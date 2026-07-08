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08. júla 2026
Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú najžiadanejšie. Nástroj prináša aj informácie o platových rozdieloch
Na vývoji analytického nástroja spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád. Na pracovnom trhu bude o niekoľko rokov výrazný dopyt po montážnych pracovníkoch, špecialistoch v ošetrovateľstve, ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Na vývoji analytického nástroja spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád.
Na pracovnom trhu bude o niekoľko rokov výrazný dopyt po montážnych pracovníkoch, špecialistoch v ošetrovateľstve, učiteľoch základných škôl či vodičoch nákladných áut. Predpokladá to Barometer trhu práce, ktorý spustila Aliancia sektorových rád (ASR).
Ide o analytický nástroj, ktorý na základe reálnych dát a odborných prognóz ukazuje, ktoré profesie sú na slovenskom trhu práce najžiadanejšie a ktoré budú naliehavo chýbať v nasledujúcich rokoch. Informovala o tom ASR.
„Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v Aliancii sektorových rád vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,” uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant. Zdôraznil, že žijeme v dynamickej dobe a rovnako dynamicky sa mení aj trh práce. Na tieto zmeny preto podľa neho musíme byť schopní reagovať.
Na vývoji Barometra trhu práce spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád. Nástroj mapuje všetkých 24 odvetví slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých ôsmich krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na analýze dát Štatistického úradu SR, ústredia práce a Sociálnej poisťovne.
Barometer môže pomôcť žiakom, študentom a ich rodičom pri výbere strednej alebo vysokej školy s ohľadom na reálne uplatnenie absolventov. Určený je aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorým môže pomôcť identifikovať perspektívne profesie a nasmerovať ich k úspešnej rekvalifikácii. Využiť ho môžu aj kariéroví poradcovia či úrady práce pri plánovaní poradenstva. Pomôckou podľa ASR môže byť aj pre štát, ktorému môže pomôcť pri príprave systémových zmien v oblastiach zamestnanosti a školstva.
V barometri je vyše 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa určeného skóre. Čím je toto skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii.
„Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe,“ priblížila ASR.
K dispozícii sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.
Barometer trhu práce je súčasťou webového portálu Kariérna brána, ktorý spravuje ASR a bude pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú najžiadanejšie. Nástroj prináša aj informácie o platových rozdieloch © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pracovnom trhu bude o niekoľko rokov výrazný dopyt po montážnych pracovníkoch, špecialistoch v ošetrovateľstve, učiteľoch základných škôl či vodičoch nákladných áut. Predpokladá to Barometer trhu práce, ktorý spustila Aliancia sektorových rád (ASR).
Ide o analytický nástroj, ktorý na základe reálnych dát a odborných prognóz ukazuje, ktoré profesie sú na slovenskom trhu práce najžiadanejšie a ktoré budú naliehavo chýbať v nasledujúcich rokoch. Informovala o tom ASR.
Nástroj pomôže pri výbere zamestnania
„Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v Aliancii sektorových rád vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,” uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant. Zdôraznil, že žijeme v dynamickej dobe a rovnako dynamicky sa mení aj trh práce. Na tieto zmeny preto podľa neho musíme byť schopní reagovať.
Na vývoji Barometra trhu práce spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád. Nástroj mapuje všetkých 24 odvetví slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých ôsmich krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na analýze dát Štatistického úradu SR, ústredia práce a Sociálnej poisťovne.
Barometer môže pomôcť žiakom, študentom a ich rodičom pri výbere strednej alebo vysokej školy s ohľadom na reálne uplatnenie absolventov. Určený je aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorým môže pomôcť identifikovať perspektívne profesie a nasmerovať ich k úspešnej rekvalifikácii. Využiť ho môžu aj kariéroví poradcovia či úrady práce pri plánovaní poradenstva. Pomôckou podľa ASR môže byť aj pre štát, ktorému môže pomôcť pri príprave systémových zmien v oblastiach zamestnanosti a školstva.
Vyše 160 nedostatkových profesií
V barometri je vyše 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa určeného skóre. Čím je toto skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii.
„Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe,“ priblížila ASR.
K dispozícii sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.
Barometer trhu práce je súčasťou webového portálu Kariérna brána, ktorý spravuje ASR a bude pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú najžiadanejšie. Nástroj prináša aj informácie o platových rozdieloch © SITA Všetky práva vyhradené.
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