Koronavírus: Matovič predstavil 4. fázu uvoľňovania opatrení. Otvoria sa obchodné centrá, kiná aj školy a škôlky (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

18:12 Vo Veľkej Británii zomrelo v dôsledku nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, už celkovo 34 796 ľudí. Za posledný deň ich pribudlo 160. Pozitívne otestovali ďalších 2711 ľudí a celkovo ich v krajine od začiatku pandémie je už 246 406. 17:56 Aplikácia, ktorá by mala nahradiť povinnú štátnu karanténu, je v testovacej prevádzke a je pripravená tak, že ak o tom rozhodne hlavný hygienik, môže byť spustená.

17:41 Prezidentka Zuzana Čaputová víta ďalšie uvoľňovanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Informovala o tom na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17:30 Štvrtú fázu uvoľňovania opatrení priblížil na sociálnej sieti Facebok aj Úrad verejného zdravotníctva SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17:22 Počas minulého týždňa vykonali testovanie na ochorenie Covid-19 klientov domova dôchodcov a zároveň niektorých zamestnancov mesta Spišská Nová Ves. 17:01 Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty takmer 48,6 milióna eur. Pred pondelkovým rokovaním vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Úrady práce a sociálnych vecí podľa neho už zaevidovali 102,6-tisíca žiadostí, z nich spracovali 71-tisíc dohôd. „Započítané sú aj opakované žiadosti, keď sa niekto pomýli a pošle žiadosť druhýkrát, tak systém to započíta dvakrát,“ upozornil. „Bolo odoslaných 53 579 platieb,“ povedal Krajniak. Rezort práce podľa neho doteraz týmito príspevkami pomohol vyše 339,4-tisíca zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. „Očakávame, že táto suma, kým sa dospracovávajú dohody za marec, ktoré bolo možné podať do piatku do polnoci, tak tá suma ešte podstatne stúpne a stúpne aj počet žiadostí,“ povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí. České úrady práce podľa neho zatiaľ vyplatili asi 48-tisíc takýchto dohôd. „My sme dokázali, napriek tomu, že sme začínali kvôli výmene vlády neskôr, ako Česká republika, vyplatiť už 53 579 zmlúv,“ povedal. Ako dodal, zamestnankyne úradov práce pracujú aj cez víkendy. „Len takým spôsobom je možné, že napriek tomu, že tá kapacita je polovičná, dokázali vyplatiť viacej žiadostí ako aktuálne v Českej republike,“ dodal Krajniak. 16:44 Jaguar Land Rover Slovakia obnovuje od pondelka výrobu vo svojom nitrianskom závode, kde bude pokračovať produkcia vozidiel Land Rover Defender a Land Rover Discovery. Automobilka dočasne pozastavila výrobu 20. marca. Počas odstávky pracovali len tímy zabezpečujúce launch vozidla Defender a tímy nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky fabriky. Ako ďalej informovala spoločnosť, po znovuobnovení všetkých technológií bude od 18. mája automobilka fungovať v jednozmennej prevádzke a nábeh produkcie bude postupný. „Výroba bude prebiehať podľa prísnych opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ nitrianskeho závodu Russell Leslie. V závode aj v jeho priľahlých plochách zaviedli prísne hygienické opatrenia, dezinfekciu a čistenie vonkajších aj vnútorných priestorov, na povinnosť dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť upozorňuje špeciálne značenie v interiéri aj exteriéri. V areáli fabriky sú nainštalované termokamery a meranie teploty robia aj priamo počas práce. Naďalej platí zákaz návštev v závode, ako aj služobných ciest. Výrobné priestory závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Foto: archívne, SITA/Martin Havran

16:25 Rodičia, ktorí deti nechajú doma po otvorení škôlok a škôl, budú mať naďalej nárok na OČR. Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa podľa ministra práce Milana Krajniaka dohodol s ministerstvom školstva na tom, že školské zariadenia pošlú Sociálnej poisťovni zoznam žiakov, ktorí nastúpili do školy a zoznam žiakov, ktorí zostali doma.

16:09 Takto vyzerá štvrtá fáza uvoľňovania opatrení, ktoré v pondelok predstavili na popoludňajšej tlačovej konferencii.

15:56

15:53 Stále ostáva v platnosti, že obchody budú v nedeľu zatvorené. Upozornil premiér Matovič.

15:49 Núdzový stav, ktorý bol na Slovensku vyhlásený, sa podľa premiéra Matoviča zatiaľ rušiť nebude.

15:43 Hlavný hygienik Ján Mikas upozornil, že stále nie sme na konci, ale verí, že postupne sa uvoľnia aj ďalšie obmedzenia.

15:40 Rúška budú naďalej povinné v interiéri a na verejnosti už len ak sme od cudzích ľudí vo vzdialenosti menej ako päť metrov.

15:39 Reštaurácie už budú môcť podávať jedlo aj vo vnútri a otváracia doba aj pre kaviarne a ďalšie podobné prevádzky sa predlžuje do 22.00.

15:38 Od štvrtka 21. mája začne na našich hraniciach platiť špeciálny režim a to tak, že ak občania s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku vycestujú do ôsmich krajín (Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovensko, Švajčiarsko a Nemecko) a vrátia sa do 24 hodín, nebudú musieť mať negatívny test na Covid-19 a ísť do karantény.

15:36 Školy a škôlky sa otvoria od 1. júna. „Škôlky všetky ročníky a školy po piaty ročník,“ upresnil premiér Matovič. Športové kluby už môžu využívať aj vnútorné priestory, ako sú napríklad plavárne alebo telocvične.

15:35 Od stredy 20. mája sa otvárajú obchodné centrá, ale zákaz budú mať stále detské kútiky.

15:33 Podmienka 25 metrov štvorcových na zákazníka v obchodoch sa mení na 15 metrov štvorcových na zákazníka. „Od stredy sa otvárajú kiná a divadlá,“ uviedol premiér Matovič s tým, že maximálny počet ľudí na jednom podujatí bude 100.

15:29 Od stredy 20. mája príde k 4. fáze uvoľňovania a dosť výrazného uvoľňovania aj vzhľadom na to, že za posledné dva dni sme mali iba po jednom prípade. „Oba prípady boli zachytené v povinnej štátnej karanténe,“ priblížil premiér Matovič.

15:29 Od stredy 20. mája príde k 4. fáze uvoľňovania a dosť výrazného uvoľňovania aj vzhľadom na to, že za posledné dva dni sme mali iba po jednom prípade. „Oba prípady boli zachytené v povinnej štátnej karanténe,“ priblížil premiér Matovič.

13:50 India zaznamenala najväčší nárast v počte nových prípadov nákazy aj úmrtí spojených s koronavírusom za jeden deň. Za 24 hodín tam potvrdili ďalších 5 242 infikovaných a 157 mŕtvych. Od vypuknutia pandémie krajina ohlásila viac ako 96-tisíc nakazených, čo je najviac spomedzi ázijských štátov, a 3029 mŕtvych v dôsledku ochorenia Covid-19.

14:44 Bratislavské letisko odpovedalo na otázky. Okrem iného tiež uviedlo, aké preventívne opatrenia budú platiť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14:31 Vakcína proti novému koronavírusu nebude dostupná čoskoro a aj keď bude hotová, výroba nebude stačiť na ochranu svetovej populácie. V pondelok pred tým varoval poslancov v europarlamente výkonný riaditeľ Európskej liekovej agentúry (EMA) Guido Rasi. Podľa neho vakcínu vyvinú v najlepšom prípade až do roka. No i potom nebude dostatok dávok pre celú populáciu. Ako tiež upozornil, koordinovaný prístup na európskej úrovni bude kľúčom k identifikácii ľudí, ktorí budú mať z vakcíny najväčší úžitok. „Budeme potrebovať jeden holistický model, aby sme vytvorili prvý okruh obrany u širokej verejnosti,“ povedal. 14:15 Za posledných 24 hodín podľahlo v Moskve koronavírusu 77 ľudí, čo je doteraz najviac od začiatku spisovania štatistík v ruskej metropole. S celkovo viac než 146-tisíc potvrdenými prípadmi a 1580 obeťami má hlavné mesto Ruska momentálne na konte vyše polovicu všetkých prípadov nákazy v krajine a 58 percent všetkých hlásených úmrtí. Počet infikovaných v Rusku v pondelok prekročil 290-tisíc, zatiaľ čo počet mŕtvych sa vyšplhal na viac než 2 700. Relatívne nízky počet úmrtí v porovnaní s inými krajinami však vyvoláva na Západe otázky a experti naznačujú, že Rusko oficiálne hlási nižšie čísla, ako sú skutočné. Ruskí predstavitelia tieto podozrenia odmietajú a tvrdia, že relatívne nízka úmrtnosť súvisí s opatreniami, ktoré krajina zaviedla s cieľom zastavenia šírenia nového vírusu. 14:08 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na tlačovej konferencii vyhlásil, že rušia podmienku 14-dňovej povinnej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi. Testovanie na Covid-19 pred operáciou bude potrené len u rizikových pacientov.

15:04 Európske krajiny by zatiaľ nemali príliš oslavovať ústup nákazy novým koronavírusom. Mali by sa začať pripravovať na druhú vlnu pandémie Covid-19, ktorá by mohla prísť túto zimu.

Správy prišli deň po tom, ako vláda uzavrela krajinu do 31. mája. Niektoré obmedzenia však uvoľnila s cieľom pomôcť ekonomike.

Úrady pripisujú nárast v počte nakazených návratu státisícov migrujúcich pracovníkov do indických dedín, kde je slabšia zdravotnícka infraštruktúra. India 4. mája uvoľnila pravidlá a povolila odcestovaným robotníkom vrátiť sa domov. Toto rozhodnutie napokon viedlo k tomu, že sa za uplynulé dva týždne milióny ľudí vydali na cesty.

Všetky domáce a medzinárodné lety, metro, školy, hotely a reštaurácie majú stále červenú. Najviac infekcií zaznamenali v najväčších mestách. Z Bombaja pochádza približne 20 percent prípadov.

13:29 Umiestnenie štyroch repatriačných zariadení v meste Piešťany, v ktorom žije 7,5 tisíca seniorov, nepovažuje primátor Peter Jančovič za „úplne šťastné“ riešenie.

13:21 Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na tému „Zodpovednosť prináša výsledky. Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení“, sa posunula na 15.00. 13:07 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (StVPS) v pondelok otvorila po viac ako dvoch mesiacoch svoje zákaznícke centrá v Banskobystrickom kraji. Ako spoločnosť informuje na webovej stránke, vedenie sa tak rozhodlo vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. „Pri návšteve zákazníckych centier je nevyhnutné dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ uvádza firma s tým, že ide hlavne o nosenie ochranných rúšok, dezinfikovanie rúk, vstupovanie zákazníkov po jednom, dodržiavanie odstupov a čakanie pred budovou a nie na chodbách. „Naďalej však odporúčame uprednostniť elektronickú, telefonickú a písomnú formu komunikácie,“ dodáva StVPS. Dôvodom uzavretia centier od 11. marca bola ochrana zdravia zákazníkov, ako aj zamestnancov v zákazníckych centrách a minimalizovanie rizika šírenia koronavírusu. 12:56 Zisk Ryanairu za účtovný rok do konca marca stúpol o 13 %. Prepravca však odhaduje, že vo svojom účtovnom prvom štvrťroku, čiže za apríl až jún, pre pandémiu zrealizuje necelé 1 % plánovaných letov 12:45 Do nemocníc sa vďaka videohovorom vrátili zdravotní klauni. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 12:20 Starosta najväčšieho brazílskeho mesta varoval, že v dôsledku rastúceho počtu pacientov s koronavírusom, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu, hrozí kolaps tamojšieho systému zdravotnej starostlivosti. Nemocnice v Sao Paule podľa Bruna Covasa dosiahli 90 % svojej kapacity a do dvoch týždňov by sa mohli úplne naplniť. 11:58 Od pondelkového rána sa na slovenských hraniciach množia prípady dožadovania sa zo strany občanov tzv. smart karantény. K uvedenej situácii Úrad vlády SR v tlačovej správe informuje, že smart karanténa bude spustená až po ukončení interného testovania, do ktorého nie je verejnosť zapojená. „Podmienkou celoplošného spustenia smart karantény je úspešné ukončenie interného testovania,“ píše úrad vlády s tým, že pred celoplošným spustením smart karantény budeme verejnosť informovať na tlačovej konferencii.

11:39 Spoločnosť Lufthansa od 1. júna obnoví leteckú linku z Prahy do Frankfurtu nad Mohanom.

11:28 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o inteligentnej karanténe. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Zavedením mobilnej aplikácie ako alternatívy k štátnej karanténe sa zaoberá novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách. 11:17 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook priblížili, ako fungujú knižnice.

Foto: www.facebook.com.

11:09 Grécko v pondelok znovu otvorilo aténsku Akropolu a ďalšie historické pamiatky. Súčasťou ďalšieho uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré v krajine zaviedli koncom marca, je aj opätovné otvorenie stredných škôl, nákupných centier a povolenie cestovania v pevninskej časti Grécka. Cestovanie na ostrovy zostáva naďalej zakázané. Dodržiavať bezpečné odstupy majú pomôcť návštevníkom značky na zemi. Študenti sa zase budú striedať v škole a online, aby zabezpečili, že triedy budú zaplnené do 50 % kapacity. V Grécku do nedele potvrdili 2834 prípadov nákazy novým koronavírusom a zomrelo zatiaľ 166 ľudí. K nízkemu počtu obetí pomohlo podriadenie sa verejnosti prísnym opatreniam. Po varovaniach Európskej komisie, že Grécko zrejme tento rok čaká najhoršia recesia v bloku, však úrady chcú opätovne otvoriť životne dôležitý turistický sektor. Počas víkendu už v krajine otvorili verejné pláže, naďalej však platili prísne opatrenia na dodržiavanie sociálnych odstupov. Autobusy z Atén na neďaleké pobrežie boli napriek tomu plné.

Počas víkendu už v krajine otvorili verejné pláže, naďalej však platili prísne opatrenia na dodržiavanie sociálnych odstupov. Autobusy z Atén na neďaleké pobrežie boli napriek tomu plné.Foto: SITA/AP.

10:58 Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na tému „Zodpovednosť prináša výsledky. Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení“, bude o 13.00. 10:35 Od pondelka sa zmenila aj povinná štátna karanténa. 10:26 Taliansko a Španielsko sú medzi viacerými európskymi krajinami, ktoré od pondelka pokračujú s ďalším uvoľňovaním opatrení proti pandémii koronavírusu. Väčšina prevádzok v Taliansku, medzi nimi bary či kaderníctva, budú môcť po vyše dvoch mesiacoch opäť otvoriť na celoštátnej úrovni. Španielsko rovnako uvoľní ďalšie reštrikcie, pričom s výnimkou Madridu a Barcelony povolí voľné stretávanie sa skupín v počte do desať osôb. Tieto kroky nasledujú po sústavnom poklese počtu denných úmrtí. Taliansko v nedeľu zaznamenalo najmenej mŕtvych od zavedenia opatrení v marci – iba 145. Najviac obetí, vyše 900, hlásila krajina 27. marca. V Španielsku denný počet obetí klesol pod 100. Inde v Európe začína v pondelok s otváraním základných a stredných škôl napríklad Belgicko, avšak za prísnych podmienok. Ďalšie uvoľňovanie hlási tiež Portugalsko, Grécko, Dánsko či Írsko. Experti však stále upozorňujú na to, že po súčasnom pozitívnom vývoji situácie by mohla prísť ešte druhá vlna. 10:08 Odborníci sa rozchádzajú v názore na riziko šírenia vírusu po opätovnom otvorení škôl.

9:51 Nedeľňajší jeden nový prípad ochorenia Covid-19 je z Košického kraja.

Foto: korona.gov.sk.

9:43 V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 106 ľudí. Z nich u 18 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené a traja sa nachádzajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na pľúcnu ventiláciu nie je pripojený ani jeden pacient.

9:39 Po ďalšom jednom novom prípade ochorenia Covid-19 na Slovensku, sedemdňový kĺzavý medián zostal na štvorke.