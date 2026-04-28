Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
Konferencia iDEME 2026 prepojí digitalizáciu verejnej správy s bezpečnosťou a umelou inteligenciou
Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)zverejnilo program podujatia konferencie iDEME 2026. Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré je organizátorom odbornej konferencie o ...
28.4.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)zverejnilo program podujatia konferencie iDEME 2026.
Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré je organizátorom odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2026, zverejnilo program podujatia na webe www.ideme.net a spustilo možnosť online registrácie pre účastníkov.
Konferencia iDEME sa uskutoční vo štvrtok 21. mája 2026 v bratislavskom hoteli NH GATE ONE. Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána sa 17. ročníkom konferencie budú prelínať témy digitalizácie verejnej správy, využitia umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Popoludní sa uskutočnia aj tri panelové diskusie venované práve týmto témam.
Konferenciu iDEME 2026 prisľúbili otvoriť úvodnými vystúpeniami štátni tajomníci za MIRRI SR Martin Katriak a za MV SR Patrik Krauspe.
Konferencia sa bude konať vďaka podpore Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré prevzalo záštitu nad podujatím. Na konferencii iDEME 2026 budú odprezentované tiež viaceré realizované projekty s podporou Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Moderátorkou konferencie iDEME bude opäť Katrin Lengyelová. Pre účastníkov konferencie bude pripravené aj expo časť so stánkami partnerov podujatia.
Konferencia iDEME 2026 je spolufinancovaná Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Zlatými partnermi konferencie sú Ministerstvo vnútra SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), spoločnosti Asseco Central Europe a Microsoft. Striebornými partnermi sú spoločnosti CISCO, FORTINET, Palo Alto Networks a SentinelOne. Partnermi sú spoločnosti Exclusive Networks, SYNCHRONIX a GOPAS. Mediálnymi partnermi sú euBrief, Happy Smart Cities, NEXTECH, PROMOSPRÁVY.sk, SITA a TOUCHIT.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Konferencia iDEME 2026 prepojí digitalizáciu verejnej správy s bezpečnosťou a umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
