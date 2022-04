Video: Sematam vzdali poctu Mekymu, prerobili jeho hit Miliónkrát

Sematam zverejnili nový videoklip k skladbe Miliónkrát. Funky-popová kapela z Nitry týmto remakom hitu vzdáva poctu legende slovenskej hudobnej scény Mirovi Žbirkovi. TASR o tom informoval PR manažér Michal Neffe."Pre nás bude navždy legendárnym chlapcom s gitarou. Rozhodli sme sa to urobiť spôsobom, ktorý bol pre neho a je aj pre nás najbližší – prostredníctvom hudby," hovorí spevák Marek Kutnár s tým, že skladbu Miliónkrát prerobili do podoby, ktorá zodpovedá hudobnému štýlu kapely. Podľa Kutnára bol Miro Žbirka vizionár a neustále otvorený novým podnetom. S týmto postojom pristupovala kapela aj k spracovaniu skladby Miliónkrát, v ktorej sa snažili zachovať jej podstatu, no zároveň do nej vniesli niečo nové a svojské."Skladbu Miliónkrát som mal v hlave dlhú dobu, tak trochu som v nej totiž počul kapelu Sematam," priznal spevák, ktorý má na svedomí aj samotný rearanž skladby spestrenej o funky prvky, elektroniku a dychovú sekciu.Kapela si vybrala jednu z neskorších pesničiek Mira Žbirku, ktorá už v pôvodnej verzii má modernejší zvuk a tanečný rytmus. "Mohlo by sa zdať, že keďže boli hudba aj text skladby hotové, tak nahratie cover verzie musí byť jednoduché. No musím sa priznať, že pri tvorbe tohto aranžmánu som strávil viac času ako pri tvorbe akejkoľvek našej autorskej skladby," ozrejmil Kutnár.Cover verziu sprevádza roadtripový videoklip. Celkový podtext dotvorilo pozadie muzikantského života, ktoré symbolicky nadväzuje na hudobné pôsobenie Mira Žbirku ako hudobníka s gitarou. "Vznikol tak pohľad do jedného dňa jednej kapely, počas ktorého si každý niečo prežije, no napokon všetko dobre skončí, pretože sme spolu a robíme to, čo máme radi. Klip sa končí nadránom, východom slnka, ktorý symbolizuje nádej prichádzajúcu s novým dňom," vysvetlil Kutnár.