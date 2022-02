Kočnerovi už zaistili majetok v hodnote 15 miliónov eur, v prvej várke to boli nehnuteľnosti

Zaistené akcie dvoch spoločností

Zmenky v hodnote 11 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 - Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) zaistili viacnásobne stíhanému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi majetok, ktorého hodnota momentálne predstavuje približne 15 miliónov eur. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk Prokuratúra podľa portálu k zaisteniu pristúpila pre kauzu známu ako Donovaly, ktorá sa týka prevodov hotelov Šport a Residence. Výsledkom transakcií mali byť vratky DPH za osem miliónov eur.Portál pripomína, že v kauze Donovaly je Kočner stíhaný pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného, kde zákon výslovne stanovuje povinné uloženie trestu prepadnutia majetku.So zaisťovaním majetku podľa portálu začali OČTK už v roku 2018. „V prvej várke to boli nehnuteľnosti, konkrétne dom v Bernolákove, pôda v Čunove a pozemok vedľa domu jeho ženy v bratislavskom Novom Meste. Ťarcha je aj na apartmáne na Donovaloch," uvádza portál.Zaistené boli podľa neho aj akcie dvoch spoločností. „Jednou z nich je zrejme firma Inkasný servis. Išlo o päť akcií v celkovej hodnote 825-tisíc eur," napísal portál s tým, že v roku 2020 Marianovi K. zaistili aj auto Aston Martin a dve štvorkolky.Súčasťou zaisteného majetku malo byť aj 30 zmeniek, ktorých hodnota predstavuje takmer 11 miliónov eur a štát ich zaistil v roku 2018. „Zaistenie zmeniek pritom bolo 'iba' formálne. V tom čase totiž nebolo známe, kde sa zmenky fyzicky nachádzajú, ani kto je ich majiteľom," uviedol portál.Koncom minulého roka sa však podľa portálu dve zmenky v hodnote viac ako 2,67 milióna eur našli. „Zmenky na preplatenie predložila priamo Privatbanka z portfólia finančnej skupiny Penta. Tá ich mala v úschove ako zálohu za staršie úvery poskytnuté Marianovi K. ešte v rokoch 2016 a 2017," informoval portál.Dodal, že keďže banka dostala súhlas na to, aby si uplatnila svoje záložné právo, do hry vstúpil dozorujúci prokurátor a peniaze dal zaistiť.