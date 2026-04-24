24. apríla 2026

Košice a spoločnosť KOSIT sa zaoberajú otázkou zavedenia systému váženého množstvového zberu odpadu


Tagy: hovorca mesta Košice Odpad odvoz komunálneho odpadu Verejné obstarávanie Zber odpadu

Mesto Košice a spoločnosť KOSIT sa dlhodobo zaoberajú otázkou zavedenia váženého množstvového zberu odpadu v Košiciach. Pre agentúru SITA to potvrdila vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti KOSIT Slavomíra Brzová aj hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Brzová priblížila, že otázka zavedenia systému postaveného na spravodlivom princípe „plať za to, čo vyhodíš“ v metropole východu je pre nich jednou z tém v rámci dlhodobej stratégie odpadového hospodárstva.

Skúsenosti z iných miest


„Cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude občanov priamo finančne motivovať k dôslednému triedeniu a znižovaniu objemu zmesového komunálneho odpadu,” vysvetlila. Doplnila, že v súčasnosti prebiehajú odborné analýzy a prípravné procesy. V rámci nich sú vyhodnocované technologické možnosti i skúsenosti z iných miest. Brzová podotkla, že najväčšiu výzvu predstavuje anonymita zberu na veľkých sídliskách.

„Zatiaľ čo pri rodinných domoch je zavedenie adresného váženia pomocou RFID čipov technicky pomerne jasné, v hromadnej bytovej výstavbe si tento prechod vyžaduje masívne investície do inteligentných uzamykateľných stanovísk prístupných na čipové karty,” poukázala.


Dodala, že práve z dôvodu vysokej technickej a logistickej náročnosti zatiaľ nie je možné stanoviť presný termín, kedy by tento systém v Košiciach mohol byť spustený. Hovorca mesta Košice Tokarčík podotkol, že v podmienkach mesta s veľkosťou Košíc nie je možné tento model jednoducho porovnávať s menšími obcami v okolí.


Verejné obstarávanie


„Jedným z významných faktorov je už dnes existujúci problém tzv. odpadovej turistiky z okolitých obcí, kde je množstvový zber zavedený,” ozrejmil. Vysvetlil, že bez prijatia vhodných opatrení by zavedenie tohto systému v individuálnej bytovej výstavbe v Košiciach mohlo mať za následok ďalší nárast takejto „turistiky”, a to najmä v miestach komplexnej bytovej výstavby, kde sú kontajnery na odpad voľne dostupné.


„Zavedenie takéhoto systému je preto podmienené vybudovaním dostatočnej infraštruktúry pre nakladanie s odpadom, technickým a organizačným zabezpečením zo strany zmluvného partnera, ako aj nastavením kontrolných a regulačných mechanizmov,” dodal Tokarčík. Na záver doplnil, že mesto Košice sa pripravuje na verejné obstarávanie na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve.


Zavedenie moderných systémov


V rámci neho bude s úspešným uchádzačom riešiť aj možnosti zavedenia podobných moderných systémov. Systém váženého množstvového zberu odpadu je založený na princípe „plať za to, čo vyhodíš”, to znamená, že občan platí za odpad v závislosti od množstva, ktoré reálne vyprodukoval.





Zberné nádoby bývajú označené unikátnym čipom, ktorý zberové vozidlo zaznamená pri jej vyprázdňovaní. Samospráva tak získava prehľad o hmotnosti vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami. Ide o systém, ktorý by mal občanov motivovať k intenzívnejšiemu separovaniu a zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi.



Zdroj: SITA.sk - Košice a spoločnosť KOSIT sa zaoberajú otázkou zavedenia systému váženého množstvového zberu odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Nemecký kancelár Merz potvrdil plánovanú návštevu Slovenska, informoval premiér Fico – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vyšetrovanie v kauze Rozuzlenie je právoplatne zastavené, rozhodnutie vyšetrovateľ utajil

