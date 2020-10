Len jednota a solidarita nám pomôžu poraziť koronavírus, vyhlásil na Globsecu šéf WHO

Koronavírus nezasiahol všetky krajiny rovnako

Vakcína pre kľúčových pracovníkov

7.10.2020 - Pandémiu nového koronavírusu možno poraziť len s jednotou a solidaritou, ako v rodinách a spoločenstvách, tak aj vo svetovom meradle. V stredu to počas bezpečnostnej konferencie Globsec Forum 2020 prízvukoval generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO ) "Keď konáme z vlastného záujmu, dávame vírusu príležitosť šíriť sa. Keď konáme solidárne, vírus možno zastaviť," vyhlásil Tedros Adhanom Ghebreyesus , ktorý v Bratislave rečnil prostredníctvom videospojenia.Šéf WHO upozornil, že hoci koronavírus zasiahol všetky krajiny, nestalo sa tak rovnako. Až 70 percent všetkých nahlásených prípadov a úmrtí pripadá na desať krajín, a len tri krajiny majú polovicu z nich. S následkami pandémie, ktorá odhalila nedostatky a nerovnosti, sa však potýka celý svet."Pandémia je mocnou ukážkou toho, že ochrana a podporovanie zdravia je nutné pre ochranu a podporu ekonomickej, spoločenskej a politickej stability," zdôraznil Ghebreyesus, ktorý následne poukázal na nedostatočnú starostlivosť krajín o ich systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré sú "základom prevencie, prípravy, odhaľovania a reakcie na epidémie".Jednou z kľúčových lekcií, ktoré pandémia dala svetu, je, že je dôležité robiť "politické a finančné záväzky" k verejnému zdraviu. "Silný zdravotnícky systém vychádzajúci z primárnej zdravotnej starostlivosti je základom pre dosiahnutie všeobecného pokrytia zdravotnej starostlivosti a dôvery spoločenstiev," povedal tiež Ghebreyesus.Pre rýchle a efektívne ukončenie pandémie sa musí svet vyvarovať takzvanému "vakcínovému nacionalizmu". Generálny riaditeľ WHO varoval, že hoci je pochopiteľné, že vlády budú chcieť ochrániť svojich obyvateľov medzi prvými, v prípade schválenia vakcíny bude jej výroba sprvu obmedzená a bude potrebné rozhodnúť, koho treba uprednostniť. Najlepším spôsobom potlačenia prenosu vírusu je podľa neho vakcinácia kľúčových pracovníkov a ľudí so zdravotnými problémami."Musíme dať vakcínu niektorým vo všetkých krajinách, skôr ako všetkým ľuďom v niekoľkých krajinách," doplnil s tým, že "zdieľanie a solidarita sú v záujme všetkých krajín na svete".Ghebreyesus tiež poukázal na to, že pripravenosť na pandémie nezahŕňa len oblasť zdravotníctva a musia sa na nej podieľať viaceré sektory, vrátane financií, zahraničných vecí, práce či hygieny. Tiež si vyžaduje spoluprácu miestnych orgánov i občianskej spoločnosti. Dôležitá je napokon aj medzinárodná spolupráca."Teraz, viac ako inokedy, potrebujeme národnú jednotu a svetovú solidaritu, aby sme porazili ochorenie COVID-19, uzdravili náš svet a postavili svet, ktorý všetci chceme, zdravší, spravodlivejší..." uzavrel šéf WHO.