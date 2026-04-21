Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Pellegrini ocenil hrdinov holokaustu, 25 Slovákov získalo titul Spravodliví medzi národmi
Odvaha, ľudskosť a morálny postoj ľudí, ktorí počas holokaustu riskovali vlastné životy, aby zachránili prenasledovaných, zostávajú silným odkazom aj pre ...
21.4.2026 (SITA.sk) - Odvaha, ľudskosť a morálny postoj ľudí, ktorí počas holokaustu riskovali vlastné životy, aby zachránili prenasledovaných, zostávajú silným odkazom aj pre súčasnosť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v pondelok 20. apríla pri príležitosti slávnostného udeľovania ocenení Spravodliví medzi národmi v Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu.
Ocenenia udelili 25 Slovákom nežidovského pôvodu, ktorí podstúpili riziko straty života, slobody a bezpečnosti pri záchrane Židov pred smrťou počas holokaustu. Ich mená pribudli na Múre cti v Záhrade spravodlivých Pamätníka Jad Vašem v Jeruzaleme. Podujatie zorganizovalo izraelské veľvyslanectvo v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a Národnou radou SR.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil význam pripomínania si tragických udalostí minulosti. „Vraciame sa k nim, aby nevybledli v našej pamäti, aby sa nevytratili z našej mysle ani zo srdca. Aby sme si uctili obete a predovšetkým poďakovali tým, ktorí našli odvahu pomáhať napriek smrteľnému nebezpečenstvu pre seba i svojich blízkych,“ uviedol. K doterajšiemu zoznamu tisícov ocenených z celého sveta pribudli opäť slovenské mená.
„Ďalších 25 statočných záchrancov. Ďalších osem príbehov hrdinstva, odhodlania vzoprieť sa krutosti a počúvnuť hlas svedomia. Sú to dojemné príbehy ľudí, ktorí nevideli inú možnosť, než sa zachovať ľudsky,“ poznamenal Pellegrini.
Poukázal aj na konkrétne formy pomoci, ktoré záchrancovia poskytovali – od ukrývania prenasledovaných cez zabezpečenie falošnej identity až po poskytovanie potravín, informácií či lekárskej starostlivosti. Pripomenul, že mnohí z nich čelili krutému vypočúvaniu, hrozbám a neustálemu strachu.
Podľa prezidenta sú tieto skutky inšpiráciou aj pre dnešok, keď svet čelí konfliktom a utrpeniu nevinných. „Je naším spoločným želaním, aby sme sa dočkali čias, keď sa hrdinstvo nebude rodiť na ruinách ľudského nešťastia. Keď odvaha a statočnosť nebudú vynútené vojnou, zabíjaním a snahou prenasledovať niekoho len pre jeho príslušnosť k národu, rase či viere,“ zdôraznil. Zároveň vyzval na ochranu hodnôt slobody a mieru a pripomenul potrebu včas rozpoznať prejavy nenávisti.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil hrdinov holokaustu, 25 Slovákov získalo titul Spravodliví medzi národmi © SITA Všetky práva vyhradené.
