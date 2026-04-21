 Utorok 21.4.2026
 Meniny má Ervín
 Z domova

21. apríla 2026

Správa Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila desivý stav rezortu kultúry, konštatujú progresívci


Tagy: financovanie kultúry Ministerka kultúry SR situácia v kultúre

Výbor NR SR pre kultúru a médiá včera na návrh opozičných poslancov rokoval o správe



66b4cc99e289a383523028 676x451 21.4.2026 (SITA.sk) - Výbor NR SR pre kultúru a médiá včera na návrh opozičných poslancov rokoval o správe Najvyššieho kontrolného úradu. Tá konštatuje, že riadenie investičných projektov v rezorte kultúry je dlhodobým a systematickým problémom, ktorý sa podľa Progresívneho Slovenska za súčasnej vlády zásadne prehĺbil opakovanými personálnymi výmenami, škodlivými zásahmi do mnohých procesov a úplnou absenciou stratégie.

Správa o stave investícií a riadenia


NKÚ priniesol desivú správu o stave investícií a riadenia v rezorte kultúry. Ministerstvo nedokáže vytvoriť predvídateľné prostredie, ktoré by umožnilo inštitúciám plánovať, rozvíjať sa a efektívne hospodáriť. Ale ani ministerka Šimkovičová, ani jej koordinátor, pán Machala (Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR), nám nedokázali povedať, aké kroky podnikli alebo podniknú na to, aby tento stav zvrátili či vylepšili. Dočkali sme sa len výhovoriek a lamentácií o tom, aké to majú ťažké,“ uviedla podpredsedníčka výboru a líderka zmeny v kultúre a médiách za Progresívne Slovensko Zora Jaurová.

Ďalej Jaurová hovorí, že od predstaviteľov ministerstva kultúry zazneli len plány, čo všetko zrušia, akú kultúru nemajú radi a koho prepustia.

Ale čo chcú okrem ničenia v kultúre urobiť, nevieme. Keď sme sa ministerky pýtali, na čo je za svojho pôsobenia hrdá, ako prvé jej napadlo, že zrušila dotačnú schému na boj proti dezinformáciám. Kríza je vo všetkých inštitúciách zriaďovaných rezortom kultúry, riaditelia nevedia, s akými rozpočtami môžu počítať. Je nemysliteľné, aby erbové a odborné kultúrne inštitúcie fungovali v takejto neistote a chaose, nepamätám si, že by to niekedy bolo až takto kritické,“ dodala Jaurová.

Diskutabilná náplň projektov ministerstva


Členka výboru Dana Kleinert sa pýtala zástupcov ministerstva, prečo znižujú rozpočty kultúrnym inštitúciám a zároveň zriaďujú nové s diskutabilnou náplňou.

Pozrime sa napríklad na Správu rezortných zariadení. Táto organizácia má len tento rok rozpočet viac ako 14 miliónov eur a nie je jasné, čo presne má robiť. Diskutabilné sú aj ďalšie projekty ministerstva a rozpočtové položky, ktoré nevedia vysvetliť. Namiesto toho, aby pri výpadkoch rozpočtu siahali na ne, škrtia a likvidujú dlhoročné kultúrne inštitúcie,“ uviedla Kleinert.

Výbor schválil uznesenie, ktorým zaviazal rezort kultúry predložiť plán realizácie investičných projektov riadenia obnovy kultúrnych pamiatok do konca tohto roka. Stav financovania kultúrnych inštitúcií opäť prerokuje v máji 2026.


Zdroj: SITA.sk

