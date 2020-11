Krízový štáb schválil predĺženie núdzového stavu o ďalších 90 dní. Ďalšie plošné testovanie bude 21. a 22. novembra

Ústredný krízový štáb schválil predĺženie núdzového stavu o ďalších 90 dní, povedal premiér Matovič. Rozhodnúť o tom musí vláda.

Ďalšie testovanie bude 21. a 22. novembra a nebude na úrovni okresov. Testovať budú v mestách a obciach, kde v prvom alebo druhom kole testovania bolo viac ako jedno percento pozitívne testovaných. Pôjde o zhruba 500 obcí a asi päť menších miest.

Ústredný krízový štáb schválil, aby sa deti z rodín v hmotnej núdzi mohli vrátiť do školy. Ako by to malo fungovať, premiér nespresnil.