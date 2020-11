Výsledky druhé kolo testovania. Obce postupne zverejňujú výsledky

Cez víkend sa na na Slovensku konalo druhé kolo plošného testovanie na COVID-19. Obce a mestá postupne zverejňujú počty testovaných.



Miera pozitivity na hornej Nitre bola pod jedným percentom

V Bardejove zaznamenali 113 pozitívnych prípadov z 15.694 testovaných

Odberné tímy na hornej Nitre v okresoch Prievidza a Partizánske zaznamenali počas druhého kola plošného testovania obyvateľstva na nový koronavírus menej ako percento pozitívnych testov. Vyplýva to zo štatistík miestnych samospráv.V okrese Prievidza otestovali počas druhého kola uplynulý víkend 77.170 ľudí, z toho bolo 576 pozitívnych, čo predstavuje 0,75 percenta. V okresnom meste prišlo na testovanie 22.640 ľudí, z toho bolo 187 pozitívnych testov.Spolu 27.585 testov zabezpečili počas druhého kola odberné tímy v okrese Partizánske, pozitívnych z nich bolo 186, čo je 0,67 percenta. V Partizánskom vykonali zdravotníci 11.549 testov, pozitívnych bolo 86.V okrese Bánovce nad Bebravou v sobotu (7. 11.) navštívilo odberné miesta 16.099 ľudí, ako pozitívnych vyšlo 145 testov, čo je 0,9 percenta. V okresnom meste sa na druhom kole plošného testovania počas oboch víkendových dní zúčastnilo 9235 osôb, z toho 82 malo pozitívny výsledok.

Celkovo 113 pozitívnych prípadov zaznamenali počas uplynulého víkendu (7. 11. – 8. 11.) v rámci testovania na ochorenie COVID-19 v Bardejove. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, otestovaných bolo 15.694 ľudí.



"Pre nás to bolo už vlastne tretie testovanie, ak berieme do úvahy aj pilotné, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. októbra. Samospráva ďakuje svojim obyvateľom za to, že toto náročné obdobie zvládli s pokojom, rozvahou a zodpovedne. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým odberným tímom, ktoré počas celej doby testovania preukázali profesionalitu, ľudskosť, empatiu a vzorový príklad plnenia si povinností," uviedol Hij.



Počas pilotného testovania (23. - 25. 10.) bolo v meste zachytených 438 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 z celkového počtu 15.149 otestovaných, čo predstavuje 2,89 percenta. V okrese sa vtedy dalo otestovať 48.320 ľudí a u 1569 z nich bolo potvrdené ochorenie COVID-19, čo je 3,24 percenta.



Uplynulý víkend (7. – 8. 11.) sa v meste dalo otestovať 15.694 ľudí a ochorenie COVID-19 bolo potvrdené u 113 z nich. Predstavuje to 0,72 percenta. V okrese otestovali 43.983 ľudí a pozitívny výsledok testu malo 366 ľudí, čo je 0,83 percenta.



V Žiline prišlo na testovanie 49.191 ľudí

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Žiline absolvovalo v druhom kole 49.191 ľudí. Pozitívny test malo 232 z nich, čo predstavuje 0,47 percenta. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Primátor Peter Fiabáne na sociálnej sieti zhodnotil, že Žilina zvládla druhé kolo testovania na výbornú. "Miera pozitivity klesla na cca 0,5 percenta, preto dúfam, že ďalšie kolo testovania nebude potrebné," napísal.



Náklady na jeden testovací víkend sa podľa žilinského primátora budú pohybovať od 30.000 eur do 50.000 eur. "Vzhľadom na to, že vláda avizovala preplatenie, je to náklad, ktorý mesto vie bez problémov zvládnuť," podotkol Fiabáne.



Počet pozitívnych testov v okrese Považská Bystrica klesol o tretinu

V Trenčíne bolo 202 pozitívnych testov, bezdomovci boli negatívni

Druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus bolo v Považskobystrickom okrese oveľa pokojnejšie, plynulejšie a bez väčších problémov. Povedal to prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.V Považskobystrickom okrese otvorili počas víkendu 64 odberných miest. Celkovo sa v nich otestovalo 36.093 ľudí, z toho bolo 343 pozitívnych, čo je 0,95 percenta. V nemocnici s poliklinikou pretestovali za víkend 1675 občanov, z toho bolo 35 pozitívnych.V prvom kole otestovali v Považskobystrickom okrese 37.822 ľudí, pozitívnych bolo 505 testov (1,34 percenta). V prvom kole celoplošného testovania mali v okrese problémy s nedostatkom testov a certifikátov. V druhom kole problémy neboli.„Vytvorili sme pracovný štáb. Tvorili ho príslušníci ozbrojených síl, pôsobil v budove okresného úradu spoločne s naším krízovým štábom. Taktiež sme im poskytli vo voľných priestoroch okresného úradu miestnosť, kde vytvorili sklad certifikátov a testov, takže tentoraz nikde nechýbali,“ skonštatoval prednosta.V samotnom meste Považská Bystrica sa otestovalo 20.361 ľudí a 178 z nich bolo pozitívnych (0,87 percenta).

Na 50 odberných miestach v Trenčíne otestovali antigénovými testami v druhom kole plošného testovania 32.990 ľudí, pozitívnych bolo 202 testov, čo predstavuje 0,61 percenta.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch pobytových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici. Všetkých 358 testov bolo negatívnych.



„Testy absolvovalo aj 84 ľudí bez domova. Stery im robili zdravotné sestry Sociálnych služieb mesta Trenčín. Rovnako ako pred týždňom ani teraz nemal nikto z nich pozitívny výsledok,“ doplnila hovorkyňa.



V Banskej Bystrici prišlo na testy 41.761 ľudí

V meste Banská Bystrica prišlo na druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus po oba víkendové dni 41.761 ľudí, z toho 140 malo pozitívny výsledok. V celom Banskobystrickom okrese, ktorý označujú za červený, sa dalo testovať 66.876 občanov, 236 bolo pozitívnych, čo je 0,35 percenta. Údaje zverejnil na sociálnej sieti primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.



"Vyzerá to tak, že situácia aj šírenie ochorenia COVID-19 sa upokojuje. Myslím si, že najdôležitejšia je disciplína – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozstupov. Sú to veci, ktoré budú trvalo platiť a budú hlavným motorom boja proti ochoreniu," konštatoval primátor.



Mestská polícia v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečovala verejný poriadok v blízkosti 68 odberných miest aj počas druhého kola celoplošného testovania, nezaznamenala žiadne problémy. Testovanie prebiehalo pokojne, občania chodili na odberné miesta postupne a disciplinovane. Informovali o tom v pondelok mestskí policajti na sociálnej sieti.



Do odberných miest v Liptovskom Mikuláši prišlo cez víkend vyše 18.700 ľudí

V Senici otestovali o 1355 ľudí viac ako v prvom kole

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v meste Liptovský Mikuláš absolvovalo v druhom kole 18.706 ľudí. Pozitívny test malo 107 z nich, čo predstavuje 0,57 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Počet otestovaných v meste sa oproti prvému kolu zvýšil, percento ľudí s pozitívnym testom na nový koronavírus, naopak, kleslo. "V prvom kole prišlo 17.835 ľudí. Pozitívny test malo 257 z nich, čo je 1,4 percenta," dodala hovorkyňa.Odberné miesta v Liptovskom Hrádku navštívilo počas dvoch víkendových dní 4425 ľudí. Pozitívne výsledky testy odhalili u 17 z nich, čo je 0,38 percenta, informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.V prvom kole celoplošného testovania bolo v Liptovskom Hrádku otestovaných 4075 ľudí. "Pozitívne výsledky testy odhalili u 38 z nich, čo bolo 0,93 percenta. Veľmi pozitívne je, že v porovnaní s prvým kolom sa prišlo otestovať o 350 ľudí viac a výsledok je ďaleko lepší," povedal Tréger.

V meste Senica otestovali počas druhého kola plošného testovania v rámci akcie Spoločná zodpovednosť 12.845 ľudí, čo je o 1355 viac ako v prvom kole. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"Miera pozitivity klesla takmer o polovicu, presnejšie na 0,52 percenta. A to aj napriek tomu, že odberné miesta využívali aj cezpoľní. Počas celého víkendu sme zaznamenali 67 pozitívnych testov," doplnila Moravcová.



V Senici sa počas prvého kola otestovalo 11.490 ľudí, z ktorých bolo 127 pozitívnych. "Tieto údaje sa mierne líšia od tých, ktoré sme si získavali sami, percento pozitívnych však bolo v armádnych aj našich výsledných číslach rovnaké. K informáciám, koľko otestovaných ľudí nemalo bydlisko v Senici, nemáme prístup," uviedla k prvému kolu hovorkyňa mesta.