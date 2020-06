Kollárovo ospravedlnenie v kauze diplomovka a nepoužívanie titulu ministerke Milanovej stačí

Prvé kolo

Nebude používať titul magister

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerke kultúry Natálii Milanovej OĽaNO ) stačí, že sa pre kauzu svojej diplomovej práce predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) ospravedlnil a nebude používať akademický titul, kým bude v politike.„Sledovala som jeho vyvodenie zodpovednosti a musím povedať, že ako prvé kolo mi to zatiaľ stačí,“ uviedla v pondelok Milanová v budove parlamentu.Aktuálne rokuje s Kollárom o kauze jeho diplomovky poslanecký klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Ministerka Milanová sa na stretnutí nezúčastnila. S Kollárom by mal v stredu 1. júla hovoriť tiež klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) Koaličná strana Za ľudí v sobotu 27. júna informovala, že trvá na tom, aby líder hnutia Sme rodina Kollár odstúpil pre kauzu svojej diplomovej práce z pozície predsedu Národnej rady SR (NR SR). Podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) v strane rešpektujú, že funkcia predsedu NR SR patrí hnutiu Sme rodina a je na nich, ako sa k tomu postavia.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na vyhlásenie strany Za ľudí reagoval, že ho mrzí, že Za ľudí posiela Kollárovi odkazy cez médiá.Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj magisterský titul získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany.Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“.Kollár na tlačovej konferencii v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa jeho slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom.Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.