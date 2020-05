Koronavírus:Na Slovensku pribudlo osem nakazených, štátna karanténa má alternatívu a Krajčí sa vyjadril k núdzovému stavu (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

15:31 Zdravotnícke úrady v Anglicku schválili nový test, ktorý má určiť, či bola osoba v minulosti infikovaná koronavírusom.

15:08 V rámci plošného testovania na koronavírus rýchlotestami boli testované aj vytypované lokality v Lučenci a jeho okolí. Ako agentúru SITA informovala vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, štyri takéto rýchlotesty vyšli s pozitívnym výsledkom. Nemusí to však nutne znamenať, že sú títo ľudia v skutočnosti nakazení koronavírusom. Testy tohto typu sú nespoľahlivé a ich výsledky sú často nepresné, preto sa títo ľudia testujú následne presnejšími PCR testami. „Všetky sociálne zariadenia v našom regióne dostali od Banskobystrického samosprávneho kraja rýchlotesty, ktorými musia svojich klientov a zamestnancov otestovať do určitého obdobia. Toto testovanie prebieha práve v týchto dňoch, takže uvidíme, ako sa to vyvinie,“ objasnil lekár klinického laboratória SK-Lab v Lučenci Peter Sečník st. Výtery na PCR otestovanie boli dotknutým osobám odobrané počas stredy a štvrtku. „Pani, ktorej sme robili výtery pred dvoma dňami má negatívny test. Ďalším dvom pacientom boli odobrané vzorky dnes a výsledky by mali byť známe do piatka. Rýchlotesty určite nenahrádzajú riadnu laboratórnu diagnostiku, sú len veľmi orientačné a ich výpovedná hodnota nie je veľká,“ dodal Sečník. 14:44 Na väčšine územia Japonska už neplatí stav núdze. Premiér Šinzó Abe vo štvrtok oznámil, že ho s okamžitou platnosťou rušia v 39 zo 47 prefektúr. Stále však platí v Tokiu a ďalších siedmich vysokorizikových oblastiach vrátane Osaky, Kjóta a Hokkaida. Stav núdze, zameraný proti šíreniu nového koronavírusu, pritom ukončili predčasne, keďže mal pôvodne platiť pre celú krajinu do 31. mája. „Dnes je nový začiatok našich každodenných životov, nový normál,“ vyjadril sa Abe s tým, že ľudia majú zostať ostražití pred opätovným výskytom infekcií. Na budúci týždeň sa podľa premiéra stretnú odborníci, aby rozhodli, či stav núdze zrušia aj v ostatných oblastiach. Epidémiu chcú podľa neho dostať pod kontrolu do konca mája. Japonsko eviduje viac ako 16-tisíc potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 680 úmrtí. Počet nových prípadov sa v ostatnom období celonárodne značne znížil. 14:21 Slovenské gastroprevádzky vyzývajú vládu na razantné uvoľnenie opatrení najmä pri obmedzeniach týkajúcich sa záverečnej hodiny (20:00), maximálneho počtu dospelých osôb pri stole a príkazu prevádzky iba v exteriéri.

13:59 Železničná spoločnosť Slovensko a Slovak Lines chcú obnoviť medzinárodné linky čo najskôr. Podmienkou na spustenie medzištátnej osobnej dopravy je ukončenie pravidelných hraničných kontrol na hraniciach SR s krajinami v rámci schengenského priestoru.

13:39 So smart karanténou by sa mohlo začať už v pondelok. Po rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Novela zákona, ktorá sa zaoberá mobilnou aplikáciou ako alternatívou k štátnej karanténe, podľa neho prešla vládou hladko. Šéf rezortu chce novelu predložiť na rokovanie parlamentu ešte vo štvrtok. V pondelok by podľa neho mohla byť legislatíva platná, ak by prešla v skrátenom legislatívnom konaní a bola by uverejnená v Zbierke zákonov. V pondelok by zároveň na tlačovej besede premiér aj experti podrobne informovali verejnosť, akým spôsobom bude aplikácia fungovať.

Testovanie repatriantov bude podľa Krajčího zabezpečované rovnakým spôsobom ako v prípade štátnej karantény. Upozornil, že nejde o sledovanie ľudí. Úrad regionálneho hygienika má dostávať informácie, len ak bude karanténa porušená. Pokiaľ repatriant nebude mať technický prostriedok, ktorý mu zabezpečí túto smart karanténu, bude sa musieť podrobiť povinnej štátnej karanténe. Trest v prípade porušenia je aj pri tomto type karantény rovnaký. V blokovom konaní môže byť udelená pokuta do tisíc eur, v správnom do 1650 eur.

13:24 Tlačová konferencia premiéra Igor Matoviča (OĽaNO) po rokovaní vlády.

13:15 Slovensko je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího aktuálne vo veľmi priaznivej epidemiologickej situácii. Zrušenie núdzového stavu je však podľa neho otázka na ústredný krízový štáb. Myslí si však, že to treba zvážiť. „Pokiaľ odpočítame počet doteraz pozitívne testovaných pacientov a vyliečených, zistíme, že na území Slovenska máme len 365 pacientov pozitívnych na ochorenie Covid-19,“ uviedol. Slovensko však podľa neho musí naďalej podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby boli občania ochránení pred zavlečením tejto nákazy zo zahraničia.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

13:01 Ďalšie pandémie by mohli prísť z amazonského pralesa, ktorého odlesňovanie sa v posledných rokoch výrazne zrýchlilo. Devastácia dažďových pralesov ničí životný priestor státisícov živočíchov, z ktorých mnohé sú nositeľmi vírusov schopných preniesť sa i na človeka. 12:45 Výrobná kapacita v spoločnosti Volkswagen Slovakia od opätovného spustenia produkcie postupne stúpa. 12:33 Nemocnica Svet zdravia Trebišov sa v rámci uvoľňujúcich opatrení postupne vracia k plánovaným operačným výkonom. Pacient musí pred operáciou dodržať 14-dňovú domácu izoláciu, počas ktorej nevykazuje príznaky ochorenia Covid-19. Informovala o tom Jana Fedákova zo Sveta zdravia. “Nemocnica už začala oslovovať tých pacientov, ktorých plánované operácie boli odložené v marci z dôvodu epidémie. Naďalej platí, že pacienti pred vstupom do trebišovskej nemocnice musia prejsť vstupným filtrom a nemocnica tiež ostáva v sprísnenom hygienicko-epidemiologickom režime,“ uviedla Fedáková. Trebišovská nemocnica tiež opäť povolila prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, a to za prísnych hygienických podmienok. Sprevádzajúca osoba by počas uplynulých 14 dní nemala vykazovať symptómy ochorenia COVID-19, nachádzať sa za posledné dva týždne mimo územia Slovenska či byť v kontakte s osobou, u ktorej bol potvrdený koronavírus. Je tiež potrebné, aby počas celej doby pôrodu sprevádzajúca osoba používala ochranné pomôcky, ktoré zabezpečí pôrodnica. V rámci samostatného pracoviska trebišovskej nemocnice zdravotníci odobrali vzorky na koronavírus 108 pacientom, všetky výsledky testov boli negatívne. V rámci mobilného odberového miesta odobrali vzorky 217 pacientom. 12:05 Grécka stredo-pravicová vláda oznámila, že nainštaluje kamery v triedach stredných škôl, keď sa budúci týždeň opätovne otvoria. Cieľom je zabezpečiť prenos naživo z dôvodu zníženého počtu žiakov v triedach. Tento krok prichádza napriek silnej opozícii zo strany učiteľských odborov aj opozičných strán týkajúcej sa ochrany súkromia. Podľa organizácií dohliadajúcich na ochranu súkromia je takýto priamy prenos za mimoriadnych okolností legálny, nesmie sa však nahrávať ani zálohovať. Online prenos umožní školám, aby osadenstvo v triedach rotovalo a boli pri tom zachované rozostupy medzi študentmi. Opozičná ľavica však namieta, že nainštalovanie kamier do škôl predstavuje „vážnu hrozbu“ pre prítomných žiakov a oznámila, že záležitosť predostrie v Európskom parlamente. Rodičia sa môžu do štvrtkového popoludnia rozhodnúť, či pošlú deti do školy alebo využijú len online vyučovanie. Školy v Grécku sú zatvorené od 11. marca. 11:49 Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline ukončila činnosť pandemického pavilónu dočasne zriadeného pre pacientov s podozrením na ochorenie Covid-19. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Po mesiaci fungovania červenej zóny sa do dôkladne vydenzifikovaného pavilónu opätovne vrátila lôžková i ambulantná časť oddelenia urológie. 11:38 Marián Gáborík s Mariánom Hossom okrem trenčianskej nemocnice obdarovali aj domovy sociálnych služieb. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 11:31 Koronavírus „by nikdy nemusel zmiznúť“, varovala v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Šéf WHO pre núdzové situácie Mike Ryan na to upozornil v reakcii na početné pokusy predpovedať, kedy by vírus mohol zmiznúť. Dodal, že keď sa aj vakcínu podarí vyrobiť, bude si potlačenie vírusu vyžadovať „obrovské úsilie“. Na celom svete dosiaľ potvrdili už vyše 4,3 milióna prípadov nákazy a takmer 300-tisíc ľudí mu už podľahlo. „Je dôležité jasne povedať: tento vírus sa možno stane ďalšou vírusovou epidémiou a možno nikdy nezmizne,“ poznamenal Ryan na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve. Dodal, že ani iné vírusy, ako napríklad HIV, nezmizli. Podobne ako osýpky, hoci existuje vakcína. 11:13 Alternatívou štátnej karantény bude mobilná aplikácia. Dôvodom spustenia tejto aplikácie je podľa rezortu zdravotníctva preťaženie kapacít štátnej karantény a to, že verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne.

10:36 Akciový trh v USA v stredu klesal druhý deň v rade. Investori majú obavy z pomalého zotavovania ekonomiky po tom, čo šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vyhlásil, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu môžu viesť k dlhodobejšej recesii. Naznačil tiež, že už schválenú rekordnú pomoc firmám a domácnostiam bude potrebné navýšiť. Strácali najmä energetické firmy, banky a iné spoločnosti v odvetviach, ktoré sú najviac závislé na hospodárskom raste. Index S&P 500 klesol o 1,7 % na 2 820 bodov, Dow Jones o 2,2 % na 23 247,97 bodu a Nasdaq o 1,5 % na 8 863,17 bodu.

10:24 Európska komisia (EK) navrhla opatrenia na obnovu cestovania a cestovného ruchu. Členským štátom Európskej únie (EÚ) majú pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia.

10:06 Trnava po dvoch mesiacoch opäť otvára prvých 21 detských ihrísk. Otvorené budú novšie ihriská, ktoré každé ráno poverená firma vydezinfikuje. Vstup na ne bude možný vždy až od 10:00. Otvorenie ihrísk je v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Detské ihriská boli zatvorené od marca v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu. Na otvorených ihriskách podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej umiestnia plagát s informáciami o naďalej platných hygienických opatreniach. Rodičia majú zabezpečiť dvojmetrový odstup medzi deťmi a minimálny fyzický kontakt, ďalej dbať na nosenie rúšok a mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk. „Firmu, ktorá pre naše mesto zabezpečuje údržbu detských ihrísk, sme požiadali o každodennú dezinfekciu dotykových plôch herných prvkov. Okrem toho v súlade s usmernením ÚVZ SR budú raz za týždeň prekopávať pieskoviská a prelievať ich pitnou vodou. Ide o 31 pieskovísk, ktoré prevádzkuje samospráva,“ povedala prvá zástupkyňa primátora Trnavy Eva Nemčovská,. Okrem detských ihrísk budú sprístupnené a denne dezinfikované aj cvičebné prvky vrátane workoutového športoviska za sídlom Trnavského samosprávneho kraja. Staršie ihriská, ktoré zatiaľ zostávajú pre verejnosť zatvorené, sú naďalej označené upozornením pre rodičov, aby namiesto nich uprednostnili iný spôsob trávenia voľného času s deťmi. Mesto Trnava vlastní viac ako osemdesiat detských ihrísk. Trendom posledných rokov je znižovanie počtu malých a na údržbu náročných ihrísk, nahrádzajú ich veľké centrálne ihriská. 9:55 Počet vyliečených pacientov na Slovensku pribúda po desiatkach, spolu ich je už 1112. 9:41 Z ôsmich nových prípadov je až šesť z Košického kraja a po jednom pribudli aj v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Najviac nových prípadov hlási okres Spišská Nová Ves, odkiaľ pochádza šesť pozitívne testovaných ľudí. Po jednom pozitívnom človeku majú okresy Prešov a Trenčín. Všetci sa nachádzajú mimo karanténneho centra.

Foto: korona.gov.sk

9:37 V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 134 ľudí. Z nich u 21 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené a štyria sa nachádzajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na pľúcnu ventiláciu je pripojený jeden pacient.

9:34 V stredu na Slovensku otestovali 4876 ľudí a dobrou správou je, že podobne ako v utorok nepribudlo ani jedno úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19.