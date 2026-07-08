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08. júla 2026
Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny
Americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov v Iráne, Teherán odpovedal raketami a dronmi proti americkým pozíciám v Perzskom zálive.
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8.7.2026 (SITA.sk) - Americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov v Iráne, Teherán odpovedal raketami a dronmi proti americkým pozíciám v Perzskom zálive.
Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta.
„Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd.
Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás. Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac.
„Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekayyat, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.
V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte.
Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.
Obnovenie bojov okamžite vyvolalo obavy o bezpečnosť lodnej dopravy a globálne dodávky energií. Ceny ropy po správach o útokoch vzrástli o viac ako dve percentá a investori začali pochybovať o životaschopnosti dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.
Absolútne neprijateľné
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta.
„Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd.
Irán varuje
Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás. Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac.
„Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
Ostreľovali lode
K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekayyat, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.
Bahrajn aj Kuvajt
V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte.
Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.
Ropa išla mierne nahor
Obnovenie bojov okamžite vyvolalo obavy o bezpečnosť lodnej dopravy a globálne dodávky energií. Ceny ropy po správach o útokoch vzrástli o viac ako dve percentá a investori začali pochybovať o životaschopnosti dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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