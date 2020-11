Pravidlá pri nákupe antigénových testov na COVID-19 zrejme neporušil štát, ale ich dodávateľ

Štát zrejme zákon neporušil

Rezervy sa spoľahli na zoznam ÚVO

S firmou uskutočnili obchod viacerí

Eurolab Lambda nemala čas odpoveď

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 - Pravidlá pri nákupe antigénových testov na celoplošné testovanie zrejme neporušil štát, ale firma Eurolab Lambda ako ich dodávateľ. Konštatovala to v pondelok Nadácia Zastavme korupciu, ktorá sa bližšie pozrela na obchody trnavského dodávateľa antigénových testov Eurolab Lambda.Nadácia zistila, že nielen Správa štátnych hmotných rezerv, ale aj iné inštitúcie nakupovali od tejto firmy, hoci bola dlžníkom štátu."Analýza platných zmlúv, ktorú nadácia urobila, ukazuje, že štátne úrady pri obstarávaní zrejme zákon neporušili. Povinnosť si však pravdepodobne nesplnila súkromná spoločnosť," ozrejmila nadácia.Eurolab Lambda od vypuknutia pandémie podľa centrálneho registra zmlúv uzavrela obchody so štátom za takmer 46,5 milióna eur. Pričom najväčšiu zákazku získala na dodávku vyše 10 miliónov antigénových testov na diagnostiku COVIDu-19 na celoplošné testovanie. Správa štátnych hmotných rezerv ich nakúpila za viac než 43 miliónov eur."Firma mala podľa mimoparlamentných strán Spolu a Dobrá voľba pri tomto nákupe nedoplatok 17-tisíc eur v Sociálnej poisťovni. Zákon pritom nedovoľuje štátnym inštitúciám obchodovať s dlžníkmi. Pre štát však existujú určité výnimky a prípad Eurolab Lambda môže byť jednou z nich. Rezervy zákon pravdepodobne neporušili, lebo pri priamom rokovacom konaní, keď je napríklad ohrozené zdravie obyvateľov, si nemuseli overovať, či uchádzač spĺňa podmienku nebyť dlžníkom voči štátu," doplnila nadácia.Jeden zo zástupcov spoločnosti Eurolab Lambda Viliam Krajčovič tvrdil, že spoločnosť nemala v čase uzatvorenia zmluvy žiadne nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. To síce mohlo podľa nadácie platiť pri veľkej dodávke desiatich miliónov testov, avšak rezervy nakupovali od trnavskej spoločnosti tovar už aj predtým.Podľa šéfa štátnych rezerv Jána Rudolfa sa o nedoplatky zaujímali a vyzvali Eurolab Lambda na ich uhradenie. Spoločnosť ich zaplatila k 15. októbru, o čom predložila aj doklad. Teda dva dni pred uzatvorením zmluvy na kúpu desiatich miliónov antigénových testov.Rudolf však podľa nadácie nespomenul, že rezervy ešte pred nákupom testov na celoplošnú akciu uzavreli s firmou Eurolab Lambda menšiu zmluvu za tri milióny eur. A to 1. októbra, keď ešte pravdepodobne dlžníkom bola."Rezervy tvrdia, že sa vtedy spoľahli na zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Sú v ňom zapísané firmy, ktoré spĺňajú podmienky na obchodovanie so štátom vrátane tej, že nie sú dlžníkmi. A Eurolab Lambda je v zozname vedený," dodala nadácia.Rudolfov úrad však nie je jediný, kto v tomto období uskutočnil obchod s firmou. V centrálnom registri sa nachádza aj zmluva za takmer 70-tisíc eur s Detskou fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici. Od Eurolabu nakúpil testy aj Regionálny úrad verejného zdravia v Banskej Bystrici, a to v hodnote 46 500 eur. Využil pritom aukciu cez elektronický kontraktačný systém (EKS).Všetky spoločnosti, ktoré sa doň prihlásia, musia splniť podmienky, medzi ktoré patrí aj to, že nemajú dlžoby voči štátnym inštitúciám. ÚVO potvrdil, že štátne orgány si nemusia dodatočne overovať pravdivosť údajov v zozname hospodárskych subjektov. ÚVO zverejnil stanovisko všeobecne, keďže ešte neukončil kontrolu nákupov v štátnych skladoch. Z odpovede však vyplýva, že úrady si nemuseli zisťovať, či má Eurolab Lambda všetky záväzky vyrovnané, keď je v zozname evidovaný.Nadácia Zastavme korupciu oslovila aj spoločnosť Eurolab Lambda. A to hneď v októbri, keď podpísala zmluvu s rezervami. Zástupca spoločnosti Krajčovič vtedy uviedol, že nemá čas odpovedať na otázky, lebo zabezpečuje náklad testov v Kórei.Nadácia teda počkala a opýtala sa znova, už po hektickom období testovania, keď boli dodávky na Slovensku. Avšak znovu neúspešne.