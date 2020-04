09:04 – VODERADY: Vodiči sa na diaľnici D1 v smere do Bratislavy zdržia podľa aktuálnych informácií Zelenej vlny 3 hodiny.

9:09 Autobusy prímestskej dopravy, ktoré jazdia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, nebudú premávať počas Veľkonočných sviatkov od piatka 10. apríla do pondelka 13. apríla.

Avšak krajiny ako sú Nemecko či Holandsko chcú, aby sa niečo ponechalo v rezerve pre prípad, že by sa situácia ešte zhoršila. Tieto štáty pre obavy, že ich úlohou bude platiť účty, sa zdráhajú zdieľať dlhy s partnermi z Európskej únie bez striktných podmienok. Šéf Euroskupiny Mário Centeno mal na stredu ráno po rokovaniach trvajúcich dlho do noci naplánovanú tlačovú konferenciu, ale bola zrušená. Rokovania majú pokračovať vo štvrtok.

Zo súčasnej situácie Trump obvinil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), ktorá podľa neho pandémiu koronavírusu podcenila a nezvládla.

Spojené štáty už medzičasom hlásia vyše 400-tisíc potvrdených prípadov nákazy novým vírusom, čo je najviac na svete. Počet prípadov v globálnom meradle presiahol 1,4 milióna. Americký prezident Donald Trump však na tlačovej konferencii uviedol, že USA by sa už mohli blížiť k vrcholu pomyselnej „krivky“.

Iniciatíva je presvedčená, že len bojovať proti fašizmu teraz nestačí. Preto reagovala na situáciu, keď spoločnosť čelí koronavírusu. „Väčšina z nás do rizikovej skupiny síce nepatrí, avšak to neznamená, že osud ostatných nám môže byť ľahostajný,“ uviedol zakladateľ iniciatívy Marek Mach. Dodáva, že aj tá najmenšia maličkosť, ako napríklad pomoc s nákupom, môže v tejto situácii zachrániť život.

10:39 Do výzvy na pomoc seniorom, ktorú spustila iniciatíva Mladí proti fašizmu, sa za dva dni zapojilo viac ako 1 000 ľudí. Iniciatíva vytvorila portál pomahamstarsim.sk, ktorý po zadaní kontaktných údajov dobrovoľníka vygeneruje plagát, na základe ktorého ho neskôr môžu kontaktovať seniori v jeho okolí. Tým následne pomôže s nákupom, donáškou obedu či inou obdobnou činnosťou. Agentúru SITA o tom informoval Ondrej Vrábel z tejto iniciatívy.

11:22 Policajti žiadajú občanov v súvislosti s dopravnými zápchami, ktoré sú dôsledkom kontroly dodržiavania pohybu, o pochopenie a trpezlivosť. Policajný zbor SR to uvádza na sociálnej sieti s tým, že občanov vyzývajú, aby cestovali medzi okresmi iba vtedy, ak sa na nich vzťahuje výnimka a je to skutočne nutné. „Žiadame vás zároveň o pochopenie pre policajtov, ktorí vykonávajú kontroly. Policajný zbor si plní úlohy, ktoré dostal,“ uvádza polícia.

12:43 Americký prezident Donald Trump okrem iného Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) vyčíta, že v súvislosti s pandémiou dávala od začiatku „chybné odporúčania“, napríklad v súvislosti s ponechaním otvorených hraníc. „Našťastie som jej odporúčanie, nechať hranicu pre vstup z Číny otvorenú, včas odmietol,“ uviedol Trump.

13:40 Pokrok, ktorý dosiahli európske krajiny v boji proti pandémii koronavírusu, je veľmi krehký. Podľa agentúry AP to v stredu konštatoval regionálny šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. Napriek poklesu v počte nakazených v niektorých krajinách ešte podľa neho nenastal čas na uvoľnenie opatrení. „Čaká nás ešte dlhý úsek tohto maratónu. Vírus nenecháva žiaden priestor na chyby,“ konštatoval Kluge a krajiny vyzval na ostražitosť pri zvažovaní, či uvoľniť prijaté opatrenia.

Mestská hromadná doprava v jednotlivých mestách Trnavského kraja bude zabezpečovaná podľa požiadaviek jednotlivých samospráv . V Trnave premávajú autobusy aj počas pracovných dní vo víkendovom režime. V Piešťanoch je zabezpečovaná počas pracovných dní až do odvolania v obmedzenom režime ako v posilnenú sobotu. V Hlohovci platí mimoriadny režim a vybrané spoje mestskej hromadnej dopravy až do odvolania nepremávajú, v Senici jazdia mestské autobusy ako v sobotu. Platné cestovné poriadky nájdu cestujúci na webovej stránke spoločnosti ARRIVA Trnava v sekcii Cestovné poriadky.

6:46 Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Facebook informuje, že od 8. do 17. apríla je možné vnútorné hranice Slovenska prekročiť iba na niektorých hraničných priechodoch, ktoré sú otvorené nepretržite. „Ak osoba prekročí vnútornú hranicu na iných miestach, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 300 eur a v blokovom konaní do 165 eur,“ upozorňuje.