 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“


Kubánska vláda tvrdí, že za dramatickou energetickou krízou stoja americké sankcie a obmedzenie dodávok paliva.



14.5.2026 (SITA.sk) - Kubánska vláda tvrdí, že za dramatickou energetickou krízou stoja americké sankcie a obmedzenie dodávok paliva.

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu obvinil Spojené štáty z prehlbovania energetickej krízy na ostrove, kde sa výpadky v dodávkach elektriny v posledných dňoch dostali na rekordnú úroveň. Podľa údajov agentúry AFP zasiahli v utorok simultánne blackouty až 65 percent územia krajiny.



Nezmyselné clá


Díaz-Canel označil situáciu za „mimoriadne napätú“ a vyhlásil, že jej príčinou je „genocídna energetická blokáda“, ktorou podľa neho Washington postihuje Kubu. Tvrdí, že Spojené štáty hrozia „nezmyselnými clami každej krajine, ktorá nám dodáva palivo“.


Energetická kríza sa výrazne zhoršila v januári po tom, čo USA zaviedli ropnú blokádu voči ostrovu s 9,6 milióna obyvateľov. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker s palivom.



Viac času bez elektriny


V Havane obyvatelia hlásia výpadky elektriny dlhšie než 19 hodín denne, v niektorých provinciách trvajú blackouty celé dni. Mnohí Kubánci tak podľa miestnych médií trávia viac času bez elektriny než s ňou.


Kuba vyrába elektrinu najmä v ôsmich zastaraných tepelných elektrárňach, z ktorých niektoré fungujú viac než 40 rokov a často sa kazia alebo musia odstaviť kvôli údržbe.


Od roku 2024 zažila krajina už sedem celoštátnych blackoutov vrátane dvoch v marci. Krízu sprevádza aj prudký rast cien palív a pretrvávajúci nedostatok základných tovarov.




Zdroj: SITA.sk - Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“ © SITA Všetky práva vyhradené.

