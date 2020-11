Krajčí: Krivka nárastu nových pozitívnych sa zlomila následkom testovania. Reprodukčné číslo kleslo pod jeden

Krivka nárastu nových pozitívnych sa zlomila následkom testovania, povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadnutí pandemickej komisie. Pomohli podľa neho aj opatrenia, ktoré sa na Slovensku prijali.

Po pretestovaní došlo k poklesu počtu infikovaných. Najväčší medzitýždňový rast podielu nakazených majú v Detve, Banskej Štiavnici, Krupine a Skalici.

Reprodukčné číslo kleslo pod jeden, na 0,7 až 0,9. Podľa Krajčího to znamená, že jeden pozitívny nakazí menej ako jedného človeka. Ešte minulý týždeň sme mali 1,2 až 1,3. Ak by sme neuvoľňovali opatrenia, tak by kĺzavý medián 500 mohol byť začiatkom decembra. Aktuálne je vyše 2000.

Ak by sme vydržali s testovaním a opatreniami, ktoré máme, mohli by sme podľa ministra eliminovať vírus úplne.

Ale nevydržíme pri nich, lebo by sme podľa neho museli testovať každý týždeň, dodal minister.