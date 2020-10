Matovič: Celoplošné testovanie na Orave a v okrese Bardejov nadmieru splnilo očakávania

Testov je dostatok

Časové sloty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie na ochorenie COVID-19 na Orave a v okrese Bardejov nadmieru splnilo očakávania. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ). Zdôraznil, že sa netreba spoliehať iba na štát, ale treba priložiť aj ruku k dielu.Preto ocenil prácu a snahu starostov a primátorov. Počas pilotného testovania sa môžu podľa premiéra vychytať všetky problémy, aby krajina zvládla celoplošné testovanie, ktoré je naplánované na najbližšie dva víkendy.Najväčším prínosom je podľa neho to, že testovanie odhalilo množstvo šíriteľov vírusu. Boli medzi nimi aj takí, ktorí nemali príznaky. Počas dvoch dní testovania v okresoch na Orave a Bardejov odhalili približne 4 500 takýchto šíriteľov.„Do večera to môže byť, odhadujem, okolo 6 000 ľudí, šíriteľov, ktorých v podstatne normálnym spôsobom nemáme ako identifikovať. To je úžasné na tom," skonštatoval.Možnosť bezplatne sa otestovať na Orave a v okrese Bardejov podľa premiéra využili aj ľudia z iných okresov. Očakáva, že počas celoplošného testovania sa prídu dať do prihraničných okresov otestovať aj ľudia zo zahraničia. Podotkol, že testov je dostatok.Na celoplošnom testovaní bude treba podľa Matoviča urobiť časové sloty, aby ľudia vedeli, kedy majú prísť „a aby sme neriskovali rady v zlom počasí."Premiér doplnil, že takto sa eliminujú rady na minimum, respektíve nebudú žiadne. Na otázku, či je v hre aj úplný lockdown povedal, že to závisí od všetkých z nás. Pripomenul, že je dôležité dodržiavať zásady ROR.