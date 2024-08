Kuriozita na festivale Lovestream. Slovenka v pátraní vystúpila na hlavnom pódiu, následne putovala za mreže (video)

19.8.2024 (SITA.sk) - Návštevníčka víkendového festivalu Lovestream v bratislavských Vajoroch putovala z pódia rovno za mreže.Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , v žene, ktorá vystúpila v nedeľu 18. augusta na festivale spolu so svojím hudobným idolom, spoznal sledovateľ policajných stránok hľadanú osobu, o čom informoval políciu.„Policajti následne počkali, kým žena na pódiu dospieva a 24-ročnú Bratislavčanku, na ktorú bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, ktorému sa mladá žena vyhýbala, zadržali," uviedol hovorca. Ženu následne eskortovali do ústavu na výkon trestu odňatia slobody.