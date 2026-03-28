|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 29.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. marca 2026
Leo Sauer má zranený sval a opustil reprezentačný kemp
Dvadsaťročný krídelník sa zranil v závere prvého polčasu štvrtkového barážového semifinále o postup na MS 2026 s Kosovom a vystriedal ho Tomáš Suslov.
Zdieľať
Slovenský futbalista Leo Sauer utrpel zranenie svalu a opustil kemp národného tímu v Senci. Nezasiahne tak do prípravného zápasu s Rumunskom, ktorý je na programe v utorok o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Dvadsaťročný krídelník sa zranil v závere prvého polčasu štvrtkového barážového semifinále o postup na MS 2026 s Kosovom a vystriedal ho Tomáš Suslov. Slováci prehrali 3:4 a neprebojovali sa do finále proti Turecku. „Absolvoval magnetickú rezonanciu, tá potvrdila zranenie svalu a už opustil kemp. Na jeho miesto nebol dodatočne povolaný nikto,“ uviedla pre futbalslovakia.sk mediálna manažérka reprezentácií Monika Jurigová.
