové úložisko v Spišskej Belej
<< predchádzajúci článok
Viac možností, ako pomáhať: čo prinášajú zmeny v asignácii 2 % z dane

