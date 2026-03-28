Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
28. marca 2026
Tipsport liga, play off: Hokejisti HK Poprad sa stali semifinalistami play off
Poprad prehrával po dvoch zápasoch v Žiline 0:2, no následne vyhral štyri zápasy za sebou.
Hokejisti HK Poprad sa stali druhými semifinalistami play off Tipsport ligy. V sobotňajšom stretnutí zvíťazili nad Žilinou 3:1 a vo štvrťfinálovej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.
Poprad prehrával po dvoch zápasoch v Žiline 0:2, no následne vyhral štyri zápasy za sebou. Medzi štvoricu najlepších tímov sa dostali prvýkrát od roku 2021. Žilinčania nenadviazali na semifinálovú účasť z minulej sezóny a proti Popradu nezúročili lepšie postavenie v tabuľke po základnej časti (4.-5.). „Kamzíci“ začali sériu proti Žiline prehrami 0:3 a 1:4, následne však zvíťazili v štyroch zápasoch v sérii - 4:3, 2:1 pp, 4:1 a 2:1. Pred Popradom si postup do semifinále zabezpečili hráči Slovana Bratislava, ktorí zdolali Liptovský Mikuláš 4:0 na zápasy.
Hráči Žiliny nastúpili s cieľom odvrátiť koniec sezóny a v prvej tretine si vytvorili viacero sľubných príležitostí. V ofenzíve mali navrch, no Belányiho v nej neprekonali. Naopak, obranca Bodák 13 sekúnd pred prvou prestávkou otvoril skóre po prihrávke Majdana spoza bránky - 1:0. V 30. minúte bolo už 2:0 po tom, čo sa Majdan dostal za obranu hostí, efektnou zadovkou našiel Calofa, ktorý prekonal LaCouveea. Domáci držali dvojgólový náskok do 35. minúte, v ktorej Belányi nedosiahol na pokus Holendu od modrej čiary - 2:1. Duel sa aj naďalej hral vo vysokom nasadení, no tímy si dávali pozor na defenzívu. Hráči Popradu dokázali v tretej tretine ubrániť tesný náskok a počas hry hostí bez brankára Nauš uzavrel na konečných 3:1.
hlasy /zdroj: TASR/:
Mike Pellegrims, tréner HK Poprad: „V prvom rade veľmi pekne ďakujem fanúšikom za energiu, ktorú priniesli nášmu tímu. Chalani si to zaslúžili. Na našej hre bolo vidieť, že ukončiť sériu je naozaj ťažké. Musím vyjadriť veľký rešpekt Žiline za to, ako nastúpila do zápasu. Rozdielovým hráčom, najmä v prvej tretine, bol náš brankár. Predviedol neuveriteľné zákroky. Držal nás v hre a to je vždy súčasť úspechu. Niektorí hráči nám počas zápasu vypadli zo zostavy, no bojovali sme. Chlapci blokovali strely a robili všetko pre tím. Ukázali, že tímová mentalita je pre nich na prvom mieste. Odviedli naozaj dobrú prácu.“
Martin Bodák, obranca HK Poprad: „Bolo to krásne. Hrali sme ako tím, hoci Žilina mala miestami viac z hry. „Belo“ (brankár Belányi, pozn.) nás však podržal aj v situáciách, keď do nás Žilina búšila. Spoluhráči sa hádzali do striel, som na nich hrdý. Keď sme dali gól, strhlo sa to na našu stranu. Dlho to bola vyrovnaná hra, no myslím si, že sme si víťazstvo zaslúžili obetavosťou.“
Juraj Majdan, útočník HK Poprad: „Keď sme dali na 3:1, tak naša emócia bola neskutočná. Tento tím si to zaslúžil. Zápas sme dohrávali bez niekoľkých hráčov. Ukázali sme charakter tímu. Som naň hrdý. Ešte máme čo ukázať aj ďalej.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Dnes sme odohrali najlepší zápas v tejto sérii. Boli sme lepší po celý zápas. Náš tím výborne pracoval v základnej časti aj v play off. Mužstvo bolo na dnešný zápas výborne nastavené, no s jedným gólom ťažko zvíťazíme.“
Rastislav Dej, útočník, kapitán Žiliny: „Za dnešok si nemôžeme nič vyčítať, tvrdo sme pracovali. Poprad sme prevyšovali, no bolo to 2:0 pre nich. Poprad sa zatiahol, my sme sa naň tlačili. Sériu sme chceli vrátiť do Žiliny, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Séria sa nezlomila dnes, ale v inom zápase.“
Tipsport liga, play off
štvrťfinále, 6. zápas
HK Poprad - Vlci Žilina 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 20. Bodák (Majdan, Cracknell), 30. Calof (Majdan, Lefebvre), 59. Nauš (Calof, Nemčík) - 35. Holenda (Dej, Baláž). Rozhodcovia: Hronský, Stano - Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4233 divákov.
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, McLeod, Malina, Renner - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Výhonský, Stanček - Török, Hillebrand, Nauš - Vandas, Majdan
Žilina: LaCouvee - Gachulinec, Holenda, Korenčík, Chicoine, Pobežal, Miller, Vajko - Koyš, Korczak, Ranford - A. Bartovič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Beták - Kolenič, Baláž, Mucha - Juščák
/konečný stav série: 4:2, Poprad postúpil do semifinále/
