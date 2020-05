Ak prekročíte hranice Slovenska, musíte sa vrátiť do 24-hodín a preukázať sa potvrdeným formulárom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 - Občania, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na menej ako 24 hodín, budú povinní vyplniť formulár o čase opustenia územia. Ten im na hraniciach potvrdí polícia. Na svojej internetovej stránke o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR.Opatrenie začne platiť vo štvrtok 21. mája od siedmej hodiny ráno. Povinnosť karantény alebo predloženia negatívneho testu na prítomnosť koronavírusu sa tak nebude týkať osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka.Na územie SR sa však musia vrátiť do 24 hodín od potvrdenia formulára o čase opustenia územia. Formulár si občania môžu stiahnuť na internetovej stránke ministerstva vnútra.