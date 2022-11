Lavička Mekyho Žbirku je opäť v parku na Račianskom mýte, mesto ju zrepasovalo a pridalo aj niečo nové (foto)

Obľúbených miest mal viacero

Chceli mu vzdať hold

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - V parku na Račianskom mýte opäť stojí vynovená lavička, na ktorej sedával a hrával hudobník Meky Žbirka. Hlavné mesto v spolupráci s vdovou po spevákovi Katarínou Žbirkovou lavičku citlivo zrepasovalo a upravilo. Pribudol na nej Mekyho podpis a časť textu piesne Mesto spí.Poškodené časti betónových podstavcov mesto opravilo a pokrylo zjednocujúcim náterom. Pôvodné materiály zachovalo a na drevené dosky nanieslo ochrannú lazúru, aby drevo vydržalo čo najdlhšie.Ako uviedla Katka Žbirková, Meky mal k Bratislave veľmi silný vzťah, aj k parku na Račianskom mýte.„Na lavičke je text piesne Mesto spí, ktorá je o Bratislave a v Bratislave aj vznikla. Bol by určite rád, že na jeho lavičku si odteraz môže ktokoľvek sadnúť a zahrať si na gitare, tak ako on pred rokmi,“ povedala.Desiateho novembra uplynul rok od jeho úmrtia, pri tejto príležitosti mesto pri obnovenej lavičke Mekyho Žbirku pripravilo komornú spomienkovú udalosť. Miroslav Žbirka sa narodil 21. októbra 1952 v Bratislave, kde vyrastal, tvoril a do 90. rokov žil, neskôr našiel druhý domov v Prahe.Na mape hlavného mesta sa nachádza viacero miest, ktoré sa spájajú s jeho životom, napr. Gunduličova ulica, legendárny V klub či park na Račianskom mýte. Práve tam, v 60-tych rokoch minulého storočia, na jednej z drevených lavičiek ako 15-ročný zvykol sedávať, spievať, hrať svoje melódie i koncertovať. Traduje sa, že práve tam bol aj objavený jeho talent.Po informácií o úmrtí obľúbeného speváka sa stala lavička spontánnym pietnym miestom, kam chodili desiatky ľudí zapáliť sviečku, položiť kvety a uctiť si Mekyho pamiatku.Hlavné mesto vtedy avizovalo zámer lavičku opraviť a vytvoriť spomienkové miesto so zachovaním autentickej podoby, k čomu pristúpilo v koordinácii s mestskou časťou Nové Mesto a občianskym združením Živé Račko.„Náš sen bol vzdať Mekymu hold k jeho 70. narodeninám, keď sme mu chceli vytvoriť pamätník práve v podobe lavičky s odkazom na jeho tvorbu a zároveň ho pozvať ako čestného hosťa na náš festival Živé Račko. Žiaľ, osud to zariadil inak, o to väčšiu naliehavosť dotiahnuť náš plán sme po jeho skone pociťovali,” povedali Marianna Mašátová a Pavol Troiak z OZ Živé Račko.Primátor Bratislavy Matúš Vallo doplnil, že Meky Žbirka bol výnimočný spevák, textár a gitarista, výnimočný človek a zároveň bol aj legendárnym Bratislavčanom.„Mekyho lavičku sme citlivo obnovili, tak, aby bol zachovaný jej pôvodný ráz. Meky a jeho hudba je s nami stále a aj naďalej nás spája,“ povedal Vallo.