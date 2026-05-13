Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
KPMG na Slovensku rozširuje svoje pôsobenie v Banskej Bystrici
Tagy: PR
Nová pobočka posilňuje vzťahy s regionálnou biznis komunitou a podporuje rozvoj podnikateľského prostredia aj lokálneho talentu. Jedna z popredných globálnych audítorských, daňových a poradenských ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Nová pobočka posilňuje vzťahy s regionálnou biznis komunitou a podporuje rozvoj podnikateľského prostredia aj lokálneho talentu.
Jedna z popredných globálnych audítorských, daňových a poradenských spoločností KPMG na Slovensku rozširuje svoje pôsobenie otvorením nových kancelárií v Banskej Bystrici. Nová pobočka predstavuje ďalší krok v dlhodobej stratégii spoločnosti byť bližšie ku klientom, podporovať rozvoj regiónov a aktívne sa podieľať na budovaní silného podnikateľského prostredia na Slovensku.
Banská Bystrica má významný potenciál z pohľadu rozvoja podnikania, spolupráce s miestnou biznis komunitou aj akademickou pôdou. Spoločnosť KPMG na Slovensku vníma región ako atraktívne miesto pre rast firiem aj pre rozvoj talentov, ktorým chce ponúknuť príležitosť budovať si kariéru v medzinárodnej spoločnosti bez nutnosti odchodu z regiónu.
"Otvorenie kancelárií v Banskej Bystrici je prirodzeným pokračovaním našej snahy rozširovať pôsobenie KPMG bližšie ku klientom. Vidíme tu silný potenciál – či už z pohľadu podnikateľského prostredia, alebo talentovaných ľudí, ktorých chceme podporiť v tom, aby mohli profesionálne rásť a uplatniť sa v blízkosti domova," uviedol Quentin Crossley, Country Managing Partner KPMG na Slovensku, pri príležitosti oficiálneho otvorenia nových priestorov. "Ak chceme udržať talenty a pritiahnuť kvalitné investície, nestačí vytvárať pracovné miesta. Musíme vytvárať prostredie, ktoré systematicky rozvíja zručnosti budúcnosti – v úzkej spolupráci firiem, univerzít a verejného sektora," dodáva Crossley.
KPMG pôsobí na Slovensku od roku 1991 a za toto obdobie si spoločnosť vybudovala stabilné a rešpektované postavenie na domácom trhu. V súčasnosti zamestnáva viac ako 500 profesionálov a profesionálok, ktorí klientom poskytujú komplexné služby v oblasti auditu, daní, práva a poradenstva. Spoločnosť spolupracuje s malými a strednými podnikmi, veľkými korporáciami, verejným sektorom aj súkromnými investormi a pôsobí naprieč širokým spektrom hospodárskych odvetví.
"To, čo nás roky trápi nielen na Slovensku, ale aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji, je odchod mladých ľudí z regiónov, či už do hlavného mesta alebo do zahraničia. Aj preto investujeme do modernizácie stredných škôl, podporujeme podnikateľov a robíme všetko pre to, aby mali mladí dôvod ostať tu. Mám veľkú radosť z toho, že spoľahlivá medzinárodná firma KPMG si vybrala práve náš kraj, ktorý má čo ponúknuť. Našou veľkou silou sú talentovaní ľudia a mňa ako predsedu kraja teší, že to vnímajú aj medzinárodní hráči," približuje Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Rozšírenie pôsobenia do Banskej Bystrice zároveň vytvára priestor na prehĺbenie spolupráce s univerzitami a odbornými inštitúciami v regióne. KPMG na Slovensku chce dlhodobo prispievať k rozvoju miestnej komunity, podporovať odborné vzdelávanie a pomáhať rozvíjať budúcnosť regiónu nielen z ekonomického, ale aj ľudského pohľadu. Spoločnosť preto už na jeseň minulého roka podpísala memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na základe ktorého sa jej zamestnanci aktívne zapájajú do výučby a študentom odovzdávajú svoje odborné poznatky a skúsenosti z praxe.
"Príchod KPMG do Banskej Bystrice je pre našu fakultu aj región veľmi dobrou správou. Pre našich študentov znamená nové možnosti kontaktu s praxou, odborníkmi a kariérnymi príležitosťami v medzinárodnej spoločnosti priamo v regióne. Ak chceme talenty do nášho regiónu nielen prilákať a vychovávať, ale ich v ňom aj udržať, potrebujeme pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou a silné partnerstvá medzi univerzitami a zamestnávateľmi. Som preto rád, že spolupráca s KPMG sa premietne aj priamo do pedagogického procesu na našej fakulte," uviedol Michal Mešťan, dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Nové priestory spoločnosti KPMG sa v Banskej Bystrici nachádzajú v Interpolis Office Center, Partizánska cesta 6626/3.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - KPMG na Slovensku rozširuje svoje pôsobenie v Banskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové partnerstvá pre rozvoj vzdelávania
