Koronavírus: Pribudli nakazení a zomrel ďalší klient DSS. Matovič predstavil štyri fázy otvárania obchodov a prevádzok (online)

21:43 Rokovanie so zástupcami miest, obcí a krajov sa uskutoční v najbližších dňoch. „Tam bude priestor nájsť riešenie aj pre komunálne podniky, ktoré sa ocitli v ťažkostiach,“ avizuje ministerstvo financií.

21:26 Vo Veľkej Británii za posledných 24 hodín počet obetí nového koronavírusu stúpol o 449 na 16 509. Testy už ochorenie Covid-19 potvrdili u 127 743 ľuďoch. 21:11 Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio poďakoval Slovensku za poslanú humanitárnu pomoc. 20:59 V Česku majú už viac ako 1500 vyliečených pacientov. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, celkovo už urobili 172 123 testov, z ktorých 6838 bolo pozitívnych. Ochoreniu Covid-19 už podľahlo 194 ľudí.

20:44 Španielsko navrhuje, aby členovia Európskej únie vytvorili fond do sumy 1,5 bil. eur na pomoc krajinám bloku, ktoré najviac postihla pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to z interného dokumentu španielskej vlády. Pandémia ochorenia Covid-19 v rámci EÚ postihla predovšetkým Taliansko a Španielsko, keďže majú v regióne najviac potvrdených prípadov nákazy a úmrtí. Dokument španielskej vlády, ktorý má k dispozícii agentúra Associated Press, konštatuje, že nový fond ekonomickej obnovy by mal dostávať granty od členských štátov, aby sa nezvyšovala úroveň verejných dlhov. Španielsky premiér Pedro Sánchez chce o návrhu diskutovať počas štvrtkového stretnutia lídrov Európskej únie, povedal predstaviteľ španielskej vlády. 20:21 Vo Francúzsku sa za posledných 24 hodín zvýšil počet pozitívnych prípadov o 2489 na 155 383. Ochoreniu Covid-19 podľahlo ďalších 547 ľudí a celkovo ich už zomrelo 20 265. 20:05 Polícia v kolumbijskom hlavnom meste Bogota dáva obyvateľom, ktorí majú pre pandémiu obmedzený pohyb po meste, trikrát denne lekcie zumby. Ako povedal iniciátor tohto projektu Johny Pico Hernandez na Twitteri, cieľom je dať ľuďom prostredníctvom tanca a hudby nádej a vieru. 19:53 Počet obetí v Taliansku sa za posledných 24 hodín zvýšil o 454 na 24 114. Testy už ochorenie Covid-19 potvrdili u 181 228 ľuďoch, ich počet vzrástol o 2256. 19:39 Návrh postupného otvárania obchodov, ktorý v pondelok podvečer predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO) tiež počíta so skrátením času v obchodoch vyhradeného pre seniorov z pôvodnej 9 až 12 hodiny. 19:28 Firma Amazon nainštalovala vo svojich skladoch po celom svete termokamery s cieľom monitorovať, či zamestnanci nemajú príznaky infekcie novým koronavírusom. Zariadenia dokážu zmerať telesnú teplotu. Táto technológia je rýchlejšia ako teplomery, ktoré spoločnosť používala predtým. V USA hlásia prípady nákazy medzi zamestnancami vo viac ako 50 skladoch Amazonu. Pracovníci sa pritom sťažujú, že je takmer nemožné dodržiavať od seba bezpečnú vzdialenosť. Hovorca firmy pre BBC News uviedol, že denné meranie telesnej teploty zamestnancov je ďalším preventívnym opatrením na podporu ich zdravia a bezpečia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že meranie teploty môže viesť k falošným podozreniam na infekciu a nie je efektívne ani u ľudí, ktorí nemajú žiadne symptómy. 19:16 Povinným testovaním na Covid-19 robí štát z pendlerov občanov druhej kategórie. Okrem im vyťahuje z peňaženiek dosť peňazí. Podľa europoslankyne Miriam Lexmann (EĽS/KDH) tento krok znevýhodňuje občanov, ktorí na Slovensku platia tie isté dane ako iní občania.

18:01 So súčasného času od 9:00 do 12:00 sa skrátia vymedzené časy na nakupovanie pre dôchodcov a to od 9:00 do 11:00 a bude to platiť iba od pondelka do piatku.

17:59 Do ďalších fáz sa dostaneme podľa toho, ako zvládneme prvú skúšku, preto sa podľa Matoviča volá „niečo za niečo“. Ideálne by podľa neho bolo v dvojtýždenných cykloch.

17:58 Prvá fáza otvárania obchodov sa začne v stredu 22. apríla. Majú sa otvoriť aj predajne automobilov, autobazáre, ale napríklad aj vonkajšie športoviská.

17:56 Plán otvárania obchodov má podľa Matoviča štyri fázy a v utorok ho chcú predložiť na schválenie Ústrednému krízovému štábu.

17:52 „Plán otvárania obchodných prevádzok sme nazvali ‚Niečo za niečo‘,“ uviedol premiér Matovič s tým, že ak sa ukáže že začne počet prípadov rásť, tak sú pripravení prevádzky opäť zavrieť.

17:30 Richard Sulík na Facebooku zverejnil plán uvoľňovania opatrení v Česku s komentárom „takto to robia rozumné krajiny“. Igor Matovič má mať po 17:45 tlačovku s názvom „niečo za niečo“, dnes mal predstaviť aj plán otvárania ekonomiky.

17:25 Český minister vnútra a predseda Ústredného krízového štábu Jan Hamáček v pondelok uviedol, že chce rozvoľniť režim na hraniciach.

17:01 Už vyše 200 potenciálnych liečiv proti Covid-19 našla slovenská umelá inteligencia AIM pri mapovaní desiatok tisícov textov z akademickej produkcie celého sveta.

16:48 Rýchle otvorenie ekonomiky, ktoré požadujú nespokojní občania v Spojených štátoch, ale aj v iných krajinách, by v konečnom dôsledku výrazne poškodilo aj samotnú ekonomiku. Vyhlásil to v pondelok riaditeľ amerického Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia Anthony Fauci, ktorý sa stal v USA v posledných týždňoch hlasom zdravotníkov a vedcov bojujúcich proti koronavírusu. Podľa Fauciho, ak sa začne nadmerne otvárať hospodárstvo a uvoľňovať opatrenia skôr, ako sú splnené nevyhnutné predpoklady v rámci boja proti vírusu, stane sa len to, že počet nakazených začne opäť závratne stúpať, ekonomiku bude treba zavrieť opäť a celý proces sa len predĺži. V konečnom dôsledku to bude mať ešte ničivejší vplyv aj na samotnú ekonomiku. „Toto je niečo, čo je škodlivé z pohľadu ekonomiky, z pohľadu vecí, ktoré nemajú s vírusom nič spoločné,“ povedal v pondelok Fauci v televízii ABC. Reagoval tak na hnutie nespokojných Američanov, ktorí v posledných dňoch začali vychádzať do ulíc a demonštrovať za čo najrýchlejšie otvorenie krajiny. Otvorene ich v tom podporuje a dokonca tieto protesty podnecuje aj americký prezident Donald Trump. Naopak, guvernéri tých najpostihnutejších amerických štátov trvajú na tom, že pri uvoľňovaní opatrení je treba postupovať veľmi opatrne a postupne. „Ak nedostaneme vírus pod kontrolu, nepríde v skutočnosti ani k žiadnemu zotaveniu ekonomiky. Pretože ak sa unáhlite, dostanete sa do situácie, ktorej súčasťou bude strmý nárast (prípadov nákazy koronavírusom – pozn. SITA) a budete si musieť zase sadnúť na zadok,“ povedal Fauci v ABC. 16:37 O tom, či bude možné v súvislosti s mimoriadnou situáciou povoliť štátnu skúšku, rigoróznu skúšku či obhajobu habilitačnej práce online spôsobom, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej a informačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, rozhodnú poslanci Národnej rady SR (NR SR) v skrátenom legislatívnom konaní. Odhlasovalo to 119 zo 122 prítomných členov zákonodarného orgánu. Cieľom novely zákona o vysokých školách, ktorú vláda schválila 16. apríla, je taktiež povoliť operatívne meniť termíny a ďalšie podmienky na prijímanie do štúdia. Rektorovi návrh zákona umožňuje predĺžiť štúdium nad štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky. 16:28 Obvineniam z útoku na verejného činiteľa čelia traja muži vo veku 34, 30 a 17 rokov z okresu Bánovce nad Bebravou. Policajnú hliadku napadli po upozornení na povinnosť nosiť rúško. 15:56 Odpustenie povinnosti zaplatiť sociálne odvody pre časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) parlament prerokuje v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi. Národná rada SR totiž schválila návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. Za skrátené konanie hlasovalo všetkých 117 prítomných poslancov. 15:51 Koronavírus posunul o rok aj tradičné Zámocké hry zvolenské. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:40 Česká vláda schválila návrh, aby živnostníci a podnikatelia zasiahnutí pandémiou koronavírusu dostávali jednorázový príspevok 500 korún denne (18,41 eur) aj po 30. apríli. Informuje o tom Česká televízia. 15:22 Obvineniam z porušovania povinností za krízovej situácie čelí 39-ročný Prešovčan. Muž odmietal rešpektovať pravidlá povinnej štátnej karantény a skončil v cele. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:11 V Centre sociálnych služieb (CSS) Ľadoveň v Martine cez víkend otestovali 167 klientov a zamestnancov. 14:53 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) navýšil počet spojov prímestskej dopravy v pracovných dňoch. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Na základe zvýšeného počtu cestujúcich počas posledných dvoch týždňov a takisto požiadaviek cestujúcich zaviedol BSK špeciálny režimu v prímestskej autobusovej doprave. V platnosti je od nedele 19. apríla,“ uviedla hovorkyňa. 14:39 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po predstavení programového vyhlásenia v parlamente oznámil, že tlačová konferencia, na ktorej predstaví plán otvárania ekonomiky a prevádzok, bude o 17:00. 14:33 Na Slovensku sa z ochorenia Covid-19 už vyliečilo 251 ľudí. 13:58 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa za posledný deň (nedeľa) zvýšil o 81 na 1243. Ako informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. „Ide o klienta DSS Spišské Bystré,“ doplnila. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus tak stúpol na 13.

12:55 Pre nosenie rúšok na Slovensku sa zmenia pravidlá, od utorka 21. apríla bude platiť niekoľko výnimiek.

12:46 Do Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov (DSS) v Pezinku nastúpili noví zamestnanci.

12:32 Opatrenia v pondelok zmiernilo aj Nórsko. Dvere mohli otvoriť škôlky, ktoré boli zavreté od 12. marca, píše tlačová agentúra NTB s tým, že vyučovanie na vyšších stupňoch by sa malo začať ešte pred letnými prázdninami. Od pondelka môžu znova začať robiť aj nórski zubári, fyzioterapeuti a oční lekári.

12:15 Dánsko zmiernilo opatrenia obmedzujúce viaceré prevádzky v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu. Od pondelka môžu byť znovu otvorené kaderníctva, tetovacie salóny, autoškoly a fungovať znovu môžu aj zubári a fyzioterapeuti. Kľúčové pre ich otvorenie je udržiavanie sociálneho odstupu, odstránenie časopisov z čakární, možnosť umytia rúk pre zamestnancov aj zákazníkov, dôsledné upratovanie a posunutá pracovná doba, vysvetlil minister hospodárstva Simon Kollerup. „Je samozrejmé, že sa nemôžete vyhnúť kontaktu s masérom alebo kaderníkom. Ale nové usmernenia musia obmedziť možnosť nákazy,“ uviedol. Už skôr Dánsko povolilo vyučovanie v predškolských zariadeniach a školách do piateho ročníka za prijatia podobných preventívnych opatrení. 11:57 Slovensko v pondelok o 16:00 vypraví z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave humanitárnu pomoc Taliansku na podporu boja proti pandémii Covid-19.

11:34 Počet prípadov ochorenia Covid-19 v Španielsku sa prehupol cez 200-tisíc, pribudlo aj 399 obetí, čo je však menej ako v prechádzajúci deň.

11:23 Vo veľkej časti Nemecka otvorili niektoré predajne v rámci prvého kroku smerom k opätovnému otvoreniu verejného života v najväčšej európskej ekonomike po štyroch týždňoch obmedzení.

V krajine v pondelok otvorili obchody s predajnou plochou do 800 štvorcových metrov, predajne automobilov, bicyklov a kníhkupectvá. Ide o výsledok minulotýždňovej dohody medzi spolkovou vládou a vládami jednotlivých krajín. Šéf úradu nemeckej kancelárky Helge Braun pre televíznu stanicu n-tv uviedol, že veľké obchody nemôžu byť otvorené v rámci prvého kroku, pretože priťahujú veľký počet ľudí do centier miest a majú veľký počet zákazníkov.

Za prijímanie alebo zmierňovanie reštrikčných opatrení sú v Nemecku zodpovedné vlády jednotlivých spolkových krajín, pričom konajú rozdielne. Napríklad Berlín a spolková krajina Brandenbursko by mali malé predajne opätovne otvoriť v neskoršej časti tohto týždňa. Durínsko chce s otvorením obchodov počkať do budúceho pondelka. Rovnako týždeň chce počkať Bavorsko, hoci v pondelok dovolilo otvoriť predajne s náradím pre domácnosti a záhradné centrá.

10:49 Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo podpísal nariadenie, ktoré povoľuje svadby prostredníctvom internetu. Obyvatelia štátu tak môžu žiadať o povolenie na sobáš na diaľku a úradníci môžu oddávať ľudí online.

10:29 Vládny špeciál priviezol do Bratislavy ďalších Slovákov, tentokrát z londýnskeho letiska Stansted.

10:15 Polícia pripomína rady, ako sa izolovať doma, ak máte koronavírus.

10:08 Desaťtisíce školákov stratilo v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom prístup k vzdelávaniu.

9:47 Covid-19 odhaľuje ďalší zvláštny príznak, objavuje sa na chodidlách.

9:15 V Thajsku používajú ako testovacie stanice pre zisťovanie koronavírusu prerobené telefónne búdky. Za týmto účelom do priehľadnej steny z plexiskla vyvŕtajú dve diery, cez ktoré následne zdravotnícky pracovník stojaci vo vnútri prestrčí ruky v ochranných rukaviciach a odoberie testovanému vzorky. Thajská vláda zverejnila fotografie najnovšieho systému testovania na Twitteri.

Búdka vytvára ochranný priestor medzi zdravotníckym personálom a potenciálnym pacientom, ktorý stojí pred stenou búdky. Tri takéto testovacie bunky sa už nachádzajú pri nemocniciach. Okrem nich má vzniknúť aj model z dvoch búdok, ktorý dostane navyše aj kolesá. Celkovo plánuje thajská vláda do konca apríla 50 takýchto provizórnych testovacích staníc. Cieľom je zabrániť riziku šírenia nákazy medzi zdravotníckymi pracovníkmi.