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08. júla 2026

Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny


Tagy: Ceny ropy Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy Útok na Irán útoky dronmi

Americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov v Iráne, Teherán odpovedal raketami a dronmi proti americkým pozíciám v Perzskom zálive.



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aptopix_israel_iran_war_29_32 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov v Iráne, Teherán odpovedal raketami a dronmi proti americkým pozíciám v Perzskom zálive.


Spojené štáty v utorok podnikli rozsiahle vojenské útoky na ciele v Iráne po tom, ako boli v Hormuzskom prielive napadnuté tri obchodné plavidlá. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom sa tak opäť prudko vyostril napriek snahám o dosiahnutie trvalej dohody po nedávnom prímerí.

Absolútne neprijateľné


Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že útoky boli reakciou na iránske akcie proti lodiam v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta.

„Iránske kroky v Hormuzskom prielive boli pre Spojené štáty úplne neprijateľné a budú mať následky,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Podľa CENTCOM americké sily zasiahli viac ako 80 cieľov vrátane systémov protivzdušnej obrany, radarov, veliteľských stanovíšť, protilodných rakiet a desiatok plavidiel Iránskych revolučných gárd.

Irán varuje


Iránske médiá informovali o sérii explózií v okolí Hormuzského prielivu vrátane ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbás. Teherán útoky odsúdil a obvinil Washington z porušenia memoranda o porozumení uzavretého minulý mesiac.

Irán vydáva vážne varovanie pred dôsledkami amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí.

Ostreľovali lode


K ďalšiemu vyhroteniu situácie prispeli útoky na tri obchodné lode pri pobreží Ománu. Katar oznámil, že jedným zo zasiahnutých plavidiel bol tanker na skvapalnený zemný plyn Al-Rekayyat, a z útoku priamo obvinil Irán. Dauha vyhlásila, že Teherán nesie plnú právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Bahrajn aj Kuvajt


V stredu nadránom zazneli poplašné sirény v Bahrajne a iránske Revolučné gardy oznámili raketové a dronové útoky na americké vojenské zariadenia v Bahrajne a Kuvajte.

Podľa ich vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov a zostrelili americký bezpilotný stroj MQ-9. Kuvajtská armáda potvrdila, že jej protivzdušná obrana zasahuje proti raketám a dronom.

Ropa išla mierne nahor


Obnovenie bojov okamžite vyvolalo obavy o bezpečnosť lodnej dopravy a globálne dodávky energií. Ceny ropy po správach o útokoch vzrástli o viac ako dve percentá a investori začali pochybovať o životaschopnosti dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.



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Zdroj: SITA.sk - Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny ropy Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy Útok na Irán útoky dronmi
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