Krízový štáb: Na Vianoce Matovič neplánuje zaviesť lockdown. Deti by sa mohli vrátiť do škôl po sviatku Troch kráľov.

Na Vianoce premiér neplánuje zaviesť lockdown. Ľudia podľa neho budú prirodzene doma s rodinou a budú sa správať menej rizikovo. Odhaduje, že po Vianociach môže množstvo pozitívne testovaných klesnúť o 20 percent.

Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na covid dostať na maximálny počet 500 a súčasne v nemocniciach by nemalo byť hospitalizovaných viac ako 1000 ľudí s ochorením či podozrením na covid, rovnako musí byť najviac 100 ľudí napojených na pľúcnu ventiláciu. Po rokovaní krízového štábu to uviedol premiér Matovič.

Podľa Matoviča je dnes Slovensko vzorom v boji s koronavírusom. O celoplošnom testovaní podľa vlastných slov hovoril s poľskou, maďarskou aj rakúskou vládou.

Proti koronavírusu podľa neho Slovensko musí bojovať tak, ako kedysi s komunistami. „Tiež to boli votrelci, ktorí nám kazili život, nedovolili nám voľne dýchať. Dnes tu máme votrelca covid-19,“ povedal premiér.

Podľa Mikasa sa chce hygiena v budúcnosti zamerať aj na vyhľadávanie kontaktov tých ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovým testom. „Takto sa budeme snažiť zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu na Slovensku,“ povedal hlavný hygienik.

Ľudia, ktorí sa dobrovoľne otestujú v mobilnom odbernom mieste antigénovým testom, by mali byť zaradení do oficiálneho covid systému.

Tretie kolo plošného testovania sa uskutoční v mestách a obciach, ktoré v poslednom testovaní dosiahli podiel pozitívnych testov nad jedno percento, potvrdil minister obrany Jaroslav Naď. Ich zoznam zverejní dnes večer.

Testovanie má byť dobrovoľné, z neúčasti nemajú plynúť žiadne nevýhody. „Ale budeme radi, keď sa čo najviac ľudí príde dať pretestovať,“ povedal Naď.

Pendleri naďalej nebudú potrebovať negatívny test na hraniciach, povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Je veľmi veľa technických vecí, ku ktorým musí konzílium zaujať stanovisko.“