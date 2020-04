Pendleri sa budú musieť preukazovať pri vstupe na Slovensko negatívnym testom na COVID-19

Domáca izolácia namiesto karantény

17.4.2020 - Pendleri sa budú musieť pri každom vstupe na územie Slovenska preukázať negatívnym testom na ochorenie Covid-19, ktorý nemôže byť starší ako 30 dní. Táto podmienka bude účinná od 1. mája.O opatrení rozhodol Ústredný krízový štáb a na tlačovej konferencii o ňom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Testy tak budú musieť pendleri podstupovať každý mesiac.Mikas tiež poukázal na to, že v prípade pendlerov sa nevzťahujú opatrenia o povinnej karanténe len v prípade, ze dochádzajú do vzdialenosti maximálne 30 kilometrov pozemnou komunikáciou, nie vzdušnou čiarou.Zároveň osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia a zo zdravotných dôvodov nemajú byť umiestnené do povinnej karantény, sa musia preukázať potvrdením od lekára v dvoch vyhotoveniach o tom, že ich zdravotný stav spadá pod obmedzenia. Ide napríklad o osoby s onkologickým ochorením alebo tehotné ženy.Pri vstupe na územie Slovenska musia preukázať taktiež v dvoch vyhotoveniach výsledok negatívneho testu na Covid-19, nie staršieho ako 48 hodín. Ak tieto dve podmienky splnia, nepôjdu do štátnej karantény, ale do domácej izolácie.Hlavný hygienik tiež informoval, že osoby, ktoré nemajú na území SR uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musia oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.Do karantény tiež podľa Mikasa nepôjdu osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a pracujú ako zdravotnícki pracovníci v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji v Českej republike.Podmienkou pri každom vstupe na územie Slovenska však bude preukázať sa negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 48 hodín. Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť od pondelka 20. apríla.Predseda vlády SR Igor Matovič tiež uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo úlohu zabezpečiť zdravotnú službu vo všetkých karanténnych centrách.Ministerstvo zahraničných vecí má prepracovať formulár, na ktorom sa nahlasujú ľudia, ktorí chcú prísť na Slovensko. Majú byť totiž informovaní, že sa musia nahlásiť 72 hodín vopred. Ak potom dodržia deň a čas príchodu na hraničný priechod, budú vybavovaní prednostne.Hlavný hygienik má tiež vypracovať presný manuál, ako zabezpečiť ochranu ľudí v domovoch sociálnej starostlivosti. "Najťažšia rozprava na Ústrednom krízovom štábe bola o tom, že máme mnoho rómskych osád na Slovensku, kde je veľa ľudí, ktorí sú pozitívne testovaní," uzavrel Matovič.