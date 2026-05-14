|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Opustené fabriky a chátrajúce budovy dostanú druhú šancu, Migaľovo ministerstvo spustilo veľký projekt – VIDEO, FOTO
Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory.
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo vo Svite najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory.
„Brownfieldy nie sú problém minulosti. Sú to príležitosti budúcnosti. Ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Ministerstvo predstavilo pokrok v Národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025 a aktuálne vstupuje do praktickej fázy mapovania v teréne. MIRRI zároveň pripravuje jednotnú metodiku mapovania a referenčný register brownfieldov, do ktorého sa budú môcť zapájať aj mestá a obce. Podľa rezortu to samosprávam zníži administratívnu záťaž a pomôže pri príprave rozvojových projektov či čerpaní eurofondov.
Brownfieldy predstavujú bývalé priemyselné areály, sklady, družstvá alebo opustené objekty, ktoré stratili pôvodnú funkciu, no stále majú rozvojový potenciál. Rezort predpokladá ich budúce využitie na bývanie, podnikanie, služby, komunitné projekty alebo kvalitnejší verejný priestor. Po nahlásení brownfieldu lokalitu posúdia odborníci, ktorí ju zmapujú a vyhodnotia. Ak splní stanovené podmienky, zaradí sa do národnej evidencie brownfieldov. Výsledkom projektu má byť prvý verejne dostupný mapový portál brownfieldov na Slovensku. Projekt bude trvať 24 mesiacov a štát doň investuje takmer dva milióny eur.
Do systému sa zapoja aj regionálne centrá, ktoré budú poskytovať odbornú podporu samosprávam priamo v území. Výsledný katalóg brownfieldov bude dostupný mestám, obciam, investorom, odbornej verejnosti aj občanom. „Historické dedičstvo našich predkov predstavuje najmä rozmanitá architektúra priemyselných budov, ktoré nesú jedinečné príbehy a mali by zostať živou súčasťou regiónov, nie len chátrajúcou pripomienkou minulosti. Prvým a kľúčovým krokom je mapovanie brownfieldov, získanie údajov o ich technickom stave, vlastníckych vzťahoch a možnostiach obnovy,“ uviedol zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia vo Svite Vladimír Zentko.
Podľa poradcu ministra pre UNESCO a kultúrne pamiatky Samuela Brussa rezort preberá úlohy, ktoré boli doteraz často na pleciach občianskych združení a dobrovoľníkov. „Títo ľudia vo svojom voľnom čase evidovali zanedbané objekty a snažili sa presvedčiť spoločnosť aj verejnú správu, prečo je dôležité ich zachovať,“ skonštatoval.
Samosprávy aj verejnosť môžu brownfieldy nahlasovať prostredníctvom webovej stránky ministerstva. „Obraciam sa na primátorov, starostov, regióny aj verejnosť: zapojte sa do projektu, pretože vaša znalosť územia je nenahraditeľná. Pomôžte nám zmapovať opustené areály, z ktorých sa môžu stať nové príležitosti pre vaše mestá, obce aj obyvateľov,“ dodal Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Opustené fabriky a chátrajúce budovy dostanú druhú šancu, Migaľovo ministerstvo spustilo veľký projekt – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo vo Svite najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory.
„Brownfieldy nie sú problém minulosti. Sú to príležitosti budúcnosti. Ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Projekt vstupuje do praktickej fázy mapovania
Ministerstvo predstavilo pokrok v Národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025 a aktuálne vstupuje do praktickej fázy mapovania v teréne. MIRRI zároveň pripravuje jednotnú metodiku mapovania a referenčný register brownfieldov, do ktorého sa budú môcť zapájať aj mestá a obce. Podľa rezortu to samosprávam zníži administratívnu záťaž a pomôže pri príprave rozvojových projektov či čerpaní eurofondov.
Brownfieldy predstavujú bývalé priemyselné areály, sklady, družstvá alebo opustené objekty, ktoré stratili pôvodnú funkciu, no stále majú rozvojový potenciál. Rezort predpokladá ich budúce využitie na bývanie, podnikanie, služby, komunitné projekty alebo kvalitnejší verejný priestor. Po nahlásení brownfieldu lokalitu posúdia odborníci, ktorí ju zmapujú a vyhodnotia. Ak splní stanovené podmienky, zaradí sa do národnej evidencie brownfieldov. Výsledkom projektu má byť prvý verejne dostupný mapový portál brownfieldov na Slovensku. Projekt bude trvať 24 mesiacov a štát doň investuje takmer dva milióny eur.
Pomáhať budú aj regionálne centrá
Do systému sa zapoja aj regionálne centrá, ktoré budú poskytovať odbornú podporu samosprávam priamo v území. Výsledný katalóg brownfieldov bude dostupný mestám, obciam, investorom, odbornej verejnosti aj občanom. „Historické dedičstvo našich predkov predstavuje najmä rozmanitá architektúra priemyselných budov, ktoré nesú jedinečné príbehy a mali by zostať živou súčasťou regiónov, nie len chátrajúcou pripomienkou minulosti. Prvým a kľúčovým krokom je mapovanie brownfieldov, získanie údajov o ich technickom stave, vlastníckych vzťahoch a možnostiach obnovy,“ uviedol zástupca občianskeho sektora pre prácu s históriou územia vo Svite Vladimír Zentko.
Podľa poradcu ministra pre UNESCO a kultúrne pamiatky Samuela Brussa rezort preberá úlohy, ktoré boli doteraz často na pleciach občianskych združení a dobrovoľníkov. „Títo ľudia vo svojom voľnom čase evidovali zanedbané objekty a snažili sa presvedčiť spoločnosť aj verejnú správu, prečo je dôležité ich zachovať,“ skonštatoval.
Samosprávy aj verejnosť môžu brownfieldy nahlasovať prostredníctvom webovej stránky ministerstva. „Obraciam sa na primátorov, starostov, regióny aj verejnosť: zapojte sa do projektu, pretože vaša znalosť územia je nenahraditeľná. Pomôžte nám zmapovať opustené areály, z ktorých sa môžu stať nové príležitosti pre vaše mestá, obce aj obyvateľov,“ dodal Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Opustené fabriky a chátrajúce budovy dostanú druhú šancu, Migaľovo ministerstvo spustilo veľký projekt – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“
Kubu ochromili výpadky elektriny, Havana viní USA z „genocídnej energetickej blokády“
<< predchádzajúci článok
Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby
Súd v najsledovanejšej korupčnej kauze na Ukrajine rozhodol jasne, bývalého Zelenského poradcu Jermaka poslal do väzby