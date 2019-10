Najbližšia rodina sa s Gottom rozlúči v motolskom krematóriu v Prahe

Archívna snímka z verejnej rozlúčky so zosnulým českým a československým spevákom Karlom Gottom v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Foto: TASR/AP Archívna snímka z verejnej rozlúčky so zosnulým českým a československým spevákom Karlom Gottom v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Foto: TASR/AP

Praha 12. októbra (TASR) - Najbližšia rodina sa so spevákom Karlom Gottom rozlúči v sobotu popoludní v motolskom krematóriu, kam rakvu s jeho pozostatkami previezli po zádušnej svätej omši. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24 a portály Novinky.cz a iDNES.cz.Rakvu na ceste z katedrály odprevádzali členovia spevákovej rodiny vrátane vdovy Ivany Gottovej a jeho štyroch dcér. Pohrebné vozidlo Gottove pozostatky do krematória previezlo okolo 13.00 h. Pri bráne podľa iDNES.cz čakalo asi 20 fanúšikov.Na obrade v krematóriu sa podľa Novinky.cz zúčastnia len spevákovi najbližší. Zatiaľ nie je jasné, kam urnu s popolom Karla Gotta uložia. Ako o najpravdepodobnejšom mieste sa hovorí o Slavíne, najvýznamnejšom českom cintoríne na pražskom Vyšehrade, čo však rodina dosiaľ nepotvrdila.Spevák mal v sobotu pohreb so štátnymi poctami v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Omšu slúžil kardinál Dominik Duka, modlitbu predniesli herec Jiří Bartoška a bývalá prvá dáma ČR Dagmar Havlová a s prejavom vystúpila i herečka Jiřina Bohdalová. Obrad svojimi vystúpeniami obohatili speváci Lucie Bílá, Eva Urbanová, Vojtěch Dyk a Štefan Margita.Medzi pozvanými hosťami boli osobnosti z oblasti politiky, verejného života, umenia aj kultúry z ČR i zo zahraničia vrátane premiéra ČR Andreja Babiša (ANO), predsedu ČSSD Jana Hamáčka, predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka či predsedu českého Senátu Jaroslava Kuberu. Slovenskú republiku zastupovali predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). V katedrále boli prítomní aj slovenskí speváci Miroslav Žbirka, Marika Gombitová a Vašo Patejdl.Karel Gott zomrel 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred poldruha rokom.