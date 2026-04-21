Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ervín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Len štvorminútové vyšetrenie v pohodlí domova môže kardiakom zachrániť život, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho plne hradí


Všeobecná zdravotná poisťovňa podporila revolučné startupové telemedicínske riešenie Seerlinq. Vďaka jednoduchému monitoringu plniacich tlakov srdca v domácom prostredí sa môže poistencom výrazne ...



Zdieľať
gettyimages 454983761 676x451 21.4.2026 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa podporila revolučné startupové telemedicínske riešenie Seerlinq. Vďaka jednoduchému monitoringu plniacich tlakov srdca v domácom prostredí sa môže poistencom výrazne zlepšiť život. Najväčšia zdravotná poisťovňa toto vyšetrenie plne hradí.


"Každé inovatívne medicínske riešenie má pre nás cenu zlata. V tomto prípade sa veľká časť manažmentu ochorenia presúva priamo do domácnosti poistenca. Nenáročné 4-minútové meranie každý druhý deň dokáže včas zachytiť zhoršujúci sa zdravotný stav, vďaka telemedicíne ho okamžite riešiť a predísť tak hospitalizácii, ktorá znamená vážne zhoršenie zdravotného stavu. A je pre poistenca oveľa viac stresujúca. Výsledky hovoria jasne, že tento startup má význam, a preto sme sa rozhodli podporiť projekt aj po ukončení jeho pilotnej fázy" uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Matúš Jurových.

Systém Seerlinq funguje na princípe merania pomocou pulzného oxymetra, ktorý poistencovi bezplatne odovzdá ošetrujúci lekár, alebo mu je bezplatne doručený kuriérskou službou. Hradí ho zdravotná poisťovňa. Jednoduché meranie je potrebné urobiť každý druhý deň. 2 minúty v sede a 2 minúty v ľahu. Následne sa dáta prenášajú do mobilnej aplikácie. Kvôli potrebe prenosu dát je teda podmienkou mať smart mobilný telefón s pripojením na internet. V prípade, že aplikácia, ktorá využíva umelú inteligenciu detekuje zhoršenie stavu poistenca, je notifikáciou priamo upovedomený lekár. Ten následne vyhodnotí zozbierané dáta a telefonicky s poistencom odkonzultuje zmenu stavu a navrhne ďalšie riešenia, aj v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.

Do pilotného projektu od decembra 2025 bolo zapojených celkovo 235 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne s priemerným vekom 68,5 rokov. Najmladší poistenec mal iba 21 rokov, najstarší 96. Na 100 pacientov pripadlo mesačne 33 telefonických intervencií, 13 úprav liečby a 2 prípady si vyžiadali osobnú návštevu lekára. Do projektu bolo doteraz zapojených 100 kardiológov a internistov v rámci celého Slovenska a ich sieť sa postupne rozširuje. Z celkového množstva monitorovaných pacientov aj mimo poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo preukázateľné zníženie hospitalizácií a úmrtnosti o 53 %.

"Sme veľmi hrdí, že riešenie našich slovenských vedcov a lekárov zachraňuje životy pacientom, a že si naše riešenie už všimli aj v zahraničí. Naše unikátne riešenie sme už prezentovali na mnohých svetových kongresoch a všade sme sa stretli s uznaním odbornej komunity. Doteraz takáto možnosť pre pacientov prakticky neexistovala. Keďže Seerlinq dokáže odhaliť zhoršovanie stavu pacienta niekoľko dní pred nástupom príznakov, neinvazívne a jednoducho, naše výsledky v redukcii hospitalizácií a úmrtnosti sú naozaj prelomové. Za všetko hovoria aj pozitívne skúsenosti našich monitorovaných pacientov," uviedol Doc. MUDr. Allan Böhm, MSc, PhD, MBA, FESC, FJCS, slovenský vedec a lekár, zakladateľ slovenského startupu Seerlinq.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má aktuálne v poistnom kmeni takmer 106 000 poistencov so srdcovým zlyhávaním. Najviac v Prešovskom, v Košickom a v Žilinskom kraji. Až takmer 39 000 poistencov je vo vekovej kategórii od 70 do 80 rokov. Medzi poistencami s touto vážnou diagnózou sú však aj deti do 10 rokov.

V prípade, že ošetrujúci lekár poistenca nie je do projektu zapojený a nechce svojho kardiológa meniť, môže vyplniť formulár na webe startupu a následne bude daný lekár oslovený na spoluprácu. Monitoring v domácom prostredí nemá žiadne kontraindikácie z hľadiska bezpečnosti. Ideálny je pre pacientov v triede NYHA II a III.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Len štvorminútové vyšetrenie v pohodlí domova môže kardiakom zachrániť život, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho plne hradí © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Správa Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila desivý stav rezortu kultúry, konštatujú progresívci
<< predchádzajúci článok
Pellegrini ocenil hrdinov holokaustu, 25 Slovákov získalo titul Spravodliví medzi národmi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 