Kompletný program MS v hokeji 2025: Slovensko odštartuje na MS 2025 súbojom so Švédskom

Hokejová eufória, najmä vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska, vypukne ako zvyčajne v druhý májový piatok. Už 88. majstrovstvá sveta v Štokholme a Herningu sa 9. mája začnú zápasmi Rakúsko - Fínsko a Švajčiarsko - Česko (oba o 16.20 h). Večer o 20.20 budú prvýkrát v akcii aj slovenskí reprezentanti, ktorí začnú svoje účinkovanie v štokholmskej A-skupine súbojom s domácim Švédskom.



Slováci si v samostatnej ére doposiaľ nikdy nezahrali na MS v slávnej štokholmskej hale (Globen, Globe Arena, v súčasnosti Avicii Arena). Pred 12 rokmi sa naposledy konal svetový šampionát vo švédskej metropole, ktorá hostila športový sviatok spoločne s Helsinkami. Slovenský tím vedený českým trénerom Vladimírom Vůjtekom vtedy odohral celý svoj program v hlavnom meste Fínska, vo štvrťfinále prehral s domácimi "Suomi" 3:4. Podobne to bolo aj rok predtým, keď Slováci neabsolvovali v Štokholme ani jeden duel a dejiskom ich cesty za striebrom bola opäť helsinská Hartwall Arena.

Zloženie základných skupín MS 2025:



A-skupina (Avicii Arena/Štokholm): Kanada, Fínsko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko



B-skupina (Jyske Bank Boxen/Herning): Česko, Švajčiarsko, USA, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko

Program SR na MS v hokeji 2025 v A-skupine /časy sú v SELČ/:



piatok 9. mája: 20.20 Švédsko - SLOVENSKO



nedeľa 11. mája: 12.20 SLOVENSKO - Slovinsko



pondelok 12. mája: 16.20 Rakúsko - SLOVENSKO



streda 14. mája: 16.20 SLOVENSKO - Francúzsko



sobota 17. mája: 20.20 Kanada - SLOVENSKO



nedeľa 18. mája: 20.20 SLOVENSKO - Lotyšsko



utorok 20. mája: 16.20 SLOVENSKO - Fínsko





Kompletný program MS v hokeji 2025:



MS v hokeji 2025 piatok 9. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Rakúsko - Fínsko, 20.20 Švédsko - SLOVENSKO



B-skupina (Herning): 16.20 Švajčiarsko - Česko, 20.20 Dánsko - USA







MS v hokeji 2025 sobota 10. mája



A-skupina (Štokholm): 12.20 Slovinsko - Kanada, 16.20 Švédsko - Rakúsko, 20.20 Francúzsko - Lotyšsko



B-skupina (Herning): 12.20 Nórsko - Kazachstan, 16.20 Nemecko - Maďarsko, 20.20 Dánsko - Švajčiarsko







MS v hokeji 2025 nedeľa 11. mája



A-skupina (Štokholm): 12.20 SLOVENSKO - Slovinsko, 16.20 Lotyšsko - Kanada, 20.20 Fínsko - Francúzsko



B-skupina (Herning): 12.20 USA - Maďarsko, 16.20 Nemecko - Kazachstan, 20.20 Nórsko - Česko







MS v hokeji 2025 pondelok 12. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Rakúsko - SLOVENSKO, 20.20 Fínsko - Švédsko



B-skupina (Herning): 16.20 USA - Švajčiarsko, 20.20 Česko - Dánsko







MS v hokeji 2025 utorok 13. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Slovinsko - Lotyšsko, 20.20 Kanada - Francúzsko



B-skupina (Herning): 16.20 Nórsko - Nemecko, 20.20 Kazachstan - Maďarsko







MS v hokeji 2025 streda 14. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 SLOVENSKO - Francúzsko, 20.20 Lotyšsko - Švédsko



B-skupina (Herning): 16.20 USA - Nórsko, 20.20 Kazachstan - Dánsko







MS v hokeji 2025 štvrtok 15. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Fínsko - Slovinsko, 20.20 Kanada - Rakúsko



B-skupina (Herning): 16.20 Švajčiarsko - Nemecko, 20.20 Česko - Maďarsko







MS v hokeji 2025 piatok 16. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Rakúsko - Francúzsko, 20.20 Švédsko - Slovinsko



B-skupina (Herning): 16.20 Maďarsko - Dánsko, 20.20 Švajčiarsko - Nórsko







MS v hokeji 2025 sobota 17. mája



A-skupina (Štokholm): 12.20 Fínsko - Lotyšsko, 16.20 Francúzsko - Švédsko, 20.20 Kanada - SLOVENSKO



B-skupina (Herning): 12.20 USA - Nemecko, 16.20 Česko - Kazachstan, 20.20 Dánsko - Nórsko







nedeľa 18. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Slovinsko - Rakúsko, 20.20 SLOVENSKO - Lotyšsko



B-skupina (Herning): 16.20 Kazachstan - USA, 20.20 Maďarsko - Švajčiarsko







MS v hokeji 2025 pondelok 19. mája



A-skupina (Štokholm): 16.20 Francúzsko - Slovinsko, 20.20 Kanada - Fínsko



B-skupina (Herning): 16.20 Nemecko - Česko, 20.20 Maďarsko - Nórsko







MS v hokeji 2025 utorok 20. mája



A-skupina (Štokholm): 12.20 Lotyšsko - Rakúsko, 16.20 SLOVENSKO - Fínsko, 20.20 Švédsko - Kanada



B-skupina (Herning): 12.20 Švajčiarsko - Kazachstan, 16.20 Česko - USA, 20.20 Nemecko - Dánsko







MS v hokeji 2025 streda 21. mája - voľný deň







MS v hokeji 2025 štvrtok 22. mája



štvrťfinále (Štokholm, Herning): 16.20, 16.20, 20.20, 20.20







MS v hokeji 2025 piatok 23. mája - voľný deň







sobota 24. mája



semifinále (Štokholm): 14.20, 18.20







nedeľa 25. mája



o bronz (Štokholm): 15.20



finále (Štokholm): 20.20

Primárnou snahou mužstva je aj tento rok postup do štvrťfinále. Tento cieľ sa Slovákom pod vedením Craiga Ramsayho podarilo na MS splniť zatiaľ trikrát - v Rige 2021, o rok neskôr v Helsinkách a Tampere a vlani v Ostrave a Prahe. Na minuloročnom šampionáte postúpili zo štvrtého miesta základnej skupiny a vo štvrťfinále nestačili na Kanadu (3:6). Výsledkom bolo konečné siedme miesto. Túžba dostať sa do vyraďovačky panuje aj tento rok, už pod vedením Vladimíra Országha, ktorý dočasne nahradil Ramsayho počas jeho zdravotných problémov.



Svoju púť na 88. MS odštartujú Slováci hneď v prvý deň turnaja mimoriadne náročným duelom s domácim Švédskom (20.20), ktoré obhajuje bronz. Čaká ich vypredaná Avicii Arena, ktorá očakáva víťazný vstup hostiteľskej krajiny. Vlani v základnej skupine podľahli „trom korunkám“ hladko 1:6. Nasleduje deň voľna a po ňom nedeľný súboj o 12.20 so Slovinskom, navrátilcom do elitnej kategórie MS. Tento duel môže veľa naznačiť o ambíciách hráčov spod Tatier. Prípadný triumf by mohol posilniť ich snahy o štvrťfinále, naopak prípadné zaváhanie by mohlo predznamenávať boj o záchranu. Zápas z podobného súdka čaká Slovákov o deň neskôr v pondelok 12. mája, keď o 16.20 narazia na Rakúsko. Ak chcú pomýšľať na vyraďovačku, z tohto dvojzápasu sa žiada vyťažiť plných šesť bodov.



Po ďalšom dni voľna sa slovenskí reprezentanti stretnú opäť o 16.20 s Francúzmi, teda súperom, s ktorým odohrali záverečné dve prípravné stretnutia pred MS. Vo Zvolene ich najprv zdolali 4:2 a následne v generálke vysoko 8:1 po hetriku Adama Sýkoru. Minulý rok v Ostrave sa vo vzájomnom súboji zrodilo víťazstvo SR v pomere 4:2. Po sérii troch relatívne ľahších protivníkov čaká Slovákov dvojdňová prestávka a po ňom náročnejší záver skupiny. Nasledujúce dva duely odohrajú vo večernom čase o 20.20. Najprv v sobotu 17. mája narazia na Kanadu, teda tím, ktorý ich vlani vyradil vo štvrťfinále. O deň neskôr sa v dôležitom zápase stretnú s Lotyšskom, ktorému budú chcieť vrátiť minuloročnú smoliarsku prehru zo skupiny (2:3 po nájazdoch). Svoje vystúpenie v základnej skupine zakončia v utorok 20. mája o 16.20 súbojom s jedným z favoritov turnaja Fínskom.

Ak by sa Slovákom podarilo postúpiť, z B-skupiny v Herningu by sa im pravdepodobne rysovali ako možní štvrťfináloví súperi Česi, Švajčiari, Američania, Nemci alebo domáci Dáni. Prípadne to môže zamotať Nórsko, menej pravdepodobne Kazachstan.



Po základných skupinách je na programe voľný deň a vo štvrtok 22. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Šampionát vyvrcholí v záverečný májový víkend. V sobotu 24. mája sú na programe semifinálové stretnutia a noví majstri sveta budú známi v nedeľu 25. mája neskoro večer.



Tímy v každej osemčlennej skupine odohrajú po sedem zápasov, pričom štyria najlepší sa prebojujú do štvrťfinále. Posledné tímy v oboch skupinách vypadnú a na budúci rok ich nahradia postupujúci z turnaja A-skupiny I. divízie MS Briti a Taliani.



V prípade rovnosti bodov po základnej časti vstupuje do hry viacero ďalších rozdielových ukazovateľov. V prípade dvojice tímov s rovnakým počtom bodov rozhodne o ich postavení vzájomný zápas. Ak bude mať zhodný počet bodov tri a viac tímov z jednej skupiny, vytvorí sa ich minitabuľka a v nej rozhodnú o postavení body zo vzájomných zápasov. Ak nerozhodnú ani tie, ďalšími rozdielovými ukazovateľmi sú lepšie skóre vo vzájomných zápasoch, počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch, výsledok, prípadne skóre a strelené góly každého z týchto tímov proti najbližšiemu lepšiemu súperovi mimo miniskupiny a nakoniec výsledok týchto tímov proti ďalšiemu lepšie postavenému súperovi mimo miniskupiny. Ak by nerozhodlo ani to, poradie sa určí na základne rebríčka IIHF pred štartom turnaja.



Štvrťfinále sa odohrá klasickým krížovým spôsobom - 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. V semifinále nastúpi (podľa tabuliek) najvyššie nasadený tím po skupinovej fáze proti najnižšie nasadenému semifinalistovi a druhý najvyššie nasadený proti tretiemu. Obe semifinálové stretnutia sa už odohrajú v Štokholme rovnako ako finále a duel o bronz. Predĺženie sa bude hrať vo formáte 3 na 3, v skupinovej fáze na päť minút, vo štvrťfinále, semifinále a zápase o 3. miesto na desať minút, pričom ak nepadne gól, nasledujú nájazdy. Vo finále sa bude hrať tiež 3 na 3, no predĺženie bude trvať 20 minút a ak nepadne víťazný gól, pokračuje sa, medzi jednotlivými predĺženiami bude 15-minútová prestávka.