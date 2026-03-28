|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 29.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. marca 2026
Krasokorčuľovanie-MS 2026: Hagara obsadil 15. miesto, titul pre Malinina
Hagara zašiel svoju jazdu na filmovú hudbu Jamesa Bonda bez štvoritého skoku, namiesto ktorého na začiatku predviedol kombináciu trojitého axla a dvojitého tulupa.
Zdieľať
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na majstrovstvách sveta v Prahe 15. miesto. V sobotu predviedol 14. najlepšiu voľnú jazdu, od rozhodcov si vyslúžil celkovú známku 230,29 bodu a posunul sa z 18. priečky po krátkom programe. Majstrom sveta sa stal Američan Ilia Malinin, ktorý triumfoval so ziskom 329,40 bodu a získal tretí titul za sebou. Striebro si odniesol Japonec Juma Kagijama, bronz jeho krajan Šun Sato.
Hagara zašiel svoju jazdu na filmovú hudbu Jamesa Bonda bez štvoritého skoku, namiesto ktorého na začiatku predviedol kombináciu trojitého axla a dvojitého tulupa. Stávka na istotu mu vyšla a okrem nedorotovaného trojitého rittbergera a rovnakej maličkosti pri kombinácii trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami predviedol čistú jazdu za 153,54 bodu. „Myslím, že som išiel čisto. Spravil som maximum, čo som mohol. Určite tam boli aj nejaké chybičky v choreografii. Ale museli sme zmeniť jazdu, štvoritý tulup sme sa nakoniec rozhodli nezaradiť. Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, išiel som čisto,“ povedal Hagara po voľnej jazde.
Za technické prvky dostal 80,28 bodu, za programové komponenty známku 73,26. Za svojím osobným maximom vo voľnej jazde zaostal o necelé štyri body, jeho celkové najvyššie skóre je 233,93, teda len o 3,64 bodu viac ako jeho výsledok v hlavnom meste Česka. „Boli tam dve zrážky. Jemné nedorotovania na dvoch skokoch, čo mi zobralo nejaké dva body. Mohol som zajazdiť ešte lepšie, ale dal som do toho všetko. Išiel som do všetkého, a to je najdôležitejšie. Určite mám čo zlepšovať a budem sa snažiť aj do budúcej sezóny,“ dodal 19-ročný reprezentant, ktorý vylepšil svoje najlepšie umiestnenie na MS o jednu pozíciu. Doterajšie maximum bolo 16. miesto vlani v Bostone, vďaka ktorému Slovensku zabezpečil miestenku na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na svetovom šampionáte štartoval piatykrát.
Malinin sa po výbuchu na olympiáde v Miláne vrátil na ľad v plnej paráde. Zvládol päť štvoritých skokov a súťaž ovládol o viac než 22 bodov pred Kagijamom. „Voľná jazda mi vyšla podľa mojich predstáv. Užil som si každý jeden element. Som rád, že som mohol štartovať na MS v Prahe, diváci vytvorili skvelú atmosféru. Ďakujem všetkým za podporu. Po nevydarenej olympiáde to nebolo pre mňa jednoduché, no aj vďaka fanúšikom som sa dokázal cez to preniesť," uviedol Malinin.
Hagara bol jediným slovenským zástupcom na podujatí, sólistka Vanesa Šelmeková má zdravotné problémy a na MS sa nekvalifikovala.
MS 2026 v krasokorčuľovaní v Prahe
muži - konečné poradie: 1. Ilia Malinin (USA) 329,40 bodu, 2. Juma Kagijama (Jap.) 306,67, 3. Šun Sato (Jap.) 288,54, 4. Stephen Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Adam Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. Aleksandr Selevko (Est.) 270,42, ..., 15. Adam HAGARA (SR) 230,29
