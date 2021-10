Kollárovci nepodporia novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, súcitia s ťažko pracujúcimi ľuďmi v regiónoch (video)

Zákon by mal vyhovovať všetkým

Vynechaní ľudia z regiónov

15.10.2021 - Hnutie Sme rodina stiahne svoj podpis k novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý predkladá poslanec Jaromír Šíbl (OĽaNO).Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár to povedal na piatkovej tlačovej konferencii. Dodal, že vypočul hlasy ťažko pracujúcich ľudí v regiónoch, ktorí by boli prijatým zákonom postihnutí najviac.Návrh zákona od poslanca Šíbla je podľa Kollára potrebné prepracovať. „Odporúčam mu, aby tento návrh zákona stiahol a presunul ho možno o dva – tri mesiace a dopracoval ho tak, aby všetci boli spokojní,“ povedal šéf hnutia Sme rodina.„Zákon, ktorý by vyhovoval všetkým. Ktorý nebude ničiť prírodu, ale ani ľudské životy v tej prírode,“ dodal. Kollár tiež povedal, že v zákone sa hovorí o ochrane prirodzených biotopov a že sa má realizovať prostredníctvom zonácie národných parkov. Doplnil, že tento proces nie je dodnes urobený.„Najprv urobme zonáciu a až potom presúvajme pozemky,“ vysvetlil. Poukázal aj na to, že zákon sa má týkať nie 300-tisíc hektárov, ale dotkne sa to 616-tisíc hektárov štátnych pozemkov s presahom na 1,2 milióna hektárov súkromných pozemkov. „Zákonu nehovoríme nie, ale v tejto forme ho nepodporíme,“ uzavrel Kollár.



Predseda Oblastnej lesníckej komory v Banskej Bystrici Igor Viszlai sa vyjadril, že nikto nie je proti tomu, aby mohli poslanci prinášať novely zákonov, v tomto prípade sa ale podľa neho obišiel celý legislatívny proces a boli z neho vynechaní aj ľudia z regiónov, ktorí k tomu majú čo povedať.



„Žiadame len to, aby bol zákon stiahnutý a pripravený tak, ako má byť. Teda riadnou vládnou novelou, s medzirezortným pripomienkovým konaním a pripomienkami všetkých dotknutých strán,“ dodal Viszlai.

Ministerstvo životného prostredia kritizuje „mylné“ fakty, na ktoré sa odvoláva Boris Kollár pri reforme národných parkov, napríklad výmery lesov. „Minister Budaj je pripravený odôvodniť Borisovi Kollárovi prínosy reformy pre ochranu prírody a pre sociálne pozdvihnutie regiónov,“ odkázal rezort.

Budaj spolu s poslancami parlamentu, ktorí predkladajú reformu, chcú pokračovať vo svojom úsilí. Vyzývajú ostatných poslancov aj verejnosť na podporu ochrany národných parkov.

Budaj upozornil, že pokusy zmariť reformu poškodzujú záväzky Slovenska pri plnení plánu obnovy, z ktorého máme čerpať približne šesť miliárd eur. Časť financií takto podľa ministerstva Slovensko stratí. Pre nedostatočnú ochranu lesa a chránených biotopov čelíme žalobe Súdneho dvora Európskej únie.

Na stiahnutie podpisu Sme rodina spod novely reagoval aj europoslanec Michal Wiezik. Nepovažuje to za prekvapenie. „Už od ohlásenia reformy národných parkov som opakoval jednu vec. Ideme na to príliš rýchlo. Tomuto ‚humbuku‘ a uneseniu témy národných parkov dezinformátormi sa dalo a malo vyhnúť,“ tvrdí Wiezik.

Ministerstvo malo podľa neho najprv pripraviť, predstaviť a presadiť jeden fungujúci pilot vo forme reformovaného Tatranského národného parku. „Reforma národných parkov dnes prišla o 17 hlasov v parlamente a ja sa bojím toho, že to naozaj ochromí celé ochranárske úsilie na roky dopredu,“ dodal.



Agentúra SITA požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o reakciu.





