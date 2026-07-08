Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. júla 2026

Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú najžiadanejšie. Nástroj prináša aj informácie o platových rozdieloch


Tagy: Analýza Pracovný trh Uplatnenie absolventov Voľné pracovné pozície

Na vývoji analytického nástroja spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád. Na pracovnom trhu bude o niekoľko rokov výrazný dopyt po montážnych pracovníkoch, špecialistoch v ošetrovateľstve, ...



Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Na vývoji analytického nástroja spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád.


Na pracovnom trhu bude o niekoľko rokov výrazný dopyt po montážnych pracovníkoch, špecialistoch v ošetrovateľstve, učiteľoch základných škôl či vodičoch nákladných áut. Predpokladá to Barometer trhu práce, ktorý spustila Aliancia sektorových rád (ASR).

Ide o analytický nástroj, ktorý na základe reálnych dát a odborných prognóz ukazuje, ktoré profesie sú na slovenskom trhu práce najžiadanejšie a ktoré budú naliehavo chýbať v nasledujúcich rokoch. Informovala o tom ASR.

Nástroj pomôže pri výbere zamestnania


Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v Aliancii sektorových rád vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,” uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant. Zdôraznil, že žijeme v dynamickej dobe a rovnako dynamicky sa mení aj trh práce. Na tieto zmeny preto podľa neho musíme byť schopní reagovať.

Na vývoji Barometra trhu práce spolupracovalo vyše 200 odborníkov sektorových rád. Nástroj mapuje všetkých 24 odvetví slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých ôsmich krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na analýze dát Štatistického úradu SR, ústredia práce a Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Barometer môže pomôcť žiakom, študentom a ich rodičom pri výbere strednej alebo vysokej školy s ohľadom na reálne uplatnenie absolventov. Určený je aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorým môže pomôcť identifikovať perspektívne profesie a nasmerovať ich k úspešnej rekvalifikácii. Využiť ho môžu aj kariéroví poradcovia či úrady práce pri plánovaní poradenstva. Pomôckou podľa ASR môže byť aj pre štát, ktorému môže pomôcť pri príprave systémových zmien v oblastiach zamestnanosti a školstva.

Vyše 160 nedostatkových profesií


V barometri je vyše 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa určeného skóre. Čím je toto skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii.

Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe,“ priblížila ASR.

K dispozícii sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.

Barometer trhu práce je súčasťou webového portálu Kariérna brána, ktorý spravuje ASR a bude pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov , z Programu Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú najžiadanejšie. Nástroj prináša aj informácie o platových rozdieloch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Analýza Pracovný trh Uplatnenie absolventov Voľné pracovné pozície
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu pred stretnutím Trumpa so Zelenským na samite NATO
<< predchádzajúci článok
Krehké prímerie na Blízkom východe sa otriasa, USA a Irán opäť stoja na pokraji otvorenej vojny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 