 24hod.sk    Tlačové správy

Konferencia iDEME 2026 prepojí digitalizáciu verejnej správy s bezpečnosťou a umelou inteligenciou


Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré je organizátorom odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2026, zverejnilo program podujatia na webe www.ideme.net a spustilo možnosť online registrácie pre účastníkov.

Konferencia iDEME sa uskutoční vo štvrtok 21. mája 2026 v bratislavskom hoteli NH GATE ONE. Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána sa 17. ročníkom konferencie budú prelínať témy digitalizácie verejnej správy, využitia umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Popoludní sa uskutočnia aj tri panelové diskusie venované práve týmto témam.

Konferenciu iDEME 2026 prisľúbili otvoriť úvodnými vystúpeniami štátni tajomníci za MIRRI SR Martin Katriak a za MV SR Patrik Krauspe.

Konferencia sa bude konať vďaka podpore Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré prevzalo záštitu nad podujatím. Na konferencii iDEME 2026 budú odprezentované tiež viaceré realizované projekty s podporou Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Moderátorkou konferencie iDEME bude opäť Katrin Lengyelová. Pre účastníkov konferencie bude pripravené aj expo časť so stánkami partnerov podujatia.

Konferencia iDEME 2026 je spolufinancovaná Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Zlatými partnermi konferencie sú Ministerstvo vnútra SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), spoločnosti Asseco Central Europe a Microsoft. Striebornými partnermi sú spoločnosti CISCO, FORTINET, Palo Alto Networks a SentinelOne. Partnermi sú spoločnosti Exclusive Networks, SYNCHRONIX a GOPAS. Mediálnymi partnermi sú euBrief, Happy Smart Cities, NEXTECH, PROMOSPRÁVY.sk, SITA a TOUCHIT.

Zdroj: SITA.sk - Konferencia iDEME 2026 prepojí digitalizáciu verejnej správy s bezpečnosťou a umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Prikrývky a vankúše Aloe vera: Funkčná úprava pre citlivú pokožku aj pokojnejší spánok

