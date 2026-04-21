Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
Len štvorminútové vyšetrenie v pohodlí domova môže kardiakom zachrániť život, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho plne hradí
Tagy: PR Srdce Vyšetrenie
Všeobecná zdravotná poisťovňa podporila revolučné startupové telemedicínske riešenie Seerlinq. Vďaka jednoduchému monitoringu plniacich tlakov srdca v domácom prostredí sa môže poistencom výrazne ...
21.4.2026 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa podporila revolučné startupové telemedicínske riešenie Seerlinq. Vďaka jednoduchému monitoringu plniacich tlakov srdca v domácom prostredí sa môže poistencom výrazne zlepšiť život. Najväčšia zdravotná poisťovňa toto vyšetrenie plne hradí.
"Každé inovatívne medicínske riešenie má pre nás cenu zlata. V tomto prípade sa veľká časť manažmentu ochorenia presúva priamo do domácnosti poistenca. Nenáročné 4-minútové meranie každý druhý deň dokáže včas zachytiť zhoršujúci sa zdravotný stav, vďaka telemedicíne ho okamžite riešiť a predísť tak hospitalizácii, ktorá znamená vážne zhoršenie zdravotného stavu. A je pre poistenca oveľa viac stresujúca. Výsledky hovoria jasne, že tento startup má význam, a preto sme sa rozhodli podporiť projekt aj po ukončení jeho pilotnej fázy" uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Matúš Jurových.
Systém Seerlinq funguje na princípe merania pomocou pulzného oxymetra, ktorý poistencovi bezplatne odovzdá ošetrujúci lekár, alebo mu je bezplatne doručený kuriérskou službou. Hradí ho zdravotná poisťovňa. Jednoduché meranie je potrebné urobiť každý druhý deň. 2 minúty v sede a 2 minúty v ľahu. Následne sa dáta prenášajú do mobilnej aplikácie. Kvôli potrebe prenosu dát je teda podmienkou mať smart mobilný telefón s pripojením na internet. V prípade, že aplikácia, ktorá využíva umelú inteligenciu detekuje zhoršenie stavu poistenca, je notifikáciou priamo upovedomený lekár. Ten následne vyhodnotí zozbierané dáta a telefonicky s poistencom odkonzultuje zmenu stavu a navrhne ďalšie riešenia, aj v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
Do pilotného projektu od decembra 2025 bolo zapojených celkovo 235 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne s priemerným vekom 68,5 rokov. Najmladší poistenec mal iba 21 rokov, najstarší 96. Na 100 pacientov pripadlo mesačne 33 telefonických intervencií, 13 úprav liečby a 2 prípady si vyžiadali osobnú návštevu lekára. Do projektu bolo doteraz zapojených 100 kardiológov a internistov v rámci celého Slovenska a ich sieť sa postupne rozširuje. Z celkového množstva monitorovaných pacientov aj mimo poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo preukázateľné zníženie hospitalizácií a úmrtnosti o 53 %.
"Sme veľmi hrdí, že riešenie našich slovenských vedcov a lekárov zachraňuje životy pacientom, a že si naše riešenie už všimli aj v zahraničí. Naše unikátne riešenie sme už prezentovali na mnohých svetových kongresoch a všade sme sa stretli s uznaním odbornej komunity. Doteraz takáto možnosť pre pacientov prakticky neexistovala. Keďže Seerlinq dokáže odhaliť zhoršovanie stavu pacienta niekoľko dní pred nástupom príznakov, neinvazívne a jednoducho, naše výsledky v redukcii hospitalizácií a úmrtnosti sú naozaj prelomové. Za všetko hovoria aj pozitívne skúsenosti našich monitorovaných pacientov," uviedol Doc. MUDr. Allan Böhm, MSc, PhD, MBA, FESC, FJCS, slovenský vedec a lekár, zakladateľ slovenského startupu Seerlinq.
Všeobecná zdravotná poisťovňa má aktuálne v poistnom kmeni takmer 106 000 poistencov so srdcovým zlyhávaním. Najviac v Prešovskom, v Košickom a v Žilinskom kraji. Až takmer 39 000 poistencov je vo vekovej kategórii od 70 do 80 rokov. Medzi poistencami s touto vážnou diagnózou sú však aj deti do 10 rokov.
V prípade, že ošetrujúci lekár poistenca nie je do projektu zapojený a nechce svojho kardiológa meniť, môže vyplniť formulár na webe startupu a následne bude daný lekár oslovený na spoluprácu. Monitoring v domácom prostredí nemá žiadne kontraindikácie z hľadiska bezpečnosti. Ideálny je pre pacientov v triede NYHA II a III.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Len štvorminútové vyšetrenie v pohodlí domova môže kardiakom zachrániť život, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho plne hradí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Správa Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila desivý stav rezortu kultúry, konštatujú progresívci
Správa Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila desivý stav rezortu kultúry, konštatujú progresívci
<< predchádzajúci článok
Pellegrini ocenil hrdinov holokaustu, 25 Slovákov získalo titul Spravodliví medzi národmi
Pellegrini ocenil hrdinov holokaustu, 25 Slovákov získalo titul Spravodliví medzi národmi