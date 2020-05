Koronavírus: Na Slovensku pribudlo osem nakazených a urobili takmer 5000 testov, Gáborík s Hossom obdarovali nemocnicu (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku Online (minúta po minúte) 10:36 Akciový trh v USA v stredu klesal druhý deň v rade. Investori majú obavy z pomalého zotavovania ekonomiky po tom, čo šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vyhlásil, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu môžu viesť k dlhodobejšej recesii. Naznačil tiež, že už schválenú rekordnú pomoc firmám a domácnostiam bude potrebné navýšiť. Strácali najmä energetické firmy, banky a iné spoločnosti v odvetviach, ktoré sú najviac závislé na hospodárskom raste. Index S&P 500 klesol o 1,7 % na 2 820 bodov, Dow Jones o 2,2 % na 23 247,97 bodu a Nasdaq o 1,5 % na 8 863,17 bodu. 10:24 Európska komisia (EK) navrhla opatrenia na obnovu cestovania a cestovného ruchu. Členským štátom Európskej únie (EÚ) majú pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. 10:06 Trnava po dvoch mesiacoch opäť otvára prvých 21 detských ihrísk. Otvorené budú novšie ihriská, ktoré každé ráno poverená firma vydezinfikuje. Vstup na ne bude možný vždy až od 10:00. Otvorenie ihrísk je v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Detské ihriská boli zatvorené od marca v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu. Na otvorených ihriskách podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej umiestnia plagát s informáciami o naďalej platných hygienických opatreniach. Rodičia majú zabezpečiť dvojmetrový odstup medzi deťmi a minimálny fyzický kontakt, ďalej dbať na nosenie rúšok a mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk. „Firmu, ktorá pre naše mesto zabezpečuje údržbu detských ihrísk, sme požiadali o každodennú dezinfekciu dotykových plôch herných prvkov. Okrem toho v súlade s usmernením ÚVZ SR budú raz za týždeň prekopávať pieskoviská a prelievať ich pitnou vodou. Ide o 31 pieskovísk, ktoré prevádzkuje samospráva,“ povedala prvá zástupkyňa primátora Trnavy Eva Nemčovská,. Okrem detských ihrísk budú sprístupnené a denne dezinfikované aj cvičebné prvky vrátane workoutového športoviska za sídlom Trnavského samosprávneho kraja. Staršie ihriská, ktoré zatiaľ zostávajú pre verejnosť zatvorené, sú naďalej označené upozornením pre rodičov, aby namiesto nich uprednostnili iný spôsob trávenia voľného času s deťmi. Mesto Trnava vlastní viac ako osemdesiat detských ihrísk. Trendom posledných rokov je znižovanie počtu malých a na údržbu náročných ihrísk, nahrádzajú ich veľké centrálne ihriská. 9:55 Počet vyliečených pacientov na Slovensku pribúda po desiatkach, spolu ich je už 1112. 9:41 Z ôsmich nových prípadov je až šesť z Košického kraja a po jednom pribudli aj v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Najviac nových prípadov hlási okres Spišská Nová Ves, odkiaľ pochádza šesť pozitívne testovaných ľudí. Po jednom pozitívnom človeku majú okresy Prešov a Trenčín. Všetci sa nachádzajú mimo karanténneho centra. Foto: korona.gov.sk 9:37 V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 134 ľudí. Z nich u 21 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené a štyria sa nachádzajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na pľúcnu ventiláciu je pripojený jeden pacient. 9:34 V stredu na Slovensku otestovali 4876 ľudí a dobrou správou je, že podobne ako v utorok nepribudlo ani jedno úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. 9:30 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 8 na 1478.

9:12 Detské ihriská v Žiline sa zatiaľ otvárať nebudú. Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Dôvodom sú prísne hygienické nariadenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré pred opätovným otvorením detských ihrísk určil Úrad verejného zdravotníctva SR. Mesto spravuje asi 150 detských ihrísk a podľa Miškovčíka v súčasnej situácii nie je v možnostiach samosprávy zabezpečiť zodpovedné plnenie všetkých preventívnych opatrení ani ich kontrolu. „Je to napríklad povinnosť správcu ihrisko denne dezinfikovať, zabezpečiť upratanie, vyčistenie, prehrabanie piesku a dezinfekciu pred otvorením, či povinnosť aspoň raz týždenne preliať pieskovisko pitnou vodou,“ uviedol žilinský hovorca s tým, že o opätovnom otvorení detských ihrísk bude radnica verejnosť včas informovať. 8:59 Počet potvrdených prípadov vo svete sa už prehupol cez 4,4 milióna, vyliečených pacientov je už takmer 1,7 milióna a obetí skoro 300-tisíc.

Foto: www.worldometers.info.

8:43 Ako dlho prežije koronavírus na rôznych povrchoch? Jeho životaschopnosť ovplyvňujú podmienky prostredia, ale tiež materiály, na ktorých sa zachytí.

8:22 Vývoj účinnej a všeobecne dostupnej vakcíny proti koronavírusu je jednou z najdôležitejších úloh dnešnej doby. Táto úloha je však aj testom globálnej spolupráce jednotlivých krajín a ich súkromných a verejných sektorov. 7:59 Definitívne vyriešenie problematiky platenia nájmov v zatvorených prevádzkach by mohli priniesť už najbližšie dni. V stredu to zhodne potvrdili predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) ako aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa Sulíka by mohli spoločne oznámiť výsledok už po štvrtkovom rokovaní vlády.

7:31 Mariánovia Gáborík a Hossa darovali trenčianskej nemocnici kávovary, osobné ochranné pomôcky, hygienické pomôcky a ultrasonografický prístroj v hodnote 25 000 eur. Takto chceli poďakovať zamestnancom za všetko, čo počas koronakrízy zvládli a naďalej zvládajú.

7:16 Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo iba 40 pozitívnych testov (utorok – 4, pondelok – 8, nedeľa – 0, sobota – 2, piatok – 0, štvrtok – 10, streda – 16). Sedemdňový kĺzavý medián sa z hodnoty sedem znížil na štvorku. Aktuálne čísla za stredu 13. mája oznámia vo štvrtok pred desiatou dopoludnia.





