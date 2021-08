Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasne

Nový COVID automat prijala v utorok vláda jednohlasne s minimálnymi technickými úpravami. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Automat bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.





"Zásadné pripomienky neboli, COVID automat bol dopredu so stranami konzultovaný, niektoré veci bolo treba len vysvetliť či doladiť, ale nebolo tam nič závažné," priblížil minister. Zdôraznil, že nový COVID automat sa snaží vytvoriť taký režim, aby zaočkovaní boli čo najmenej obmedzovaní a mali čo najviac výhod. Všetky technické detaily, ktoré COVID automat prináša, spresnia podľa jeho slov vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.