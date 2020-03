Koronavírus na Slovensku: Pozitívny test mala aj učiteľka v materskej škole a vodička električky (online)

08:57 V Európe je najhoršia situácia v Taliansku, kde sa počet chorých blíži k 3 800. Krajina v pondelok vyhlásila karanténu pre regióny na severe.

08:36 Epidémia ochorenia Covid-19 v Číne sa naďalej spomaľuje. Ako informovala agentúra AP, v pondelok už krajina ohlásila len 40 nových prípadov.

08:23 Zdravotný stav 52-ročného muža, ktorému minulý týždeň na Slovensku ako prvému diagnostikovali ochorenie COVID-19, sa zhoršil. Slovák, ktorý pochádza z obce Kostolište v okrese Malacky, bol v piatok hospitalizovaný so zápalom pľúc.

„Pacient je aktuálne vo vážnom stave, ale stabilizovaný, po zhodnotení jeho klinického stavu mu bola nasadená liečba,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

08:04 Nemocnica Košice – Šaca v nedeľu popoludní prijala 86-ročného pacienta s vážnymi dýchacími ťažkosťami. „Jeho vnuk má pozitívnu cestovateľskú anamnézu,“ uviedla pre portál vZdravotnictve.sk hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavlíková.

07:41 Vírus sa rozširuje aj v Spojených štátoch. Dosiahol až do Kongresu, keď dvaja jeho členovia, Ted Cruz a Paul Gosar, prišli do kontaktu s infikovaným mužom. Obaja sa stiahli do domácej izolácie.

07:33 Po použití bankoviek by ste si mali preventívne umyť ruky, informuje britský Daily Telegraph. Vírus sa totiž môže nachádzať aj na nich, upozornila Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

07:06 Portugalský prezident v súvislosti s novým koronavírusom zrušil všetky verejné aktivity a zostáva v domácej karanténe. Jeho kancelária o tom informovala s tým, že 71-ročný politik nedávno prijal skupinu študentov zo školy, ktorú následne zatvorili, keďže jednému zo študentov diagnostikovali respiračné ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom.