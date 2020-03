Koronavírus oberá ľudí o peniaze za zrušené letenky, aerolinky o miliónové zisky

Do Talianska, kde je v súčasnosti najvyšší počet nakazených v rámci Európy, si ľudia kúpili až o 90% menej leteniek.

Pre strach z rýchlo šíriacej sa choroby a obáv o vlastné zdravie viacerí cestovatelia stornujú svoje letenky, čím prichádzajú nie len o vysnívaný oddych, ale často krát aj o peniaze.

Storná sa týkajú prevažne Talianska a južnej Ázie

Aerolinky zažívajú veľmi ťažké obdobie, mnohí z cestujúcich buď rušia svoje lety alebo svoju cestu radšej pre odporúčania úradov odložia na neurčito a vyčkávajú, ako sa situácia v nasledujúcich dňoch či mesiacoch vyvinie.

Epidémia koronavírusu, ktorá sa rozmohla okrem Číny aj na starom kontinente, spôsobila výrazný prepad cestovného ruchu.

Najväčší predajcovia leteniek v Českej republike Student Agency, veľmi populárny aj na Slovensku, utrpel za posledný týždeň výrazné straty na tržbách. Zisky klesli v porovnaní s obdobím spred roka až o 40%. Najväčší prepad sa dotkol oblastí, ktoré sú najviac zasiahnuté epidémiou, teda juhovýchodnej Ázie a severného Talianska.

„Najviac klesol záujem o destinácie v juhovýchodnej Ázii, ktoré sú inak v tomto období obľúbenými destináciami turistov. Pokles súvisí aj s opatreniami, ktoré prijali jednotlivé štáty či dopravcovia, kedy nie je možné do niektorých oblastí vycestovať s prestupom v Číne,“ informovala riaditeľka predaja leteniek v Student Agency Věra Janičinová.

Dodala, že za posledných sedem dní v medziročnom porovnaní klesol záujem o letenky najmä na Bali a do Thajska až o 60%, na Srí Lanku o 30%. V prípade severného Talianska je pokles najvýraznejší, až 90%.

Student Agency peniaze vracia

„V prípade zrušených letov vraciame cestujúcim peniaze za zakúpené letenky alebo meníme termíny cesty na neskoršie obdobie. Dopravcovia pre aktuálnu situáciu publikovali aj mimoriadne podmienky,“ vyjadrila sa k refundácii Janičinová.

Dodala, že v prípade, že bol let zrušený alebo ak ide o rizikovú oblasť, obvykle vracajú celú čiastku za letenku. Všetko však závisí aj od nastavených podmienok refundácie konkrétneho dopravcu.

Túto nepriaznivú situáciu však môžu zanietení cestovatelia, ktorí sa neboja zariskovať využiť vo svoj prospech. Letenky kúpia ešte o niečo lacnejšie ako doteraz. Čo v koniec koncov potvrdila aj Janičinová.

„Dá sa očakávať, že z dôvodu nižšej obsadenosti kapacít by mohli ceny leteniek do niektorých destinácii dočasne klesnúť. Odhadom však hovoríme o jednotkách percent. Ceny leteniek sa dlhodobo držia na nízkej a pre cestujúcich priaznivej úrovni,“ okomentovala riaditeľka.

Topkou sú netradičné destinácie

Janičinová dodala, že ľudia sa vo všeobecnosti neboja cestovať. Svoje zájazdy však často odrieknu práve pre zrušené podujatie samotnými usporiadateľmi, na ktorom sa mali v zahraničí zúčastniť.

Zároveň dodala že, ľudia začali postupne rušiť dovolenky aj v destináciách ako je USA či Karibik, kde sa zatiaľ epidémia neprejavila. Storná však neprebiehajú tak masovo, ako pri iných destináciách.

„Celkovo by sa dalo povedať, že v rámci našich štatistík sa záujem o destinácie tak trochu rozdrobil. Zákazníci chcú stále cestovať, hľadajú ale neobvyklé destinácie, do ktorých by napríklad za iných okolností v tomto ročnom období cestu nezvažovali. Medziročne tak vzrástol záujem napríklad o Göteborg, Stockholm alebo Petrohrad. Ak sa chcú ľudia trochu zohriať, lietajú na Maltu,“ vysvetlila aktuálne dianie Janičinová.

Hrozí zánik dopravcom?

Riaditeľka sa domnieva, že odriekanie dovoleniek a obmedzenie cestovania by sa mohol dotknúť prevažne spoločností, ktoré sú úzko zamerané na vybrané destinácie a zároveň neboli v dobrej ekonomickej kondícii už pred vypuknutím tejto situácie. Naopak, pri spoločnostiach so širším portfóliom služieb alebo cieľových destinácií, by zánik hroziť nemal.

„Každopádne, aj medzinárodné organizácie pre leteckú dopravu uvádzajú, že po niekoľkých rokoch nekontrolovateľného rastu leteckej dopravy je už teraz. V prvom kvartáli roka 2020 je, zrejmé, že tento rok bude prvým, kedy bude zaznamenaný pokles. Odhady IATA sa zatiaľ pohybujú okolo 5%,“ vysvetľuje Janičinová.

Bratislavské letisko odbavilo rekordný počet cestujúcich

Aj napriek obavám zo šírenia koronavírusu, sa tento negatívny dopad zatiaľ neodzrkadlil na bratislavskom letisku. Práve naopak. Počas februára odbavili viac cestujúcich ako minulý rok.

„Podľa predbežných prevádzkových výsledkov by malo Letisko M. R. Štefánika vo februári 2020 zaznamenať druhý najvyšší počet vybavených cestujúcich v celej histórii letiska, približne 122-tisíc pasažierov,“ informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Podotkla, že doposiaľ najvyšší počet cestujúci odbavilo letisko počas februára v roku 2008.

„V porovnaní s počtom cestujúcich v rovnakom období vlani, vo februári 2019 bolo odbavených 119 406 cestujúcich. Tak ide o nárast približne 3-tisíc cestujúcich,“ dodala Ševčíková.

Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, monitorovanie teploty cestujúcich na troch medzinárodných slovenských letiskách prebieha plynule, bez závažnejších problémov.

„Platnosť opatrenia nie je časovo ohraničená a bude závisieť od vývoja situácie v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe a tiež v susedných krajinách,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

„Úrady naďalej vyzývajú ľudí, aby zvážili, resp. obmedzili cestovanie do zahraničia, zvlášť do oblastí, kde koronavírus už potvrdili,“ dodal tlačový odbor vo svojom vyjadrení.

Ako sa dostať k svojim peniazom?

Portál Pelipecky.sk radí cestovateľom, ktorí zrušia svoje letenky, ako sa dostať k svojim peniazom. Upozorňuje však na to, že to nebudú mať ľahké.

Pri nízkonákladových – lowcostových leteckých spoločnostiach, ako je napríklad Ryanair, je veľmi pravdepodobné, že ak si cestujúci letenku nepoistí proti stornu, môže na refundáciu zabudnúť.

Upozorňujú, že zväčša ide o nerefundované letenky, to znamená, že v prípade zrušenia letu prepadnú aj peniaze cestujúceho. Výnimkou je len úmrtie v rodine alebo samotného cestujúceho.

Klasické aerolinky ako sú napríklad Turkish Airlines, Ari France či KLM, majú podmienky nastavené trochu inak. V prípade zrušenia letenky či letu sa pasažierom vo väčšine prípadov síce nevráti plná výška, ale aspoň dane a poplatky.

Prípady sa však posudzujú individuálne, preto je nevyhnutné kontaktovať konkrétnu leteckú spoločnosť a informovať sa na ďalší postup.

Aerolinky bojujú o cestujúcich

Letecké spoločnosti už aktuálne riešia, ako opätovne vzbudiť záujem u cestujúcich a dopyt po letenkách. Napríklad AirAsia X prišla s veľmi netradičnou ponukou neobmedzeného cestovania na celý rok.

Množstvo mimoeurópskych dopravcov začalo ponúkať bezplatnú zmenu rezervácie. Toho sa chytila aj britská aerolinka British Airways, ktorá ponúka cestujúcim bezplatnú zmenu termínu.

„Kvôli väčšej flexibilite sme zrušili poplatok za zmenu termínu zo všetkých nových rezervácií uskutočnených od utorka 3. marca do pondelka 16. marca 2020. Cestujúcich ubezpečujeme, že v rámci ich bezpečnosti úzko spolupracujeme so svetovými zdravotníckymi organizáciami a vládnymi agentúrami, “ odznelo vo vyjadrení spoločnosti British Airways.

Letecké spoločnosti tiež sľubujú, že letenky na nasledujúce obdobie budú oveľa lacnejšie, ako tomu bolo v uplynulých rokoch.