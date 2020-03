Koronavírus (online): Slovensko má zrejme prvú obeť ochorenia Covid-19, banky povolia odklad splátok úverov

12:44 Obrovské hodiny pred tokijskou železničnou stanicou na chvíľu zastali, ale už znova spustili odpočítavanie do začiatku olympijských hier. Kým tohtoročný pokus o organizáciu hier v Japonsku vzhľadom na celosvetovú pandémiu koronavírusu nebolo možné dotiahnuť do konca, zainteresovaní veria, že na druhýkrát to už vyjde. Olympijské hry v Tokiu sa budú konať v termíne 23. júla – 8. augusta 2021 a na displeji hodín sa krátko po ich opätovnom spustení ukázalo, že do ich začiatku chýba 479 dní.

12:32 V Belgicku zomrelo v dôsledku koronavírusu dvanásťročné dievča. Je to zároveň najmladšia obeť infekcie spomedzi viac ako 700 mŕtvych v krajine. V utorok o tom informoval hovorca krízového centra pre koronavírus Emmanuel Andre. „Je to emočne veľmi náročný moment, pretože sa týka dieťaťa a takisto rozrušil lekársku a vedeckú komunitu,“ vyjadril sa. „Myslíme na jej rodinu a priateľov. Je to veľmi výnimočná udalosť a veľmi nás znepokojuje,“ dodal. Bližšie detaily o obeti nezverejnili.

12:14 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje ázijsko-tichomorský región pred uvoľňovaním opatrení v rámci krízy týkajúcej sa koronavírusu. Epidémia tam totiž „ešte zďaleka nie je prekonaná“, upozornil v utorok regionálny šéf WHO pre západné Tichomorie Takeši Kasai. Aktuálnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia krajiny podľa jeho slov iba získavajú čas, aby sa mohli pripraviť na rozsiahlejší nápor nákazy. „Bude to dlhý boj a my nesmieme poľaviť v našej ochrane,“ povedal Kasai s tým, že to platí aj pre štáty s nízkou mierou nakazených. Vírus sa môže vrátiť a žiadna krajina pred ním nie je v bezpečí, upozornil.

12:06 Španielsko má už 8189 mŕtvych, ich počet za posledný deň stúpol o rekordných 849 ľudí. Celkový počet nakazených sa zvýšil na 94 417.