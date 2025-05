MS v hokeji 2025: Slovenskí hokejisti nastúpia na úvod proti Švédom

Slovenskí hokejisti nastúpia v piatok vo svojom prvom dueli na MS v Štokholme proti jednému z favoritov na celkový triumf. Čaká ich domáci výber, ktorého bude okrem obrovskej kvality hnať dopredu aj plná hala s prevahou jeho fanúšikov.





Pre Slovensko a Švédsko pôjde o 14. vzájomný zápas na MS. Lepšiu bilanciu v nich majú Švédi, ktorí deväťkrát zvíťazili, trikrát prehrali a na MS 2004 v Ostrave sa zrodila remíza 0:0. Zatiaľ posledný vzájomný zápas tímy odohrali vlani na MS, keď v ostravskej B-skupine zvíťazili severania 6:1. Predošlý triumf Slovákov nad Švédmi na MS sa zrodil pred 18 rokmi, keď na šampionáte 2006 v Rige triumfovali 5:2. „Budeme chcieť vyhrať určite každý jeden zápas na turnaji a hneď ten prvý. Bude to ťažká previerka, ale zasa niekedy lepšie hneď padnúť do hlbokej vody a prejsť si tým už v prvom zápase. My každopádne veríme nášmu tímu, my veríme, že dokážeme hrať vyrovnane s každým a dokonca veríme, že dokážeme s každým vyhrať. Je to filozofia Craiga Ramsayho, ktorú si nesieme už roky a s tým sme išli do turnaja,“ povedal asistent trénera Peter Frühauf.Slováci prehrali v záverečnom bloku prípravy päť zápasov, ale v posledných dvoch uspeli a podľa útočníka Matúša Sukeľa to môže veľmi pomôcť: „Mali sme dobré tie dva zápasy a myslím si, že na to môžeme nadviazať v piatok. Verím, že budeme ešte lepšie pripravení.“Sukeľ je jeden z adeptov na funkciu kapitána, tréneri sa zatiaľ o tejto funkcii a funkcii asistentov nerozhodli. „To bude na tréneroch, ale myslím si, že je to tak nejak prirodzené. Vždy je to o kabíne a nikdy to nie je o jednom hráčovi. Líderstvo je o viacerých hráčoch a ja si myslím, že lídrov máme dosť takých, ktorí to môžu potiahnuť.“Slovenskí hokejisti absolvovali vo štvrtok večer prvý tréning v Avici aréne. „Už to je cítiť, tá atmosféra. Každý tréning nám pomôže, musíme ešte dolaďovať nejaké veci. Všetci si prajeme, aby sme uspeli, budeme hrať všetci za jedného. Bude to obrovská česť zahrať si proti takým hráčom. Treba dať do toho všetko. Je úplne jedno proti komu začíname. Každý zápas chceme vyhrať a z každého chceme odísť so zdvihnutými hlavami,“ povedal útočník Martin Faško-Rudáš.