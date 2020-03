Koronavírus (online): Na Slovensku máme už 364 prípadov, v Česku sa zvýšil počet obetí a Trump očakáva veľké víťazstvo

11:15 Štát nevie vyjsť v ústrety všetkým podnikateľom, podľa Matoviča na to nie sú peniaze. Jeden a pol miliardy eur mesačne je strop, čo si Slovensko môže dovoliť.

10:42 Uvoľňujú sa kritéria, aby sa mohlo testovalo viac a aby aj lekár mohol nariadiť takýto druh vyšetrenia pre viac pacientov, oznámil Matovič.

10:40 Premiér Matovič zatiaľ nevie povedať, ako dlho budú karanténne opatrenia trvať. Ďalšie rozhodnutia vláda prijme až na základe výsledkov testovania a možností nášho zdravotníctva. Nevylúčil však prijatie tvrdších opatrení.

10:32 Ako ukázal nový štátny model šírenia nákazy, na vrchole môže byť 170-tisíc nakazených. Slovensko má aktuálne 550 umelých pľúcnych ventilácií. Do leta, keď bude u nás pandémia vrcholiť, budeme potrebovať asi 1000 takýchto prístrojov.

10:23 Podľa Martina Smatanu máme nádej, že budeme jednou z piatich krajín sveta, podobne ako Singapur, Taiwan či Južná Kórea, kde sa šírenie koronavírusu podarilo dostať pod kontrolu.

10:18 Riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana uviedol, že Slovensku sa podarilo zastaviť dramatický rast šírenia vírusu a jeho reprodukčnú silu: „Podarilo sa nám oddialiť kapacitný limit zdravotníckych zariadení až na 70. deň a vyhli sme sa tak talianskemu alebo španielskemu scenáru.“ povedal na tlačovej konferencii.

Na základe dohody Lufthansa využije vládny program uhrádzania 60 percent miezd a firma ich bude doplácať do výšky 90 percent čistého zárobku. „Chceme chrániť pracovné miesta našich zamestnancov,“ povedal šéf oddelenia ľudských zdrojov Lufthansy Michael Niggeman. Nemecký program skráteného pracovného času sa rozsiahlo využíval počas recesie v roku 2009, kedy podporil 1,5 mil. zamestnancov a obmedzil nezamestnanosť.

9:22 Spojené štáty budú v čase vyvrcholenia krízy týkajúcej sa koronavírusu „dobre pripravené“, čo sa týka dostupnosti pľúcnych ventilátorov. Povedal to americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov ventilátory v súčasnosti vyrába najmenej desať amerických firiem, niektoré by dokonca mohli smerovať na export.

9:06 V Prievidzi tlačia dobrovoľnící na 3D tlačiarňach ochranné štíty pre zdravotníkov.

čítaj:

8:45 Premiér Igor Matovič bude mať od 10:00 tlačovú konferenciu spoločne s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a generálnym riaditeľom odboru stratégie Inštitútu zdravotnej polikliniky Martinom Smatanom, ktorej témou bude „Predpoklad ďalšieho šírenia koronavírusu na Slovensku“. Prinesieme vám ju naživo.

8:30 Červenou zónou pre pacientov podozrivých na COVID-19 sa môžu stať aj celé nemocnice na Slovensku.

Na pondelňajšom tlačovom brífingu o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako uviedol, v online systéme rezortu sledujú, ako sa na Slovensku šíri pandémia nového koronavírusu. Na základe toho sa bude dynamicky pristupovať k reprofilizácii nemocníc.

Ako uviedol šéf rezortu zdravotníctva, zatiaľ je v Bratislave červenou zónou infekčná klinika na Kramároch. Stane sa ňou aj jeden pavilón v Ružinove. „Postupne, ak bude narastať počet pacientov s ochorením COVID-19, budeme celú nemocnicu na Kramároch reprofilizovať na červenú, kde sa budú ošetrovať aj pacienti COVID-19 pozitívni, ktorí budú potrebovať akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Krajčí.

Ako dodal, v košickej nemocnici na Rastislavovej ulici bude reprofilizovaný celý blok, v Martine sú vyhradené dva bloky, uvažovať sa bude aj o ďalších.

8:22 Len pripomína, že aj otváracie hodiny pobočiek Slovenskej pošty sú až do 5. apríla upravené individuálne.

V mestách nad 10-tisíc obyvateľov je väčšina pôšt otvorených do 16.00, vybrané do 17.00. V sobotu a nedeľu sú všetky pošty zatvorené. Spoločnosť plošne zastavila podaj a distribúciu letákov od 17. marca a pozastavila sprostredkovávanie komerčných služieb vo svojich pobočkách od 18. marca až do odvolania.