Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 42 nakazených, počet testov vzrástol (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

12.25

Britský premiér Boris Johnson bol pozitívne testovaný na koronavírus.

12:22 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku pred budovou postavila triážny stan ako miesto prvého kontaktu a selekcie pacientov.

12:06 Český pacient s ochorením COVID-19, ktorý dostáva experimentálny liek remdesivir, už nepotrebuje mimotelový obeh. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. Ide o pražského taxikára vo vážnom stave, ktorý aktuálne zostáva na pľúcnej ventilácii.

11:52 Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo podrobnosti o nových prípadoch zachytených vo štvrtok:

1. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov

2. muž, FN Trnava, okres Trnava

3. žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

4. muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

5. muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

6. žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

7. muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov

8. žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín

9. muž, okres Bratislava

10. žena, okres Partizánske

11. muž, okres Banská Bystrica

12. muž, okres Bratislava

13. muž, okres Žilina

14. muž, okres Piešťany

15. muž, okres Trnava

16. žena, okres Sereď

17. žena, okres Bratislava

18. muž, okres Bratislava

19. žena, okres Bratislava

20. žena, okres Malacky

21. muž, okres Bratislava

22. muž, okres Nitra

23. muž, okres Prešov

24. žena, okres Bratislava

25. žena, okres Bratislava

26. muž, okres Košice

27. muž, okres Ružomberok

28. žena, okres Martin

29. žena, okres Prievidza

30. muž, okres Bratislava

31. muž, okres Prešov

32. muž, okres Považská Bystrica

33. žena, okres Považská Bystrica

34. žena, okres Považská Bystrica

35. žena, okres Bardejov

36. žena, okres Ilava

37. žena, okres Stará Ľubovňa

38. žena, okres Lučenec

39. muž, okres Piešťany

40. muž, okres Bratislava

41. muž, okres Bratislava

42. žena, okres Nitra

43. prípad identifikovalo súkromné laboratórium

11:45 Napriek rastúcemu počtu prípadov Slovensko eviduje len jedno úmrtie súvisiace s koronavírusom. Premiér odhaduje, že je to najmä vďaka tomu, že nakazení sú v prevažnej väčšine prípadov mladší ľudia.

11:31 Jeden z pacientov je vo vážnom stave a bojuje o život, oznámil minister Krajčí. Ide podľa neho o pacienta vo vyššom veku s viacerými ochoreniami.

11:28 Do nedele by všetky zdravotnícke zariadenia mali mať dodané ochranné pomôcky, uviedol premiér.

11:17 Ústredný krízový štáb a vláda sa dnes budú zaoberať možnosťou, že by niektoré prevádzky, resp. služby povolili. Ide napríklad o zámočníkov alebo záhradníctva.

11:15 Kapacita testov na Slovensku by sa podľa Matoviča mala do desiatich dní zvýšiť na štyritisíc denne.

11:08 Len dvaja z včera testovaných sú v rizikových kategóriách, ktoré by mohli potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu, uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

11:06 Jedným z nakazených ľudí bol aj vodič zásobovacieho auta pre obchody s potravinami, informoval premiér Matovič.

11:05 Na Slovensku včera zaznamenali 42 nových ochorení na koronavírus. Počet testovaných vzoriek presiahol 900 za deň.

10:55 Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) vyzýva vládu SR, aby zaradila všetky gastroenterologické endoskopické pracoviská medzi vysokorizikové. Zabezpečiť má tiež dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov na vykonávanie endoskopických vyšetrení.

10:53 Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil sprísnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu na najbližšie dva týždne. Ľudia budú môcť z domu vychádzať len cestou do práce alebo pre základné potreby, ako nákup potravín či liekov. V čase od 9:00 do poludnia pritom budú môcť v potravinách a lekárňach nakupovať len ľudia nad 65 rokov. 10:46 Domáce násilie karanténu nemá, spoločnosť tak musí byť vnímavejšia. Upozornila na to poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vládu, najmä rezorty práce a sociálnych vecí a ministerstvo vnútra vyzvala, aby urýchlene prijali opatrenia na zlepšenie situácie.

Dobrovoľníci Červeného kríža v Prahe zbierajú rúška na sterilizáciu. Foto: SITA/AP

10:43 Zástupcovia vlády dali zamestnávateľom prísľub, že prijmú adekvátne opatrenia na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské prostredie do pondelka budúceho týždňa, informuje Slovenská obchodná a priemyselná komora. 10:20 Podnikatelia oceňujú razantný nástup vlády a prijatie nových opatrení. Žiadajú však ďalšie.

10:17 Študenti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa chystajú od budúceho týždňa pomáhať pri realizácii epidemiologických opatrení v ružomberskej nemocnici. Na úvod zostavili tím 21 študentov, ktorý sa bude priebežne dopĺňať o ďalších dobrovoľníkov. 10:13 Pacienta, ktorý ako jediný v Česku dostáva na liečbu Covid-19 experimentálny liek remdesivir, mohli odpojiť od prístroja zabezpečujúceho mimotelové okysličovanie krvi. Ako informuje iDnes.cz, stav pacienta sa podaní štvrtej dávky lieku zlepšil. 9:57 Civilné lety zo všetkých slovenských letísk ostávajú aj naďalej zakázané minimálne do 10. apríla 2020. 9:51 Ľudia v Iráne dôverujú klebetám na sociálnych sieťach, a aj preto ľahko uveria pašerákom s alkoholom. Potom na to doplatia.

9:36 Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach šije rúška pre svojich zamestnancov aj sama. Okrem dvoch nemocničných šičiek sa pripojili aj ďalšie zamestnankyne nemocnice, ktoré rúška šijú doma.

Šitie rúšok v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach Foto: UNLP

9:30 Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Na Twitteri Macron tajuplne sľubuje „novú silnú iniciatívu“ aj s ďalšími krajinami. 9:27 Nemecká vláda sprostredkovala záchranný let, ktorý z Nepálu privezie naspäť do krajiny stovky turistov. Na palube charterového letu spoločnosti Qatar Airways, ktorý v piatok vzlietol z medzinárodného letiska Tribhuvan v Káthmandu, je 305 osôb.

9:02 Ministerstvo zdravotníctva spolu s tímom z útvaru štandardných diagnostických a terapeutických postupov vytvorili sériu praktických videí, ktoré ľuďom pomožu zorientovať sa v informáciách o ochorení COVID-19 (koronavírus) a jeho prevencii.

8:51 Triážny stan už postavili aj pred kežmarskou nemocnicou. Požičal jej ho Okresný úrad, odbor krízového riadenia Kežmarok, informovala skupina AGEL. Ak nemocnicu navštívi pacient s podozrením na COVID-19, je odklonený do novozriadenej odberovej miestnosti.

Triážny stan pred kežmarskou nemocnicou Foto: AGEL SK

8:46 Rakúsko očakáva vrchol epidémie medzi polovicou apríla až mája, povedal pre verejnoprávnu ORF minister zdravotníctva Rudolf Anschrober. Nateraz Rakúsko neplánuje pritvrdiť opatrenia.

8:41 Dnes v noci o 3:22 pristálo na Letisku M. R. Štefánika lietadlo Boeing 767-300, ktoré prepravilo cestujúcich na Slovensko z amerického Washingtonu. Je to už tretí repatriačný prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov po dvoch príletoch z Londýna, informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Dnes je v pláne aj repatriačný odlet do nórskeho Osla a v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.