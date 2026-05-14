|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“
Kubánska vláda tvrdí, že za dramatickou energetickou krízou stoja americké sankcie a obmedzenie dodávok paliva. Kubánsky prezident
Zdieľať
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu obvinil Spojené štáty z prehlbovania energetickej krízy na ostrove, kde sa výpadky v dodávkach elektriny v posledných dňoch dostali na rekordnú úroveň. Podľa údajov agentúry AFP zasiahli v utorok simultánne blackouty až 65 percent územia krajiny.
Nezmyselné clá
Díaz-Canel označil situáciu za „mimoriadne napätú“ a vyhlásil, že jej príčinou je „genocídna energetická blokáda“, ktorou podľa neho Washington postihuje Kubu. Tvrdí, že Spojené štáty hrozia „nezmyselnými clami každej krajine, ktorá nám dodáva palivo“.
Energetická kríza sa výrazne zhoršila v januári po tom, čo USA zaviedli ropnú blokádu voči ostrovu s 9,6 milióna obyvateľov. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker s palivom.
Viac času bez elektriny
V Havane obyvatelia hlásia výpadky elektriny dlhšie než 19 hodín denne, v niektorých provinciách trvajú blackouty celé dni. Mnohí Kubánci tak podľa miestnych médií trávia viac času bez elektriny než s ňou.
Kuba vyrába elektrinu najmä v ôsmich zastaraných tepelných elektrárňach, z ktorých niektoré fungujú viac než 40 rokov a často sa kazia alebo musia odstaviť kvôli údržbe.
Od roku 2024 zažila krajina už sedem celoštátnych blackoutov vrátane dvoch v marci. Krízu sprevádza aj prudký rast cien palív a pretrvávajúci nedostatok základných tovarov.
Zdroj: SITA.sk - Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Antikampaň alebo efekt obete? Progresívci prekvapivo rastú aj napriek kauze Šimečkovej matky
Opustené fabriky a chátrajúce budovy dostanú druhú šancu, Migaľovo ministerstvo spustilo veľký projekt – VIDEO, FOTO